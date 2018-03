Cale liberă spre sancţionarea Poloniei

« Alte stiri din categoria International

Eurodeputaţii au aprobat procedura Comisiei Europene (CE) vizând să sancţioneze reformarea sistemului judiciar şi să plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o încălcare a statului de drept, relatează Reuters.

UE a lansat o procedură în baza Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea, în mod teoretic, să conducă la o suspendare a drepturilor de vot ale Varşoviei în Consiliul European, în cazul în care puterea nu revine asupra deciziei sale până la 20 martie.

Partidul Lege şi Justiţie (PiS, conservator, la putere) consideră aceste reforme necesare, pentru a pune capăt unui sistem corupt şi a îmbunătăţi eficienţa justiţiei.

Propunerea CE a fost adoptată în PE cu 422 de voturi la 147. Alţi 48 de parlamentari s-au abţinut.

O asemenea decizie, care necesită unanimitatea celorlalte state membre, pare însă puţin probabilă, cu atât mai mult cu cât premierul ungar Viktor Orbán a anunţat deja că se va opune.

UE vrea să schimbe modul de vot

În acest context, UE are în vedere posibilitatea luării deciziilor de politică externă prin votul majorităţii statelor membre, în locul unanimităţii necesare în prezent, conform unei declaraţii a ministrului german al Apărării, Ursula von der Leyen, citată de Reuters.

„Ne gândim că am putea să ne îndreptăm spre un vot majoritar în diplomaţie şi afacerile externe, astfel încât să putem reacţiona rapid la crize şi să vorbim cu o singură voce, vocea Europei. Astfel nu am fi blocaţi de o singură ţară care nu vrea să spună nimic în direcţia în care doreşte Europa să vorbească”, a declarat von der Leyen la un simpozion organizat la London School of Economics.

Noul premier polonez Mateusz Morawiecki, care a înlocuit-o pe Beata Szydło în decembrie, caută să scadă tensiunile cu blocul comunitar. El urmează să se întâlnească, pe 8 martie, cu preşedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker.

PSD a votat împotriva rezoluţiei propriului grup politic

Europarlamentarii PSD au votat împotriva unei rezoluţii susţinute de grupul parlamentar european din care fac parte, S&D, privind eventuale sancţiuni contra Poloniei, al cărei guvern este acuzat de încălcarea statului de drept. „A fost o decizie a delegaţiei PSD. Atâta vreme cât nu vom avea certitudinea că accesul la spaţiul Schengen şi suspendarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) pe Justiţie pentru România nu devin realitate, delegaţia PSD se va opune oricăror poziţii sau măsuri care ar putea conduce la accentuarea tratamentelor diferte sau la utilizarea de sancţiuni faţă de unele state. Am transmis acest mesaj clar şi legitim colegilor noştri”, a declarat europarlamentaul PSD Victor Boştinaru, vicepreşedinte al grupului S&D.

El a spus că nu a discutat despre acest subiect cu liderul grupului S&D, democratul italian Gianni Pitella, acesta aflându-se în Italia, pentru campania pentru alegerile generale. „Oricum, nu am cerut nicio aprobare, situaţia nu funcţionează aşa. Le-am spus colegilor din grup doar care este raţiunea”, a precizat Boştinaru.

Eurodeputatul a susţinut că PSD nu este în favoarea politicii guvernului conservator din Polonia: „Nu e vorba că am fi noi în favoarea politicilor care se aplică acum în Polonia, nu avem nimic în comun cu vreun model iliberal, dar cum România a fost ţinta unor măsuri pe fond discriminatorii, am vrut să transmitem acest mesaj”.

Întrebat de HotNews dacă a fost şi o decizie transmisă de la Bucureşti, către conducerea centrală a PSD, Victor Bostinaru a negat: „Nu ne-a transmis nimic nimeni de la partid. Decizia a aparţinut delegaţiei noastre”.

Europarlamentarul Cătălin Ivan, care nu mai face parte din delegaţia PSD, a votat pentru rezoluţia susţinută de S&D, împotriva PSD-istilor. PSD Iaşi a anunţat anul trecut excluderea lui Ivan.