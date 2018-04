Scandal de la mutarea Ambasadei României la Ierusalim

« Alte stiri din categoria International

Ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, a hotărât Guvernul Dăncilă, în ultima şedinţă. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seară, la Antena 3, că decizia are o valoare istorică uriaşă. „Noi, practic, ne prefacem de ani de zile, toţi, că avem ambasada la Tel Aviv, dar, de fapt, personalul diplomatic face naveta la Ierusalim. În fapt, activitatea ambasadei României, de exemplu, zilnic, se desfăşoară la Ierusalim, nu în Tel Aviv. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru. În primul rând, o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani. Un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo. Are o valoare foarte mare pentru administraţia americană, suntem practic a doua ţară care face acest anunţ. Este această decizie luată, pentru care eu am ieşit prima dată, o susţin, Guvernul a acţionat în consecinţă şi încep procedurile”, a declarat Liviu Dragnea, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor.

La rândul său, Călin Popescu-Tăriceanu crede că această „decizie e una cu reverberaţii puternice din punct de vedere politic”. „România e ţară UE, stau şi mă uit şi ce fac ceilalţi europeni, ne uităm şi la partenerul strategic care e SUA şi trebuie să vedem şi care e avantajul României”, a declarat şeful Senatului.

Ieri, preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat la anunţul făcut de Liviu Dragnea referitor la mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. „Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim”, a anunţat ieri Administraţia Prezidenţială, care subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare şi că „un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia”.

Preşedintele consideră că iniţiativa Guvernului României poate reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală.

Dăncilă nu i-a răspuns lui Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a încercat să ia legătura ieri cu premierul Viorica Dăncilă, dar aceasta nu i-a răspuns la telefon. Premierul s-a scuzat spunând că se afla la Simfonia Lalelelor la Piteşti şi nu a auzit telefonul. „N-am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul preşedinte, dacă domnul preşedinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie. Iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am ştiut de această discuţie, dar apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a declarat premierul Dăncilă.

Ea a mai spus că memorandumul aprobat de Guvern nu reprezintă o decizie de mutare a Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ci „lansarea unei platforme de discuţii”. „Nu este o decizie, deci nu am încălcat niciun tratat internaţional”, a declarat Viorica Dăncilă, la Parlament, întrebată dacă decizia Guvernului încalcă tratatele internaţionale. Ea a mai precizat că se vor purta discuţii cu toate instituţiile, inclusiv cu preşedintele Klaus Iohannis.

Premierul palestinian cere României să nu mute ambasada

Premierul palestinian, Rami Hamdallah, a cerut joi României să nu-şi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, estimând că o asemenea măsură ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional şi a rezoluţiilor ONU şi, de asemenea, ar dăuna şanselor de pace şi de creare a unui stat palestinian în cadrul frontierelor din anul 1967 cu capitala la Ierusalim, se arată într-un comunicat difuzat de biroul premierului Hamdallah, citat de agenţia palestiniană de presă WAFA.

Conform acestei surse, premierul palestinian a formulat solicitarea în timpul unei întâlniri avute în cursul zilei de joi cu şeful Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah - Palestina, Cătălin Ţîrlea, întâlnire în cadrul căreia au fost discutate ultimele evoluţii politice din regiune, precum şi evoluţia relaţiilor bilaterale româno-palestinene.

Premierul palestinian a mulţumit României pentru sprijinul oferit în vederea construirii instituţiilor palestiniene, subliniind importanţa consolidării cooperării în domenii precum turismul, educaţia şi cultura.