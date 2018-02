ChirtoacÄƒ renunÅ£Äƒ la PrimÄƒria ChiÅŸinÄƒu

« Alte stiri din categoria International

Dorin Chirtoacă a anunţat ieri - într-o conferinţă de presă - că îşi dă demisia din funcţia de primar general al municipiului Chişinău şi a cerut organizarea de alegeri anticipate, transmite Agerpres.

Chirtoacă a subliniat că renunţă la mandat în semn de protest faţă de actuala guvernare, care ar controla de fapt acţiunile Silviei Radu care îndeplineşte în prezent funcţia de primar interimar. „Eu sunt legat de mâini şi de picioare de dictatura de astăzi. Cei de la PD nu-şi doresc alegeri anticipate în municipiul Chişinău pentru că vor s-o păstreze în funcţie pe Silvia Radu până în 2019. Ea este primarul PD şi PSRM”, a afirmat Dorin Chirtoacă, suspendat din funcţie de anul trecut.

Potrivit lui, alegerile pentru primăria Chişinăului ar trebui stabilite la 20 mai 2018 pentru că după această dată nu va mai putea fi organizat un scrutin. „Nu văd altceva pentru deblocarea lucrurilor decât alegeri anticipate la Chişinău. Locuitorii Capitalei trebuie să aibă un reprezentant ales la primărie: bun, rău, deştept sau mai puţin, dar al lor, nu hotărât de Plahotniuc sau de alţii. În acest moment, eu care am fost ales de cetăţeni de trei ori la rând nu am cum să mă întorc la birou. Dacă mai stau aşa, devin complicele lor”, a declarat Dorin Chirtoacă. El a spus că a fost întrebat de oameni pe stradă când revine la serviciu. „Eu vreau, chiar azi m-aş întoarce, dar nu am cum, pentru că sunt legat de mâini şi de picioare de către dictatura din Moldova. Asta înseamnă că trebuie dat cetăţenilor dreptul de a alege un primar”, a mai spus fostul primar.

Chirtoacă a fost suspendat din funcţie anul trecut, ca urmare a dosarului parcărilor cu plată, în care este acuzat de trafic de influenţă şi corupere pasivă. El s-a aflat în arest la domiciliu timp de cinci luni, iar în noiembrie a fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar. „Acum judecătorii Curţii Constituţionale urmează să examineze dacă am fost suspendat legal din funcţie”, a afirmat Chirtoacă, care a sesizat justiţia în cazul său.