Film de animaţie, record de Zmeure de Aur

„The Emoji Movie” a adunat patru din cele zece Zmeure de Aur decernate la sfârşitul săptămânii trecute.

„The Emoji Movie” a scris istorie la Zmeura de Aur 2018, în timp ce actori de top, printre care Kim Basinger şi Tom Cruise, au fost recompensaţi cu insolitele trofee.

„The Emoji Movie” a fost desemnat marele câştigător sau, mai degrabă, marele perdant al celei de-a 38-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur şi astfel a scris istorie. „The Emoji Movie” a devenit primul film animat din istoria galei care primeşte titlul de „Cel mai prost film”. Un film pentru copii produs de Sony Pictures despre emoticoane care vorbesc a câştigat patru dintre cele zece Zmeure de Aur: „cel mai prost film”, „cel mai prost regizor” (Tony Leonidis), „cel mai prost scenariu” (Tony Leonidis, Eric Siegel şi Mike White) şi „cel mai prost cuplu de pe marele ecran” (oricare două emoticoane, potrivit organizatorilor).

Tom Cruise a fost desemnat cel mai prost actor pentru rolul principal - un sergent din armata americană - interpretat în filmul „The Mummy”. Cruise a mai câştigat o Zmeură de Aur în 1994 împreună cu Brad Pitt pentru „cea mai proastă echipă” din „Interviu cu un vampir”.

Pe lista „câştigătorilor” se află şi Mel Gibson, care la gala din 2017 a câştigat premiul Razzie Redeemer, trofeu care onorează un fost câştigător sau nominalizat al Zmeurei de Aur care a reuşit ulterior să impresioneze criticii de specialitate. La Zmeura de Aur 2018 însă, Gibson a ajuns iar la coada clasamentului, fiind desemnat „cel mai prost actor în rol secundar” pentru evoluţia sa din filmul „Daddy’s Home 2”, în care starul australian a jucat alături de John Lithgow, Will Ferrell şi Mark Wahlberg.

Zmeură de aur şi pentru Kim Basinger

Tyler Perry, nominalizat de multe ori la Zmeura de Aur în ultimii ani, s-a impus la categoria „cea mai proastă actriţă” pentru interpretarea personajului feminin Madea din pelicula „Boo 2: A Madea Halloween”. Kim Basinger, o actriţă premiată cu Oscar, a câştigat în acest an Zmeura de Aur pentru rolul secundar interpretat în thrillerul erotic „Fifty Shades Darker”. Acest film, care încheie trilogia „Fifty Shades”, s-a impus şi la categoria „cea mai proastă continuare”. Basinger se află acum într-o companie selectă de actriţe care au câştigat atât Oscarul, cât şi Zmeura de Aur, printre acestea fiind Fayw Dunaway, Liza Minnelli şi Halle Berry. Basinger a câştigat Oscarul în 1998, tot pentru un rol secundar, cel din „L.A. Confidential”.

Adaptarea pentru marele ecran a serialului TV „Baywatch” a câştigat un premiu special, după ce s-a impus la o categorie votată de fani pe site-ul Rotten Tomatoes - „Special Razzie/Rotten Tomatoes Poll for The Razzie Nomination so Rotten You Loved It!” („Nominalizatul atât de prost încât îţi place!”).

Surprinzător, filmul de acţiune „Transformers: The Last Knight”, care a condus în topul nominalizărilor, „concurând” la nouă categorii, inclusiv la „cel mai prost film” şi „cei mai proşti actori”, nu a înscris nicio victorie. Al doilea cel mai nominalizat (opt menţiuni), „Fifty Shades Darker” a ieşit nu foarte şifonat, cu doar două trofee.

Premii în valoare de cinci dolari

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca „antidot” la frenezia care cuprinde Hollywood-ul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar.

Ajunsă la cea de-a 38-a ediţie, gala este organizată în mod tradiţional cu o zi înainte de decernarea premiilor înmânate de Academia de film americană. Trofeele costă 4,97 dolari şi au forma unei zmeure vopsite în auriu, amplasată pe un mic soclu în forma unei pelicule cinematografice.

Premiile Zmeura de Aur sunt decernate pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care provin din 26 de ţări.

Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de „cea mai proastă actriţă” în 2010, pentru „All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru „Povestea unui campion/ The Blind Side”.

Câştigătorii Zmeurei de Aur

Cel mai prost film: „The Emoji Movie”

Cel mai prost actor: Tom Cruise („The Mummy”)

Cea mai proastă actriţă: Tyler Perry („Boo 2: A Madea Halloween”)

Cel mai prost cuplu de actori: oricare două emoticoane („The Emoji Movie”)

Cel mai prost actor într-un rol secundar: Mel Gibson („Daddy’s Home 2”)

Cea mai proastă actriţă într-un rol secundar: Kim Basinger („Fifty Shades Darker”)

Cel mai prost regizor: Tony Leonidis („The Emoji Movie”)

Cel mai prost scenariu: Tony Leonidis, Eric Siegel şi Mike White („The Emoji Movie”)

Cel mai prost sequel: „Fifty Shades Darker”

Nominalizatul atât de prost încât îţi place: „Baywatch”