Pilot botoşănean, as al aviaţiei militare române

Dan Vizanty este unul dintre marii aviatorii care şi-a lăsat amprenta asupra istoriei României.

Dan Valentin „Mon Cher” Vizanty a fost unul dintre aşii aviaţiei militare române din prima jumătate a secolului XX. Acesta s-a născut la 9 februarie 1910 la Botoşani şi provenea dintr-o familie boierească de origine greacă, tatăl său, Demostene Vizanty, fiind în 1910 primar şi mai apoi, în 1920, prefect al Botoşaniului. Copilăria şi o parte din adolescenţă le-a petrecut la Botoşani, tânărul dorindu-şi să fie actor, meserie pentru care a fost încurajat şi de familie. După ce şi-a terminat studiile liceale, în 1929, la Vatra Dornei a intrat la Actorie, la Conservatorul de Artă Dramatică din Iaşi. Era considerat talentat şi a fost chiar selectat pentru clasa celebrei actriţe a anilor ’30 Agatha Bârsescu. „Chiar îşi dorea din tot sufletul, din ce îmi povestea, să fie actor “, povesteşte Ana Maria Vizanty, fiica sa.

În timp ce juca la Iaşi, în 1930, tânărul actor a renunţat brusc la carieră şi s-a înrolat în armată, în ciuda insistenţelor profesoarei sale.

De pe scenă, direct în armată

A urmat Şcoala Militară de Ofiţeri de Aeronautică de la Cotroceni, pe care a terminat-o în 1931. „Nimeni nu a înţeles decizia lui Vizanty. Ar fi avut un spectacol. A jucat şi a plecat în armată. Nu a dat nici o explicaţie “, spune fostul medic militar, regretatul Gică Mariţanu.

Talentul şi priceperea lui ca aviator au fost dovedite şi de avansările spectaculoase. A început ca sublocotenent-observator aerian în 1931, pilotând biplanul Potez. În doar trei ani, în 1934, a ajuns pilot de vânătoare la baza aeriană de la Pipera-Bucureşti. A învăţat extrem de repede să stăpânească la perfecţie avionul de vânătoare polonez, PZL 11F şi a fost imediat avansat la rangul de şef de patrulă.

În 1939, la începutul războiului, priceperea sa, l-a recomandat pentru funcţia de comandant de aviaţie. Avea doar 29 de ani şi ajunsese să dea ordine aviatorilor experimentaţi. Devenise comandantul Escadrilei 43 de vânătoare.

„Lupul Carpaţilor“, pe frontul de est

Vizanty, s-a distins iniţial pe frontul de est, în calitate de comandant al Escadrilei 43 de Vânătoare, efectuând zeci de misiuni, dovedindu-şi curajul şi măiestria, care l-au făcut unul dintre cei mai temuţi, dar şi mai respectaţi adversari în aer. Pe frontul de est, în luptele cu piloţii sovietici, şi-a câştigat renumele de „Lupul Carpaţilor“, doborând 12 de aparate de zbor ruseşti Iliuşin II-2 şi alte tipuri de avioane sovietice.

Lupte deasupra Ploieştiului

Dan Vizanty, avea să se afirme în luptele disproporţionate duse contra aviaţiei de bombardament americane din iunie anului 1944, pentru apărarea Capitalei şi a zonei petroliere Ploieşti, în calitate de comandant al Grupului 6 vânătoare, care era dotat cu avioane de fabricaţie românească IAR 80. Venind din sudul Italiei, 100 de avioane de luptă americane au atacat, pe 10 iunie 1944, baza de la Popeşti-Leordeni, apărată de grupul amintit, condus de pilotul Dan Vizanty. În doar 12 minute, piloţii lui Vizanty, cu dor 36 de IAR-uri, i-au pus pe fugă pe americani, doborând aproximativ un sfert din aparatele americane, scriind astfel o pagină glorioasă din istoria celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pilotul militar, care a primit, în urma acestei bătălii, renumele de „Spaima Lightningurilor“, a doborât în acea zi 3 şi avariat grav, 10 avioane de vânătoare americane, avionul său fiind avariat. Nu întâmplător, autorul american Thomas McKelvey Cleaver, în „Analele Luptelor Aeriene“, a denumit ziua aceea „Blackest Day“ („Cea mai neagră zi“). În acest sens, un alt pilot american care a participat la bătălie, Richard „Dick“ Wilsie, a declarat, potrivit cărţii „Jurnal de zbor“, a aceluiaşi McKelvey Cleaver: „În acea zi, am simţit ca şi cum cerul ar fi căzut peste noi. Am simţit pe pielea noastră că am fost bătuţi rău“.

Într-un context mai larg, trebuie afirmat faptul că Grupul 6 de vânătoare cu IAR-urile româneşti, a ţinut piept aviaţiei americane care ataca zonele petrolifere din zona Ploieşti. În total, între 4 aprilie 1944 şi 23 august 1944, Grupul 6, avându-l în frunte pe pilotul Dan Vizanty, a doborât pe câmpul de luptă 6 fortăreţe zburătoare B-17, 6 bombardiere Liberator B-24 cu patru motoare şi 28 de avioane Lightning P-38.

Campania din vest

În Campania din Vest, în perioada 8 septembrie 1944-mai 1945, în calitate de comandant al Grupului 1 de vânătoare, funcţie în care rămâne până la sfârşitul războiului, execută zeci de misiuni contra armatei germane. Pleacă în Cehoslovacia, pe urmele trupelor naziste aflate în retragere. Conduce Grupul 1 de vânătoare şi doboară alături de ceilalţi piloţi, 25 de avioane germane Messerschmitt şi distruge numeroase puncte de artilerie de la sol.

Până la sfârşitul războiului, Vizanty a acumulat 4.600 de ore de zbor şi 43 de victorii personale, conform sistemului prevăzut de Statul Major al Aerului, ceea ce l-a plasat printre cei mai buni piloţi de vânătoare români din cel de-Al Doilea Război Mondial. A obţinut 10 distincţii militare importante, printre care Ordinul Militar „Mihai Viteazul” clasa a III-a – la 3 octombrie 1944, Ordinul „Steaua României“ cu spade şi panglică de „Virtute Militară” clasa a IV-a – la 15 aprilie 1945, Ordinul „Coroana României” – la 29 iulie 1942 şi cu numeroase medalii aparţinând Ordinului „Virtutea Aeronautică”.

Decădere şi „reabilitare”

Cunoscut ca monarhist, Vizanty a fost îndepărtat din armată de către regimul comunist, fiind trecut în rezervă la 22 august 1947. Refuzând să-şi denunţe propriile convingeri politice, în anul 1961, a fost condamnat la cinci ani de detenţie şi închis la Jilava, apoi transferat la Gherla şi Cluj, sentinţa fiind dată pentru „uneltire contra ordinii sociale“. Doi ani mai târziu a fost eliberat, fiind graţiat prin decretul 5/63 C.S. semnat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, şi a revenit la domiciliul său din Strada Matei Basarab, din Bucureşti.

După reabilitare, fostul comandor, a fost nevoit să lucreze ca muncitor necalificat, locuind într-un apartament din Bucureşti. Fiind considerat un "element periculos" pentru orânduirea socialistă, Ana Maria Vizanty, îşi aminteşte cum angajaţii statului totalitar îi hăituiau şi supravegheau tatăl.

Salvarea

O nouă şansă pentru Vizanty, a venit în 1968, când Charles de Gaulle, preşedintele Franţei, care, aflat în vizită oficială în România, l-a întrebat, în mod oficial, pe Nicolae Ceauşescu, despre soarta generalului regalist, Paul Teodorescu şi despre cea a asului aviaţiei militare române, Dan Vizanty. Prin urmare, fostul pilot a fost ridicat în grabă de pe şantierul unde lucra, îmbrăcat în uniformă de comandor şi prezentat preşedintelui Franţei.

Un istoric, avea să afirme că „De Gaulle a înţeles că ceva nu era în regulă. Nu a spus nimic, dar a luat legătura în Franţa cu foştii aviatori şi a fost pusă la cale salvarea lui Vizanty“. Prin urmare, în următorii ani, membrii unei organizaţiei internaţionale a piloţilor de vânătoare („Les Vieilles Tiges“), cu care Vizanty se împrietenise în timpul războiului, au încercat să îl aducă în Franţa, însă pilotul român a refuzat, dorind în primul rând să asigure un trai decent pentru fiica sa în România.

Cu toate acestea, în iunie 1977, Vizanty a fost chemat de primarul Parisului, Jacques Chirac, şi de membrii Asociaţiei Aeronautice Internaţionale „Les Vieilles Tiges“, într-o misiune de cercetare pentru a întocmi o istorie a aviaţiei europene. Fiica sa, Ana Maria, îşi aminteşte cum aceasta „a fost şansa lui. Avea 67 de ani şi a plecat. Nu ne-a spus nimic, nici mie, nici mamei. Eram studentă la Bucureşti. În felul acesta, nu aveau ce scoate comuniştii de la noi. A plecat şi nu s-a mai întors niciodată“.

Ajuns în Franţa, Vizanty a fost întâmpinat cu onoruri. Jacques Chirac i-a înmânat „Medalia de Argint“ a oraşului Paris, pentru meritele sale ca aviator. În mod întrucâtva ironic, salvarea sa de regimul comunist, a fost determinată de foştii piloţi împotriva cărora Vizanty a luptat în război. Acesta s-a stins din viaţă la Paris pe 12 noiembrie 1992.