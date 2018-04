Hillsborough, cea mai mare tragedie din fotbal

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Pe 15 aprilie 1989, la Hillsborough, o mulţime de fani ai echipei Liverpool se afla la intrarea în stadion înainte de lovitura de începere a semifinalei Cupei Angliei dintre Liverpool şi Nottingham Forest. Când porţile au fost deschise pentru a se permite intrarea, suporterii au fost prinşi într-un perimetru îngrădit şi 96 dintre ei au fost zdrobiţi. În afara celor decedaţi, nu mai puţin de 766 de persoane au fost rănite, 300 dintre ele fiind spitalizate. Incidentul a survenit la patru ani de la tragedia de la Heysel în care au fost implicaţi tot suporteri de la Liverpool şi care a dus la moartea a 39 de persoane, majoritatea fani ai echipei Juventus. După Heysel, cluburilor engleze le-a fost interzisă participarea în competiţiile europene pentru o perioadă de cinci ani, şase în cazul lui Liverpool.

Radiografia unui dezastru

Imediat după Hillsborough s-a dat vina pe „hooligans”, dar adevărul era cu totul altul. Cu un sfert de oră înainte de startul meciului peluza Est de pe Hillsborough (Leppings Lane) era plină până la refuz. Cu toate acestea „cormoranii” continuau să intre în această zonă ce avea culoare foarte înguste, cu bări de metal brut ce ţineau locul balustradelor şi îngrădit de plase de sârmă ce împiedicau accesul pe gazon. Panica se reflecta în ochii oamenilor ce erau pur şi simplu striviţi în partea din faţă a peluzei, şi în pofida acestui lucru poliţia continua să lase lume să intre în Leppings Lane, deşi în părţile superioare ale stadionului erau sute de locuri libere. Mai mult, pentru că în afara stadionului se mai aflau mii de suporteri ai lui Liverpool, poliţia a decis să deschidă porţile pentru a evita altercaţiile în stradă. Avea să fie o eroare fatală. Marea de oameni a revărsat în Leppings Lane, şi aşa suprapopulată. Unii suporteri au încercat să se întoarcă, dar poliţiştii au folosit bastoanele pentru a-i ţine în stadion, mai mult au şi închis cu lacăte porţile gardurilor care separau peluza de gazon. Şi astfel a început masacrul în timp ce pe teren se derulau primele minute ale partidei Liverpool-Nottingham Forest.

Un grup de suporteri a reuşit să rupă o poartă şi să intre pe teren şi să anunţe dezastrul. Arbitrul partidei a oprit meciul la 15:06, dar era prea târziu, zeci de oameni murind deja.

Soluţia: camere de luat vederi şi locuri pe scaune

Pentru a pune capăt violenţelor din fotbalul britanic, premierul din acea vreme, Margaret Thatcher, l-a însărcinat pe lordul Taylor de Gosforth să analizeze fenomenul şi să găsească o soluţie pentru acest fenomen. Raportul lordului Taylor a fost adoptat de Camera Comunelor în 1990 şi a devenit obligatoriu pentru toate cluburile de fotbal. Raportul Taylor a cerut eliminarea spaţiilor îngrădite, specificând, de asemenea, că toate stadioanele trebuie să aibă scaune pentru spectatori, interzicându-se locurile în picioare în tribune. Stadioanele cu locuri numerotate şi în mod special introducerea camerelor de supraveghere au făcut ca incidentele în interiorul stadioanelor să fie extrem de rare. În plus numărul arestărilor pentru infracţiuni asociate cu participarea la meciuri de fotbal s-a redus simţitor după 1990, în timp ce mediile de spectatori au continuat să crească.

După adoptarea acestor măsuri drastice, stadioanele din Anglia au devenit un exemplu de civilizaţie pentru întreaga lume, fiind totodată şi cele mai sigure. Astfel se poate spune că tragedia de la Hillsborough a deshis o nouă eră în fotbalul britanic.

Multe ţări, dar, din păcate, nu şi România, au învăţat din experienţa Marii Britanii şi au început să lucreze la stadioane punând siguranţa spectatorilor mai presus de spectacolul fotbalistic.

You’ll never walk alone - cel mai cunoscut imn din lume

„You’ll never walk alone” este cel mai cunoscut imn al unei echipe de fotbal din lume. „Cormoranii” impresionează de fiecare dată când îl cântă înainte de începerea meciurilor, pe parcursul lor, dar şi la final, indiferent de evoluţia scorului sau a favoriţilor. Spre deosebire de multe alte cântece ale galeriilor, acesta nu a fost compus pentru a fi cântat pe stadion, ci într-un musical pe Broadway, Carousel, în 1945. De la data apariţiei, l-au înregistrat multe nume „grele” ale epocii, printre care Frank Sinatra, Judy Garland, Doris Day sau Elvis Presley, dar şi o formaţie obscură din Liverpool, Gerry and the Peacemakers. Interpretarea englezilor din 1963 a fost foarte apreciată, cântecul ajungând pentru mai multe săptămâni pe prima poziţie a topului britanic.

Pe „Anfield Road”, legendarul stadion al lui FC Liverpool, la staţia de amplificare se difuza înainte de fiecare meci „Top Ten”, iar acordurile melodiei de pe primul loc se auzeau exact când jucătorii ieşeau de la vestiare şi partida stătea să înceapă. Fanii din „The Kop”, peluza galeriei, fredonau deja hiturile lui Beatles când au auzit „You’ll never walk alone”. Au învăţat-o repede şi o cântau de fiecare dată înainte de startul jocului, împreună cu formaţia care se auzea din boxele arenei. Când nu a mai fost pe primul loc în „Top Ten”, fanii au continuat să o cânte, spune o primă legendă.

Potrivit celei de-a doua, Gerry and the Peacemakers a fost invitată să cânte la stadion înaintea unui meci al lui Liverpool, iar suporterii, de la primele acorduri ale melodiei, au preluat-o şi au dus-o până la capăt singuri, spre uimirea cântăreţilor.

Cert este că „You’ll never walk alone” a rămas din 1963 şi până astăzi imnul lui FC Liverpool, fiind preluat, în anii ’70 şi de fanii echipei scoţiene Celtic Glasgow.

Titlul cântecului tronează astăzi semeţ la intrarea în „Anfield Road”. Versurile sale, compuse iniţial ca încurajare pentru o femeie al cărei soţ s-a sinucis, au fost folosite de suporterii de pe „Anfield” şi la marile bucurii ale clubului, dar şi la necazuri. Două episoade sunt aparte.

În aprilie 1989, la câteva zile de la tragedia de pe Hillsborough, fanii lui AC Milan, la semifinala de Cupa Campionilor cu Real Madrid, au cântat emoţionant acest cântec, în memoria victimelor.

Apoi în 2005, când FC Liverpool a câştigat Liga Campionilor, după finala dramatică împotriva lui AC Milan, englezii fiind conduşi cu 3-0 la pauză. Rafa Benitez, antrenorul de atunci şi de acum al „cormoranilor”, a povestit cum a trăit sfertul de oră dintre reprize. „Era primul meu sezon la Liverpool, nu prea ştiam bine engleza, în vestiar toţi erau cu capul în jos. Atunci le-am spus să asculte afară. 20.000 de suporteri de-ai noştri cântau «You’ll never walk alone», deşi era 3-0 pentru Milan”, a povestit tehnicianul spaniol. Liverpool a egalat la trei şi a câştigat cel mai râvnit trofeu european pentru a cincea oară. În acest an, Liverpool a ajuns din nou în semifinalele Ligii Campionilor şi îşi va disputa locul în finală cu AS Roma, echipă pe care a învins-o în finala din 1984.