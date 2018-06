Omenirea explorează noi orizonturi

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Sonda spaţială New Horizons s-a trezit din „hibernare”, înainte de o întâlnire spaţială istorică.

Sonda spaţială americană New Horizons a încheiat cu succes o etapă programată de „hibernare” ce a durat 165 de zile şi se pregăteşte pentru cea mai îndepărtată întâlnire cosmică din istoria explorării spaţiale umane cu ajutorul unor dispozitive robotizate. În 2019, chiar în prima zi a noului an, sonda americană va survola un obiect ceresc din Centura Kuiper (Kuiper Belt Object - KBO), denumit Ultima Thule, au anunţat ieri reprezentanţii NASA, citaţi de Agerpres.

Ieşirea din hibernare

Plutind în interiorul Centurii Kuiper, aflată la o distanţă de aproape 6,1 miliarde de kilometri faţă de Terra, sonda New Horizons a intrat în hibernare - pentru a economisi energie - pe 21 decembrie 2017.

Centura Kuiper este o regiune neexplorată de la extremitatea Sistemului Solar în care se află planeta pitică Pluto şi, probabil, alte câteva mii de planete pitice asemănătoare, ce au structuri telurice şi sunt acoperite de gheaţă.

Din acel punct, aflat la o distanţă de 40 de ori mai mare decât distanţa Soare-Terra, un semnal radio transmis marţi de sonda New Horizons cu viteza luminii a ajuns pe Pământ după o călătorie prin Sistemul Solar ce a avut o durată de cinci ore şi 40 de minute.

Semnalele radio au confirmat că New Horizons a executat comenzile computerului său de bord pentru a ieşi din hibernare şi pentru a îndeplini operaţiunile programate în această misiune de specialiştii de la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory din Laurel, o localitate din statul american Maryland, prin intermediul unui program al NASA - Deep Space Network.

„Echipa noastră este pregătită pentru planificări şi simulări ale unei survolări a corpului ceresc Ultima Thule şi suntem încântaţi că New Horizon a reintrat într-o fază activă pentru a executa operaţiuni de survolare, care vor debuta la sfârşitul lunii august”, a declarat Alan Stern, director la Southwest Research Institute din Boulder, Colorado.

Perioada de 165 de zile de hibernare, care s-a încheiat în această săptămână, a fost a doua perioadă de „odihnă” programată în misiunea sondei americane, înainte de întâlnirea sa cu Ultima Thule, au precizat specialiştii de la NASA.

Pregătiri pentru o întâlnire planetară

New Horizons, lansată în 2006, are o misiune marcată de mai multe premiere ştiinţifice: New Horizons este prima sondă care a explorat Pluto, prima care a explorat Centura Kuiper - un disc circumstelar din jurul Sistemului Solar - şi este, de asemenea, cea mai rapidă sondă spaţială lansată vreodată de oameni.

Această sondă, de tip cargo şi de mărimea unui pian, se pregăteşte pentru o nouă întâlnire spaţială, ce va avea loc pe 1 ianuarie 2019.

Potrivit inginerilor de la Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, sonda se află într-o stare bună şi funcţionează în mod normal, iar toate sistemele sale computerizate au redevenit operaţionale, aşa cum era prevăzut.

Folosind semnale difuzate de Deep Space Network, cercetătorii care participă la această misiune vor colecta date de monitorizare a traseului sondei în următoarele zile. Ei vor trimite, de asemenea, prima dintr-un set numeros de comenzi către computerele aflate la bordul New Horizons, pentru ca sonda să înceapă pregătirile pentru a survola Ultima Thule.

Localizat la 1,61 miliarde de kilometri dincolo de orbita planetei pitice Pluto, pe care sonda New Horizons a survolat-o în iulie 2015, acest obiect ceresc din Centura Kuiper a fost descoperit în iunie 2014 cu ajutorul telescopului spaţial Hubble.

Având o durată de aproximativ două luni, aceste pregătiri în vederea survolării cuprind actualizări ale memoriei computerizate, centralizarea online a datelor ştiinţifice prelevate din Centura Kuiper şi o verificare aprofundată a unei serii de subsisteme online şi instrumente ştiinţifice.

În august, inginerii americani vor transmite sondei New Horizons comanda de a începe să realizeze fotografii de la distanţă ale corpului ceresc Ultima Thule. Acele imagini îi vor ajuta pe cercetători să ajusteze cu un grad mai mare de precizie traiectoria sondei spaţiale, pentru ca aceasta să poată să execute apoi o survolare a lui Ultima Thule.

Survolare istorică

New Horizons este prima sondă produsă de NASA care a survolat planeta pitică Pluto şi cea de-a cincea sondă care se aventurează în spaţiul îndepărtat aflat dincolo de graniţele Sistemului Solar. Din aceste motive, multe dintre activităţile sondei americane stabilesc recorduri de operaţiuni realizate la mare distanţă.

New Horizons a făcut istorie în iulie 2015, când a realizat o survolare de la mică distanţă a planetei pitice Pluto şi a lunilor sale, transmiţând apoi date pe Terra care au transformat modul în care oamenii de ştiinţă percepeau aceste corpuri cereşti aflate la marginea Centurii Kuiper.

Începând din 2017, misiunea extinsă a sondei New Horizons în interiorul Centurii Kuiper are misiunea de a completa operaţiunile de cercetare şi recunoaştere a Sistemului Solar.

Inginerii de la NASA au spus că se aşteaptă ca sonda americană să observe cel puţin 24 de alte KBO, planete pitice şi „Centauri” - foşti KBO, aflaţi pe orbite instabile, care se intersectează cu orbitele unor planete gigantice.

New Horizons va măsura şi proprietăţile heliosferei în timp ce se apropie de Ultima Thule.

Sonda americană se află acum la o distanţă de 262 de milioane de kilometri (mai puţin de jumătatea distanţei Terra-Soare) faţă de Ultima Thule, de care se apropie cu 1.223.420 de kilometri în fiecare zi.

Vehiculul spaţial va rămâne activ până la sfârşitul anului 2020, după ce va fi transmis pe Terra toate datele recoltate în timpul întâlnirii sale cu Ultima Thule şi îşi va fi încheiat celelalte observaţii ştiinţifice realizate în interiorul Centurii Kuiper.