Populiştii câştigă alegerile în Italia

Italienii au votat duminică pentru forţele de dreapta şi antisistem, fără însă ca acestea să obţină o majoritate absolută. Astfel, formaţiunea populistă Mişcarea Cinci Stele a primit cele mai multe voturi, 32,3%, fiind urmată la mare distanţă de către Partidul Democrat, 18,8%.

Coaliţia formată în principal din dreapta (Forza Italia) şi extrema-dreaptă (Liga Nordului) are circa 37% din voturi. Liga Nordului a obţinut 17,6% dintre voturi, iar Forza Italia (FI, centru-dreapta), condusă de către Silvio Berlusconi, a obţinut 14% din sufragii. Lor li se adaugă partidul naţionalist-conservator Fraţii Italiei, condus de către Giorgia Meloni, a înregistrat 4,3% dintre voturi. Formaţiunea de stânga Liberi şi Egali a obţinut doar 3,4%.

Mişcarea 5 Stele revendică guvernarea

Şeful politic al Mişcării 5 Stele din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat ieri dreptul de a forma un guvern, în contextul în care această formaţiune antisistem a devenit primul partid din Italia după alegerile legislative. „Avem responsabilitatea de a da un guvern Italiei... Suntem o forţă politică ce reprezintă ţara întreagă, ceea ce nu pot spune despre alte formaţiuni, şi aceasta ne propulsează inevitabil la guvernarea ţării”, a declarat Di Maio, în vârstă de 31 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă la Roma. „Mişcarea 5 Stele şi-a triplat numărul de parlamentari, ceea ce noi am anunţat în timpul campaniei. Există regiuni întregi unde am obţinut peste 50 %, zone în care am obţinut 75% din voturi”, a adăugat Luigi Di Maio, care le-a mulţumit celor 11 milioane de alegători care au avut încredere în candidaţii mişcării.

Luigi Di Maio a evocat, de asemenea, marile teme care vor trebui să constituie programul de lucru al viitoarei legislaturi: sărăcia, risipa, imigraţia, securitatea sau locurile de muncă. „Avem ocazia istorică de a răspunde la aceste probleme, avem ocazia de a realiza lucrurile pe care le aşteptăm de 30 de ani”, a mai spus Di Maio.

Alte scenarii pentru guvernare

Cum nu are o majoritate clară în Legislativ, Mişcarea 5 Stele nu este sigură de guvernare, iar experţii în politica italiană vehiculează mai multe scenarii.

Cel mai probabilă este o alianţă „antisistem” între Mişcarea 5 Stele şi Liga Nordului, care ar putea obţine majoritatea în Parlament. Un astfel de scenariu, respins până acum de liderii celor două blocuri politice, dă fiori reci Bruxelles-ului.

De asemenea, este posibil ca formaţiunile de dreapta şi cele de extremă dreapta, care împreună au obţinut 37 de procente, să revendice dreptul de a face guvernul. În acest scenariu, liderul Ligii Nordului, Matteo Salvini, va revendica conducerea coaliţiei şi a unui eventual guvern, chiar dacă nu există nicio garanţie că Berlusconi se va ţine de cuvânt şi îi va ceda conducerea.

O altă opţiune ar fi lansarea de negocieri cu Partidul Democrat şi cu micile partide de stânga. Pentru a fi posibil acest lucru, Matteo Renzi, care a jurat să nu facă vreodată o alianţă cu „extremiştii”, ar trebui să cedeze conducerea PD altcuiva. Astfel de discuţii au avut loc în 2013, fără a se ajunge la un acord. Mişcarea 5 Stele s-a schimbat însă şi Luigi Di Maio s-a arătat mai deschis către dialog. Mai mult, cu 19% din voturi, PD nu se mai află într-o poziţie de forţă.

Bruxelles-ul şi pieţele financiare au mizat pe un fel de „mare coaliţie”, după modelul german, între Forza Italia şi PD, cu sprijinul grupurilor mai mici „eurofile” şi chiar al unor „dezertori” ai Ligii Nordului, însă cifrele disponibile în prezent nu par să arate o astfel de posibilitate.

Nu în ultimul rând există posibilitatea să se rămână fără o majoritate parlamentară. Astfel, preşedintele Republicii, Sergio Mattarella, va trebui să lase în funcţie actualul guvern al lui Paolo Gentiloni (centru stânga), care nu are nevoie de votul de încredere al noului parlament pentru a gestiona problemele curente.

Totuşi, procedura va necesita timp. Cele două camere se vor întruni pentru prima dată pe 23 martie pentru a-şi alege preşedinţii şi pentru a constitui grupurile parlamentare. Doar atunci Mattarella va începe consultările.

Nu ar fi o surpriză pentru Italia care a învăţat să trăiască în incertitudine: mai mult de 60 de guverne au existat de la proclamarea Republicii în 1946.