Arsenal Park, vacanţă cu iz militar

Arsenal Park este singurul parc de distracţii cu tematică militară din Europa, fiind construit într-o fostă fabrică de muniţie.

Arsenal Park Orăştie este cel mai mare parc tematic din România. Acesta este situat chiar la intrarea în oraş dinspre Deva şi are o suprafaţă de 88 de hectare. Teritoriul Arsenal Park are o puternică încărcătură militară. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost al doilea producător de muniţie din Europa, iar in perioada comunistă se spunea că este cel mai bine păzit loc din România. După revoluţie a fost transformat in singurul parc de distracţie cu tematică militară din Europa.

Complexul a fost inaugurat în iunie 2009, în urma unei investiţii în valoare de 20 de milioane de euro.

Buncărele şi depozitele de muniţie abandonate ale fostei fabrici Rompiro au fost transformate în vile şi apartamente de lux, complexul fiind cotat la patru stele.

Complexul de vacanţă include 200 de locuri de cazare. Aleile complexului sunt străjuite de 70 de tunuri, TAB-uri, transportoare şenilate, dispozitive antirachetă, mitraliere şi tunuri antiaeriene, lansatoare de rachete, camioane militare, o ambulanţă militară, o locomotivă, un avion IAR 93, un elicopter Kamov Ka 26.

Acesta este de asemenea şi cel mai mare muzeu de tehnică militară din România deschis publicului.

Cazare pentru turişti excentrici

Turiştii excentrici pot dormi pe paturi amplasate pe afeturi de tun, în TAB-uri sau chiar sub pământ, în bunkere sau în camere luxoase.

Camera Ofiţeri - Camerele ofiţerilor sunt amplasate pe Aleea Principală. 55 de camere de două locuri. Ce iese din standard e spaţiul imens din încăperi. Practic, există loc berechet pentru încălzirea de dimineaţă.

Camera Tun - Adevăratul soldat de vacanţă vrea în linia întâi. Acolo îl şi catapultăm, din momentul în care deschide uşa dormitorului. Întreg culcuşul e amenajat pe afetul unui tun de război, a cărui ţeava iese ameninţător pe fereastră. Salteaua confortabilă oferă atât de mult spaţiu încât cei doi ocupanţi ai patului nu se vor atinge. Decât dacă doresc. Îndemnul "Iubiţi-vă pe tunuri!" n-a fost nicicând aşa realist.

Camera TAB - Dacă ai petrecut întreaga zi din tabăra pompând adrenalina, de ce să te întrerupi la ora de culcare? Camera din TAB are de fapt patul dispus în jumătate de TAB. Perna e pe locul volanului. Încăperea spartană este dedicată amatorilor de acţiune. Curajoşilor care folosesc camera doar pentru duş şi somn. Asta nu înseamnă că sunt uitate grijă pentru detalii şi confortul. Centrala proprie, caloriferul şi boilerul sunt incluse în preţ.

Camerele Soldat - Camerele Soldat sau Camerele de Tabără sunt rezervate în general copiilor de trupă. Sau trupelor de copii. Aceste dormitoare regulamentare cu 4 sau 6 locuri, cu pături supraetajate şi baie proprie sunt ideale pentru plutoanele de puşti şi tineri. Nu e doar faptul că sunt prietenoase la preţ. În asemenea camere se nasc camaraderii şi se strâng legăturile între cei aflaţi în aceeaşi tabără. Capacitatea maximă este de 40 de locuri în Camere Soldat. Fiecare cameră dispune de televizor LCD şi încălzire proprie.

Apartamentul Colonel - Apartamentul Colonelului este tot o încartiruire de rang înalt. Patru adăposturi de lux în vile duplex, botezate după patru colonei faimoşi: Cuza Vodă, Von Stauffenberg, Lawrence Of Arabia, Sanders. Vine o zi când orice luptător trebuie să se retragă. ARSENAL PARK propune o retragere strategică: două camere suprapuse şi un întreg regiment de facilităţi pentru numai 80 de euro. Din apartamentul colonelului nu lipseşte decât ordonanţa personală.

Vila General În orice armată a lumii, generalul are patru stele pe epoleţi. În ARSENAL PARK are trei. Trei vile de patru (spre cinci) stele: Gen. Caesar, Gen. MacArthur, Gen. Grigorescu. Sau răsfăţul suprem pe care îl merită "onor" comandantul când îşi leapădă mantaua de război. Împreună cu întreg statul său major. Două dormitoare care dispun de băi cu jacuzzi. O sală de mese unde stă de gardă filtrul de cafea. Şi un living somptuos, însufleţit de decorul din lemn şi de joncţiunea cu minibarul.

Restaurant-popotă în cadrul complexului

Un lucru e sigur: militarii ştiu să mănânce! La Restaurantul-popota de la Arsenal Park nu se face excepţie de la această regulă. Cu o capacitate de 70 de locuri, restaurantul este decorat cu obiecte militare autentice. De asemenea, deservirea este asigurată de personal îmbrăcat în uniforma militară. Două terase încadrează Restaurantul, lăsând liberă opţiunea de a mânca înăuntru sau afară.

Meniul tradiţional este completat de specialităţi locale precum faimoşii virsli de Brad ori de Sălaşu, balmoş ori brânză frământată, plăcinte tradiţionale umplute cu varză, ceapă, carne sau prune.

Misiuni speciale pentru vizitatori

Parcul oferă turiştilor o gamă de 20 de misiuni deja stabilite, + câteva zeci pe care amatorii le pot imagina chiar ei. Printre activităţile pe care le pot practica cei care ajung în Arsenal Park se numără: instrucţie militară, Airsoft & Paintball, plimbare cu blindatele, muzeu în aer liber, ATV, buggy, golcar, biciclete, jeep off-road, cicloturism, tir cu arcul, cu arbaleta şi cu bb-gun, terenuri de sport, minigolf, treasure hunt, drezina, piscină, kidspark, cinema în aer liber, sală de jocuri, foc de tabără, fitness park, centru spa, sat dacic.

Tarife cazare:

- 50 euro/ cameră dublă/noapte (Camera Ofiţer, Camera Tun, Camera TAB)

- 40 euro/ camera single/noapte

- 60 euro/ Camera Soldat/noapte (camera cu 4 locuri)

- 80 euro/ Camera Soldat/noapte (camera cu 6 locuri)

- 80 euro/ Apartament Colonel/noapte (camera cu 4 locuri)

- 150 euro/ Vila general/noapte (camera cu 4 locuri)

*Observaţii: - Tarifele sunt exprimate în euro/camera/noapte şi includ micul dejun şi TVA. *Tarifele nu includ taxa de staţiune, în valoare de 1,5 euro/persoană/sejur.