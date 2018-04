Sute de milioane de ouă cu Salmonella în SUA

« Alte stiri din categoria International

Aroximativ 207 milioane de ouă distribuite de o fermă din Carolina de Nord au fost retrase de pe piaţa americană după ce peste 20 de persoane s-au îmbolnăvit de Salmonella. „Ouăle provenite de la Rose Acre Farms, ţinutul Hyde, Carolina de Nord, ar putea fi contaminate cu o formă de Salmonella care poate provoca o infecţie gravă”, a anunţat Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA).

Ouăle au fost vândute sub mai multe branduri unor magazine şi restaurante din nouă state americane: Colorado, Florida, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Carolina de Sud, Virginia şi Virginia de Vest.

„Consumatorii nu trebuie să mănânce aceste ouă. Aruncaţi-le sau returnaţi-le la locul de vânzare pentru credit sau recuperarea banilor”, a scris comisarul FDA, Scott Gottlieb, pe pagina sa de Twitte.

Potrivit agenţiei, au fost raportate 22 de cazuri de îmbolnăviri.

Compania a rechemat în mod voluntar ouăle după ce o investigaţie legată de îmbolnăviri, pe coasta de est, a dus la o inspecţie la ferma producătoare. Rechemarea este echivalentă cu producţia pe 10 zile a fermei respective. Este cea mai mare retragere de pe piaţă a ouălor din SUA începând din 2010, când 550 de milioane de ouă au fost rechemate de două ferme din Iowa.