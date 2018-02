Fostul papă suferă de o maladie gravă

« Alte stiri din categoria International

Fostul papă Benedict al XVI-lea suferă de o maladie a sistemului nervos din cauza căreia este adeseori nevoit să se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile, a dezvăluit fratele lui, Georg Ratzinger, pentru un săptămânal german, citat de Agerpres.

Benedict al XVI-lea, un preot german care a devenit în 2013 primul papă din ultimele şase secole care a demisionat, a declarat la începutul lunii februarie că se află în ultima fază a vieţii sale. „În lenta pierire a forţei mele fizice, înăuntru, mă aflu în pelerinaj către Casă. Este o mare graţie pentru mine să fiu înconjurat, în acest capăt al drumului, uneori un pic obositor, cu o afecţiune şi o bunătate cum nu mi-aş fi închipuit”, scria, recent, pentru publicaţia „Corriere della Sera”, papa emerit Benedict al XVI-lea. Fostul suveran pontif are vârsta de 90 de ani.

Georg Ratzinger, în vârstă de 94 de ani, a declarat pentru publicaţia „Neue Post” că fratele lui are o sănătate mintală bună, dar oboseşte foarte uşor din punct de vedere fizic. „Cea mai mare temere este aceea că paralizia ar putea, la un moment dat, să ajungă până la inima lui. Atunci, totul ar putea să se sfârşească foarte repede”, a declarat Georg Ratzinger, adăugând că se roagă în fiecare zi pentru ca atât el, cât şi fratele lui, să aibă parte de „o moarte bună”.

De asemenea, el a mai dezvăluit că vorbeşte în fiecare zi cu fratele lui la telefon: „Telefonul este un mare dar. În acest fel, niciunul dintre noi nu se simte singur”. „Sper să mai pot să călătoresc o dată la Roma pentru a celebra a 91-a aniversare a fratelui meu, pe 16 aprilie. Însă este o dată îndepărtată, cine ştie ce se poate întâmpla până atunci”, a mai spus Georg Ratzinger.

„Se stinge ca o lumânare”

După ce a demisionat, Benedict al XVI-lea, un prelat conservator al cărui mandat papal a fost marcat de scandaluri administrative şi financiare, trăieşte într-o fostă mănăstire aflată în grădinile Vaticanului, însoţit de patru călugăriţe şi secretarul său personal Georg Gänswein. Acesta anunţa, în urmă cu doi ani, că Benedict al XVI-lea este „pe cale să stingă ca o lumânare, încet şi cu seninătate”.

Apariţiile sale publice au devenit foarte rare în ultimii ani. El oficiază mesa zilnic, se roagă mult, primeşte câţiva vizitatori şi răspunde unui curier important. De asemenea, urmăreşte jurnalele televizate de seara şi primeşte mai multe cotidiene catolice şi publicaţii de teologie. „Nu mai are stăpânire asupra mâinilor, nu mai poate să cânte la pian, are vederea foarte slabă, dar are o luciditate perfectă, îşi aminteşte totul”, spunea anul trecut un prelat de rang înalt de la Vatican.

Vaticanul nu a făcut deocamdată comentarii despre declaraţiile făcute de fratele fostului suveran.

Georg Ratzinger a condus una dintre cele mai faimoase şcoli corale romano-catolice din Germania, Regensburger Domspatzen (cunoscută şi sub numele de Regensburg Cathedral Sparrows), între anii 1964 şi 1994. Anul trecut, un raport independent a dezvăluit că peste 500 de elevi din acea şcoală au fost abuzaţi fizic sau sexual între 1945 şi 2015. Georg Ratzinger a recunoscut că a lovit cu palma peste faţă câţiva elevi, dar a adăugat că nu şi-a dat seama cât de brutală era disciplina acelei şcoli.