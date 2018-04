Trump se luptă cu procurorii

« Alte stiri din categoria International

Preşedintele american Donald Trump ia în considerare demiterea procurorului general adjunct Rod Rosenstein, conform mai multor surse citate de CNN. Măsura vine după ce FBI a percheziţionat biroul avocatului personal al lui Trump.

Printre opţiunile vizate de Trump se numără şi demiterea procurorului general Jeff Sessions. Oficialii susţin că dacă Trump va lua măsuri, cel mai probabil Rosenstein va fi cel concediat, dar nu este clar dacă o asemenea măsură va fi îndeajuns pentru a-l mulţumi pe preşedinte sau pentru a-i limita puterile lui Mueller.

Unii dintre consilierii lui Trump i-au sugerat că ar putea exista motive întemeiate pentru concedierea lui Rosenstein. Ei consideră că Rosenstein este victima unui conflict de interese din moment ce este martor în investigaţia lui Mueller pentru că el a redactat memoriul care justifica concedierea fostului director al FBI, James Comey. Consilierii cred, de asemenea, că publicul american a fost convins că FBI nu este o instituţie curată şi că ar putea folosi aceeaşi argumentaţie şi pentru Rosenstein.

Secretarul de presă al Casei Albe, Sarah Sanders, a refuzat să spună dacă Trump ia în considerare concedierea lui Sessions, Mueller sau Rosenstein. „Nu am avut nicio discuţie cu el pe acest subiect. Nu pot să spun mai multe”, a declarat ea. Sanders a adăugat că Trump consideră că are puterea necesară pentru a-l concedia pe Mueller: „În mod clar el consideră că are puterea pentru a face acest lucru”.