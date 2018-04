Salariile bugetarilor plÄƒtite Ã®n avans, pensiile nu

« Alte stiri din categoria Economic

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, ieri, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

„Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.

Plata în avans a salariilor și pensiilor nu este nicidecum un comportament corect al statului. În primul rând, pentru că induce încurajarea consumului, într-o economie mult prea dependentă de consum și care ar trebui să își caute căile de creștere pe baza investițiilor publice și private.

În al doilea rând, este un comportament incorect față de sectorul privat. Cele mai multe dintre companiile private nu au posibilitatea de a lua aceeași măsură, adică să plătească în avans salariile. Unele firme nu pot, pentru că nu au banii necesari. Altele nu vor, dintr-un calcul extrem de pragmatic: în loc să plătească salarii în avans, companiile păstrează sumele în bancă și încasează o dobândă. Mică, dar dobândă. Această logică ar trebui să fie valabilă și pentru stat, în sensul că și Trezoreria poate să încaseze dobânzi.

Vacanţa de Paşti va fi în perioada 6-9 aprilie.