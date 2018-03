Premii naţionale câştigate cu muzica

« Alte stiri din categoria Invatamant

Elevii botoşăneni au revenit acasă cu 13 premii de la Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu” de la Iaşi.

Liceul de artă „Ştefan Luchian” şi-a dat din nou măsura valorii. De această dată la cea de a XI-a ediţie a Concursului Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu”, organizat de Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi. La întrecere au participat 180 de elevi din toată ţara, care au fost jurizaţi de profesori universitari de la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi şi profesori de la liceele de muzică din Cluj-Napoca şi Piatra Neamţ.

Elevii botoşăneni au revenit acasă cu 13 premii (cinci premii I, trei premii II şi cinci premii III) şi şase menţiuni.

Premii I au obţinut Ilinca Grumeza şi Adelina Bădărău (ambele clasa I) şi Teodor Gireadă (clasa a II-a), pregătiţi de profesorul Cătălina Şobachi, Maria Andrada Roman (clasa a II-a), pregătită de profesorul Oana Vasilache şi Ana Maria Apostol (clasa a V-a), pregătită de profesorul Gliselda Alexoaei.

„Concursul de la Iaşi a ajuns la ediţia a XI-a şi am trimis copii în fiecare an. Ediţia din acest an a fost mai specială, pentru că s-a suprapus cu olimpiadele instrumentale şi, de obicei, copiii care stăpânesc bine instrumentele sunt buni şi la teorie. Cu toate acestea a ieşit bine, Ana Maria Apostol, o fată foarte talentată, luând primul loc. Nu este o surpriză, ea fiind premiantă de-a lungul anilor şi la alte concursuri”, a declarat Gliselda Alexoaei.

O opinie similară a avut şi Cătălina Şobachi, care a adăugat că elevii care nu au putut participa la concurs anul acesta vor avea şi alte ocazii. „Sunt convinsă că se vor întoarce cu premii. Acum, trebuie să-i felicităm pe cei care au obţinut rezultatele bune la competiţia de la Iaşi şi să le urăm succes şi pe viitor”, a afirmat Cătălina Şobachi.

Oana Vasilache este mulţumită de rezultatele obţinute de elevii pregătiţi de ea şi a ţinut să o felicite în mod deosebit pe Maria Andrada Roman: „Este un copil foarte talentat, dotat cu intuiţie muzicală care progresează foarte repede”, a precizat Oana Vasilache.

O situaţie deosebită a fost în cazul elevilor de liceu, care nu puteau participa la concursul care a durat două zile, pentru că în acelaşi timp era şi faza zonală a Olimpiadei de teorie muzicală. Problema s-a rezolvat pe ultima sută de metri, prin devansarea olimpiadei. „Rezultatul Ecaterinei Ungureanu (n.r. - locul trei la clasa a X-a) a fost o surpriză plăcută, mai ales că în urmă cu două săptămâni exista riscul să nu participe. Îi felicit pe toţi cei care au obţinut rezultate bune”, a spus Isabela Ojog.

„Aceste rezultate nu sunt o surpriză pentru noi. Elevii Liceului de Artă «Ştefan Luchian» tot timpul au reprezentat cu succes la cel mai înalt nivel judeţul nostru. Îi felicităm pe ei şi pe profesorii lor şi le dorim succes în continuare”, a afirmat Beatrice Păpădie, directorul liceului botoşănean.

Tot la concursul de la Iaşi, un rezultat foarte bun l-a obţinut Gabriel Şobachi, elev în clasa a IV-a a Şcolii 11. Gabriel a fost foarte aproape de a urca pe podium, deşi nu studiază muzica la şcoală, dar intenţionează să o facă din clasa a V-a, când vrea să dea examen de admitere la Liceul de Artă.

Rezultate de la Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu”

Premiul I

- Ilinca Grumeza (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Adelina Bădărău (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Teodor Gireadă (clasa a II-a) - profesor Cătălina Şobachi

- Maria Andrada Roman (clasa a II-a) - profesor Oana Vasilache

- Ana Maria Apostol (clasa a V-a) - profesor Gliselda Alexoaie

Premiul II

- Luca Boghiţoi (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Martina Gingolani (clasa a IV-a) - profesor Cătălina Şobachi

- Cristiana Podaru (clasa a IV-a) - profesor Cătălina Şobachi

Premiul III

- Ecaterina Landea (clasa I) - profesor Oana Vasilache

- Luca Ionescu (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Iustin Borcoi (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Cristina Ancuţa (clasa a IV-a) - profesor Oana Vasilache

- Ecaterina Ungureanu (clasa a X-a) - profesor Isabela Ojog

Menţiuni

- Iulian Anghelache (clasa I) - profesor Cătălina Şobachi

- Iediael Prisacariu (clasa I) - profesor Oana Vasilache

- Danna Bîclea Villon (clasa I) - profesor Oana Vasilache

- Ioana Casandra Duceag (clasa a V-a) - profesor Cătălina Şobachi

- Mădălina Rusu (clasa a XI-a) - profesor Cătălina Şobachi

- Gabriel Şobachi (clasa a IV-a) - elev al Şcolii 11, Botoşani