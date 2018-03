Achiziţie de 100 de milioane de euro, contestată

« Alte stiri din categoria Economic

Mercedes-Benz România şi Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS au contestat rezultatul licitaţiei organizate de Primăria Capitalei pentru achiziţia celor 400 de autobuze, care declara câştigătoare asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA, potrivit informaţiilor de pe site-ul Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Cei doi agenţi economici cer anularea deciziei prin care s-a stabilit câştigătorul licitaţiei şi reevaluarea ofertelor. Mercedes cere şi eliminarea ofertei Karsan.

Valoarea atribuita a achiziţiei este de 458.100.826 lei fără TVA, adică 100 de milioane de euro, respectiv 250.000 de euro + TVA per autobuz.

În contestaţia publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Mercedes-Benz România cere CNSC să constate că ofertele depuse de către producătorii turci Otokar şi Karsan nu îndeplinesc toate condiţiile din caietul de sarcini. De asemenea, compania grupului german mai contestă metodologia de calcul la factorul calitate şi susţine că a fost depunctată neîntemeiat la acest capitol.

Mercedes mai acuză Primăria Municipiului Bucureşti de lipsă de transparenţă, întrucât nu i-a prezentat punctajul pentru fiecare subfactor în parte obţinut de către firmele concurente şi nici măcar de către ea însăşi, la factorul calitate.

În ce priveşte oferta turcilor de la Otokar, care a fost declarată câştigătoare, Mercedes susţine că aceasta este inadmisibilă. Astfel, solicită CNSC să constate dacă Asocierea Otokar avea la momentul depunerii ofertei autorizaţia tehnică de la Registrul Auto Român pentru activităţi de reparare şi întreţinere a vehiculelor din categoria de omologare M3, clasa 1, în care se încadrează şi autobuzele noi cerute de Primărie.

Mercedes susţine că service-ul Happy Garage, inclus în oferta Otokar, este autorizat doar pentru autovehiculele din categoria M1 şi N1. Mai mult, autobuzele Otokar ar avea motoare MAN, iar service-ul Happy Garage nu este autorizat pentru a asigura asistenţă tehnică în perioada de garanţie pentru aceste motoare.

Mercedes se leagă şi de dimensiunea autobuzelor Otokar, despre care spune că sunt mai lungi faţă de dimensiunile stipulate în caietul de sarcini.

Şi cealaltă ofertă a turcilor este contestată

În ce priveşte oferta celuilalt producător din Turcia, Karsan, Mercedes susţine că încalcă cerinţa din caietul de sarcini conform căreia toate cele 400 de autobuze trebuie să fie fabricate de acelaşi producător şi sub aceeaşi marcă. Mai exact, autobuzele de 10 metri ar fi produse în Flumeri, Italia de către Industria Italiana Autobus sub marca Menarinibus, iar cele de 12 metri şi 18 metri ar fi produse în Bursa, Turcia de către Karsan, sub marca Menarinibus sau Karsan.

Mercedes mai spune că oferta Karsan ar fi inadmisibilă şi chiar dacă turcii ar fi preluat recent licenţa pentru producţia de autobuze de 10 metri, întrucât la licitaţia Primăriei Bucureşti nu se admit prototipuri sau serii mici de autobuze.

De asemenea, întrucât service-ul Asocierii Karsan, Anadolu Automobil Rom, se află în Ciolpani, la 40 de kilometri de Bucureşti, rezultă costuri suplimentare de aproape 1,8 milioane de euro doar cu rovinieta, pe care ar trebui să le suporte producătorul turc. Reprezentanţii Mercedes solicită reevaluarea ofertei Karsan din perspectiva acestor costuri suplimentare, apreciind că propunerea financiară a turcilor corelată cu elementele propunerii tehnice ar putea duce la executarea defectuoasă a contractului.

Karsan: În service-ul Otokar nu încape nici un autobuz

Turcii de la Karsan au contestat la rândul lor câştigarea licitaţiei de către turcii de la Otokar. Aceştia susţin că dimensiunile autobuzelor Otokar sunt mai mari decât cele maxime solicitate de Primărie pentru modelele de 10 şi 18 metri. De asemenea, şi Karsan susţine că Otokar nu a respectat cerinţa privind autorizarea RAR a service-ului auto pentru autobuze din categoria M3. Mai mult, în atelierul service prezentat de Otokar nu încape nici măcar un autobuz. „Lăţimea uşilor de acces în interiorul clădirii de service este sub 2.600 mm, în condiţiile în care lăţimea unui autobuz urban (fără a măsura deschiderea oglinzilor) este de 2.550 mm. Prin urmare este imposibilă introducerea autobuzului în interiorul service-ului”, se arată în contestaţia Karsan.

Acelaşi document menţionează şi imposibilitatea accesului cu un autobuz de 12 metri din Şoseaua Odăi pe singura uşă de acces a atelierului de service.

Reacţie dură a primarului Gabriela Firea

Primarul general al Bucureştiului, Gabriela Firea, a reacţionat acuzând că, din cauza acestor contestaţii, „bucureştenii nu beneficiază în cel mai scurt timp de un transport public modern, la standarde europene, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Primăria Capitalei”. „Contestarea unor licitaţii importante nu reprezintă un caz singular, mai ales că sunt avocaţi care, urmărind câştiguri substanţiale, îşi îndeamnă clienţii să conteste licitaţiile, în detrimentul clar al cetăţenilor care au nevoie de un transport public civilizat”, susţine Firea, într-un comunicat.

Totodată, Firea ameninţă cu aducerea în faţa justiţiei a persoanelor „care fac afirmaţii defăimătoare în spaţiul public şi compară în mod tendenţios achiziţia de la Bucureşti cu achiziţia de autobuze din Malta”, vorbind despre „prejudicii grave de imagine atât Primăriei Municipiului Bucureşti, cât şi Primarului General”.

Gabriela Firea spune că „nu se poate face o comparaţie cu Malta, despre care se spune că acelaşi model de autobuz a fost cumpărat cu doar 182.000 euro bucata”, pentru că, în cadrul acestei proceduri, Primăria Municipiului Bucureşti achiziţionează trei tipuri de autobuze: „30 de autobuze de 18 metri, 50 autobuze de 10 metri (destinate traseelor de noapte şi rutelor care includ zone cu carosabil mai îngust) şi 329 de autobuze de 12 metri”. „Preţul comunicat de municipalitate, adică 250.000 euro per bucată, reprezintă un preţ mediu, acesta variind în funcţie de dimensiunile acestora”, susţine aceasta.

Gabriela Firea a afirmat din nou că va cere modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice, „în sensul responsabilizării celor care depun contestaţii, pentru că actuala legislație le permite unor contestatari «de profesie», să acţioneze contra interesului cetăţenilor prin întârzierea sau chiar suspendarea unor proceduri esenţiale şi să prejudicieze, nefondat, imaginea Municipalităţii”.