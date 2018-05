Poliţişti împuşcaţi mortal la Liege

« Alte stiri din categoria International

Un bărbat care a împuşcat mortal ieri doi ofiţeri de poliţie în centrul oraşului Liège din estul Belgiei a fost „neutralizat” de agenţi, după ce a luat ostatică o femeie, au anunţat media şi parchetul din Belgia. O a treia persoană, un trecător, a fost ucisă în acelaşi incident, a relatat agenţia Belga. Alţi doi poliţişti au fost răniţi.

În jurul orei locale 10:30 (8:30), bărbatul înarmat a strigat „Allah Akbar” şi a tras apoi spre doi poliţişti, iar apoi s-a refugiat într-un liceu din zonă şi a luat ostatică o femeie de serviciu.

„Nu există încă absolut nicio confirmare a faptului că incidentul ar avea vreo legătură cu terorismul”, a declarat Yves Stevens de la centrul de criză a declarat pentru AP.

Localnicii din zonă au postat pe reţelele de socializare mai multe clipuri video, în care se observă cum la faţa locului sosesc mai multe echipaje de ambulanţă şi ale poliţiei, dar şi un clip în care se aude schimbul de focuri dintre ofiţeri şi agresor. „Nu am crezut că ar putea fi vorba despre focuri de armă. M-am uitat în oglinda retrovizoare şi am văzut o femeie care fugea cu câinele ei. Apoi am văzut un bărbat îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu un rucsac în spate şi două pistoale în mâini. Foarte calm, a băgat o persoană în maşină. A venit apoi spre mine, după care s-a întors cu spatele şi a tras din nou cu armele. Am văzut o persoană căzând la pământ. Nu ştiam dacă a fost rănită sau doar s-a ferit. Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. Este o nebunie”, a declarat un martor citat de Sudinfo.be.

Atacatorul, Benjamin Hermans, avea 36 de ani şi era originar din Rochefort, scrie Sudinfo.be.

Benjamin Hermans fusese eliberat luni din închisoare. Potrivit RTBF, el s-ar fi radicalizat în timpul petrecut în penitenciarul din Lantin. El fusese arestat în trecut pentru furt, distrugerea proprietăţii publice şi pentru posesie de droguri. Pentru că arăta un comportament deosebit de violent, judecătorii l-au condamnat la închisoare printre altele şi pentru trafic de droguri.

Procurorii belgieni îi întocmiseră şi un profil psihologic, conform căruia bărbatul era „instabil”. De asemenea, autorităţile mai ştiu despre el că avusese o copilărie „dificilă” şi că nu mai vorbea cu familia sa.

Luni seara, poliţiştii au pornit pe urmele sale pentru o infracţiune minoră comisă în apropiere de Luxemburg. Atacul armat din Liège a urmat după ce bărbatul a fost oprit la un control al poliţiei, a intrat în conflict cu ofiţerii şi a sustras un pistol cu ajutorul unui cutter.

Liège a fost scena unui fapt similar în 2012, când un trăgător a ucis patru persoane şi a rănit peste 100, înainte de a se sinucide.