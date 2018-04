Zuckerberg, sub tirul întrebărilor politicienilor

« Alte stiri din categoria International

Mark Zuckerberg, patronul Facebook, a răspuns în noaptea de marţi spre miercuri întrebărilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afectează cunoscuta reţea de socializare în timpul unei audieri care a durat cinci ore, lăsând însă şi câteva subiecte fără răspuns, informează AFP. Şeful Facebook nu a terminat de dat explicaţii, în noaptea de miercuri spre joi erau programate audieri şi în Camera Reprezentanţilor. Mai mult, el a fost invitat să dea explicaţii şi în parlamentul britanic şi cel al Uniunii Europene.

În timpul unei prime apariţii îndelung aşteptate, tânărul antreprenor a făcut faţă numeroaselor întrebări venite din partea senatorilor care i-au cerut lămuriri despre felul în care gestionează abuzurile survenite în utilizarea platformei, problema protecţiei datelor personale sau manipularea politică a datelor. Îmbrăcat într-un costum de culoare închisă şi o cravată albastru-deschis, magnatul şi-a prezentat din nou scuze pentru faptul că nu a înţeles la timp maniera în care Facebook poate fi deturnată de la scopurile sale iniţiale: „A fost greşeala mea. Îmi pare rău”. „Va fi nevoie de timp pentru a realiza toate schimbările necesare limitării utilizării abuzive”, a adăugat antreprenorul, trecând în revistă măsurile deja implementate sau cele avute în vedere pentru viitor pentru rectificarea problemelor.

Rusia - arătată cu degetul

Multimiliardarul de 33 de ani a răspuns detaliat la majoritatea întrebărilor, în mai multe reprize, a dat câteva semne de neînţelegere sau de nerăbdare în faţa parlamentarilor dintre care unii păreau că nu stăpânesc foarte bine chestiunile tehnologice puse în dezbatere.

Zuckerberg a afirmat că reţeaua socială este „un loc sigur”, în ciuda tuturor cazurilor dovedite de manipulare şi deturnare de date personale ale utilizatorilor, ca în cazul scandalului Cambridge Analytica. CEO-ul Facebook a explicat de asemenea că lupta împotriva manipulării politice este dificilă, făcând referire la un fel de „cursă a înarmării” împotriva „celor din Rusia care se ocupă cu exploatarea sistemelor noastre”.

Antreprenorul a mai precizat că compania „lucrează” cu procurorul special Robert Mueller, care crede că internetul, şi în mod special Facebook, a fost implicată într-o vastă operaţie de propagandă de provenienţă rusă în timpul alegerilor prezidenţiale americane din 2016 câştigate de Donald Trump. „Unul dintre cele mai mari regrete ale mele este că nu am identificat mai rapid ingerinţele străine în campania electorală prin intermediul reţelei”, a explicat Zuckerberg.

Scepticism în rândul senatorilor

Ca şi cu alte ocazii, patronul Facebook a lăsat să se înţeleagă că nu se opune unei forme de „reglementare” a companiilor care activează în domeniul internetului, problemă menţionată de mai mulţi parlamentari în timpul audierii, dacă „aceasta este realizată corect”. A dat de asemenea asigurări că reţeaua, care numără peste două miliarde de utilizatori, nu este un „monopol”, fără să numească însă vreun concurent al Facebook.

Mulţi parlamentari şi-au exprimat însă „scepticismul” în faţa răspunsurilor lui Zuckerberg care, la multe dintre întrebări a răspuns cu „nu ştiu”, în faţa numeroşilor senatori şi jurnalişti care au asistat la audieri. „În timpul acestei audieri, vi s-au pus mai multe întrebări cruciale la care nu aţi avut răspuns”, a comentat senatoarea Kamala Harris.

Vizibil obosit de tirul de întrebări, Zuckerberg s-a străduit să argumenteze de ce reţeaua nu a suspendat încă din 2015 contul Cambridge Analytica, de ce nu a anunţat instituţiile responsabile sau utilizatorii ale căror date au fost deturnate. „Am fi putut să-l suspendăm în 2015, am făcut o greşeală”, a spus acesta, adăugând că era sigur în momentul respectiv că subiectul închis din moment ce companie le dăduse asigurări că datele au fost şterse. „Nu ar fi trebuit să ne mulţumim cu acest răspuns”, a recunoscut Zuckerberg.

Date ale utilizatorilor vândute şi altor companii

Mark Zuckerberg, întrebat de senatorul Tammy Baldwin, dacă date ale utilizatorilor Facebook au fost vândute de profesorul Aleksander Kogan şi altor companii, în afară de Cambridge Analytica, a răspuns afirmativ. „Da, a vândut date şi altor companii”, a spus CEO-ul Facebook, menţionând compania Eunoia, dar precizând că au fost şi altele, pe care le va menţiona în declaraţia lui completă.

Aleksander Kogan este cercetătorul de la Universitatea Cambridge care a creat chestionarul folosit de Cambridge Analytica. Aplicaţia „thisismydigitallife”, concepută de Kogan, cercetător în psihologie care lucra pentru această companie, i-a permis întreprinderii să colecteze date personale de la mii de persoane care au descărcat-o, dar şi pe cele ale prietenilor lor de pe platforma de socializare.

Potrivit unui răspuns Facebook pentru Digi 24, 78 de români şi-au instalat aplicaţia „This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica. Mai mult, alţi 112.343 de români care erau în cercul de prieteni ai celor 78 ar fi afectaţi de această problemă. Datele personale are acestora ar fi ajuns la firma de consultanţă britanică.

Pe de altă parte, Facebook a anunţat duminică faptul că a suspendat altă firmă de analize de date - Cubeyou, după ce postul CNBC a afirmat că aceasta a cules date personale ale utilizatorilor, fără acordul acestora, în scopuri comerciale, prin teste psihologice prezentate ca având scopuri pur ştiinţifice.

Acţiunile Facebook cresc pe bursă

Prima reacţie după audierea din Senat a lui Mark Zuckerberg a fost pe bursă. În opinia investitorilor, patronul Facebook s-a descurcat bine. La bursa de la New York acţiunile companiei sale au înregistrat cea mai mare creştere din ultimii doi ani - de 4,5%. Scandalul Cambridge Analytica i-a adus pierderi de zeci de miliarde.

Audierea lui Mark Zuckerberg a avut loc în condiţiile în care reţeaua este vizată de anchete şi plângeri din toate direcţiile, pe ambele maluri ale Atlanticului, după izbucnirea, la jumătatea lui martie, a scandalului Cambridge Analityca. La nivel mondial, datele a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook au fost colectate de Cambridge Analytica. Cei mai mulţi din Statele Unite, aproximativ 70 de milioane, în timp ce pe teritoriul Uniunii Europene sunt cel puţin 2,7 milioane de utilizatori afectaţi. Astfel, Facebook, la fel ca Google sau Twitter, au servit, fără să vrea, drept o trambulină a unei vaste operaţiuni de destabilizare a alegerilor americane în 2016, atribuită de către justiţia americană Rusiei, cu scopul de a-l ajuta pe Trump să fie ales preşedinte.

De la izbucnirea scandalului compromiterii datelor personale, Facebook face eforturi disperate să recâştige încrederea utilizatorilor. Săptămâna trecută, a anunţat închiderea a peste 270 de pagini şi conturi false, administrate de una dintre cele mai cunoscute „ferme de troli” din Rusia.