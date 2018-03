Costuri uriaşe pentru maşinile electrice

« Alte stiri din categoria Economic

Cele mai multe staţii de încărcare pentru automobile electrice din România ofereau energie gratuit, pentru a încuraja adopţia maşinilor electrice, dar posesorii acestor automobile au parte de o surpriză: tarifarea încărcării va fi mai costisitoare decât cumpărarea de benzină sau motorină, pentru aceeaşi distanţă de parcurs. Cea mai importantă reţea naţională de încărcare, Renovatio e-charge, începe taxarea în 19 martie 2018, la circa doi ani distanţă de la montarea primelor staţii în România, relatează HotNews.

Nişte calcule simple arată că încărcarea de la 0 la 100% a unui BMW i3 sau Volkswagen e-Golf la 50 kW (n.r. - mai puternică priză disponibilă în România, care încarcă o astfel de maşină în circa 45 de minute) va costa circa 70 lei (abonament Start), sumă cu care poate fi parcursă o distanţă de 130-230 de kilometri, în funcţie de condiţiile meteo şi de configuraţia traseului.

În cazul abonamentului Entry costul pentru o astfel de încărcare va fi de 40 lei, dar există şi un cost fix lunar de 99 lei, indiferent de numărul de încărcări, iar în cazul abonamentului Fast o încărcare va costa 18 Lei, dar şi alţi 220 lei/lună, cost fix, indiferent de numărul de încărcări.

Cu alte cuvinte, pentru maşinile care se pot încărca cu maximul de curent pe care îl poate livra staţia, costul unei încărcări va fi cuprins între 18 şi 70 lei, în funcţie de tipul de abonament. Costul cel mai bun presupune însă şi un abonament în valoare fixă de 220 lei/lună, încheiat pe minimum 12 luni, sumă ce echivalează un plin de benzină sau motorină la o maşină de clasă B sau C.

Astfel, parcurgerea unei distanţe de 200 de kilometri, în medie, cu un Volkswagen e-Golf sau BMW i3 va costa 70 lei, fără alte obligaţii contractuale, abonamente sau taxe. Cu aceeaşi sumă pot fi cumpăraţi 12-13 litri de benzină sau motorină - cantitate suficientă pentru a parcurge 200 kilometri în regim mixt sau extraurban cu orice maşină care foloseşte combustibil fosil şi are performanţe dinamice comparabile.

Modul de taxare gândit de Renovatio e-charge complică lucrurile pentru posesorii de maşini electrice, în loc să le simplifice. În plus alimentarea unei maşini cu combustibil extras din petrol durează cinci minute şi asigură o autonomie de 400-800 kilometri, de două-patru ori mai mare decât a unei maşini electrice oarecare. Deci un plus de confort în utilizare. Apoi, la automobilul electric autonomia are de suferit dramatic iarna, iar distanţa ce poate fi parcursă cu o încărcare este de două-patru ori mai mică

Toate aceste detalii pun clientul de automobil electric în situaţia de a regreta alegerea făcută pentru că oricât de previzibilă era taxarea încărcărilor, foarte puţini utilizatori şi-ar fi imaginat că va fi mai costisitor preţul per kilometru parcurs cu o maşină electrică decât cu oricare altă maşină. Mai mult, ca achiziţie, automobilul electric este mai scump sau la paritate cu un model diesel sau pe benzină echivalent.

Conform statisticii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), la nivelul anului 2017, în România, au fost comercializate 2.811 de autoturisme ecologice noi (electrice + hibride), în creştere cu 136,7% faţă de anul anterior, iar ponderea acestora în totalul vânzărilor a atins 2,2%. În marja de creştere raportată, 514 au fost autoturisme electrice 100% (creştere de 207,8% faţă de 2016), iar 2.297 unităţi hibride (+126,1%).