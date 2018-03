Elevi instrumentişti la faza naţională a Olimpiadei

« Alte stiri din categoria Invatamant

Trei pianişti, un violonist şi un elev care cântă la clarinet, toţi de la Liceul de Artă „Ştefan Luchian”, vor reprezenta Botoşaniul la faza naţională a Olimpiadei de interpretare instrumentală.

Cinci elevi din clasele primare şi gimnaziale ale Liceului de Artă „Ştefan Luchian” vor reprezenta judeţul Botoşani la fazele naţionale ale Olimpiadelor Naţionale de interpretare instrumentală, după ce au obţinut punctajul maxim, 100 de puncte, la faza regională susţinută, la sfârşitul săptămânii trecute, la Botoşani. Ei îşi vor da măsura talentului la sfârşitul lunii, la Baia Mare.

Trei mici pianişti

Cei mai mulţi copii s-au calificat la Olimpiada de pian, unde Botoşaniul va fi reprezentat de trei elevi. Este vorba de două eleve din ciclul primar Maria Raluca Moţoc (clasa a III-a) şi Bianca Andreea Havîrneanu (clasa a IV-a), ambele pregătite de profesoara Ioana Botez.

Cel de-al treilea finalist este Adrian Mircescu, elev în clasa a VI-a şi un obişnuit al podiumurilor competiţiilor şcolare, anul trecut el ocupând locul III la faza naţionalei a Olimpiadei de pian. „A fost o competiţie foarte grea în care s-au înscris cei mai talentaţi tineri pianişti din regiunea Moldovei. Adrian a reuşit să se numere printre cei mai buni şi în acest an şi trebuie să ne pregătim pentru faza naţională a Olimpiadei de Interpretare, unde sperăm că va obţine, de asemenea, un rezultat remarcabil, pentru că, de acum, are şi experienţă în astfel de concursuri. Este un copil foarte talentat şi creşte în valoare de la an la an”, a declarat profesorul Raluca Ardelean.

„Am muncit foarte mult pentru a ajunge la Olimpiada naţională şi nu a fost doar munca mea, ci şi a doamnei profesoare Raluca Ardelean, căreia îi mulţumesc mult, la fel cum mulţumesc şi familiei mele care m-a susţinut”, a declarat micuţul pianist.

Pe urmele lui calcă Maria Raluca Moţoc şi Bianca Andreea Havîrneanu, ambele pregătite de profesoara Ioana Botez. „Sunt două copile minunate. Deşi sunt încă mici, au în palmares multe premii la concursurile din zonă. Bianca Havîrneanu a luat premiul I şi anul trecut la faza zonală a Olimpiadei, dar anul acesta mergem în finală. Pentru Raluca Moţoc este primul an în care a participat la Olimpiadă şi a făcut-o cu brio. Le felicit şi la Baia Mare vom merge să ne facem treaba”, a declarat profesoara prin mâinile căreia au trecut foarte mulţi elevi talentaţi.

Finalişti şi la vioară şi flaut

Pe lângă cei trei mici pianişti, la fază naţională va ajunge şi Robert Manuel Şchiopu (clasa a VII-a) a reuşit să adune 100 de puncte în proba de vioară. El se pregăteşte cu profesorul Cătălin Şobachi şi Cristian Lungu (corepetitor). „Manuel e un copil deosebit, care se pregăteşte foarte mult. Are un sunet deosebit şi prin asta a impresionat juriul la faza zonală a Olimpiadei de vioară. Mergem la Naţională pentru prima dată în această formulă şi sper să facem o figură frumoasă. Cred că Manuel va avea un viitor frumos”, a declarat profesorul Cătălin Şobachi.

Şi Tudor Cosmin Constantinică, elev în clasa a VII-a, obţinut 100 de puncte în competiţia zonală şi totodată biletele pentru proba de clarinet. El se pregăteşte cu profesorul Costel Druţu, iar profesor corepetitor este Adrian Moroşanu. Anul trecut, Tudor Cosmin Constantinică a obţinut premiul doi la faza zonală, iar acum, împreună cu profesorul său, a reuşit să ridice foarte mult ştacheta competiţiei şi să se califice printre cei mai buni elevi care strudiază clarinetul din ţară.

Alţi 14 elevi din clasele III-VIII de la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” au urcat pe podium la faza zonală a Olimpiadelor instrumentale de la sfârşitul săptămânii trecute, în timp ce alţi doi au fost distinşi cu menţiuni.

„Rezultatele obţinute de elevii noştri sunt pe măsura muncii depuse de ei şi de profesorii cu care lucrează de ani de zile. Ele menţin sus stindardul liceului nostru, care se dovedeşte a fi unul dintre cele mai bune din regiune. Ţin să-i felicit pe toţi elevii şi profesorii lor îndrumători pentru rezultatele foarte bune obţinute la faza zonală a Olimpiadei din acest an”, a conchis Beatrice Păpădie, directorul Liceului de Artă.

Elevii care vor reprezenta Botoşaniul la faza naţională

u Maria Raluca Moţoc (clasa a III-a) - pian - profesor Ioana Botez

u Adrian Mircescu (clasa a VI-a) - pian - profesor Raluca Ardelean

u Bianca Andreea Havîrneanu (clasa a IV-a) - pian - profesor Ioana Botez

u Tudor Cosmin Constantinică (clasa a VII-a) - clarinet - profesor Costel Druţu, profesor corepetitor Adrian Moroşanu

u Robert Manuel Şchiopu (clasa a VII-a) - vioară - profesor Cătălin Şobachi, profesor corepetitor Cristian Lungu

Rezultate Olimpiadei Zonale - Secţiunea pian

Locul I

u Maria Raluca Moţoc (clasa a III-a) - pian - profesor Ioana Botez (finalist)

u Bianca Andreea Havîrneanu (clasa a IV-a) - pian - profesor Ioana Botez (finalist)

u Adrian Mircescu (clasa a VI-a) - pian - profesor Raluca Ardelean (finalist)

u Ioan Şerban Hăilă (clasa a VI-a) - pian - profesor Stela Şerpeanu

u Angel Babii (clasa a VII-a) - pian - profesor Stela Şerpeanu

Locul II

u Alexandra Marinţecu (clasa a VI-a) - pian - profesor Maria Mihalenco-Prisacaru

u Elena Talida Timofte (clasa a VI-a) - pian - profesor Anamaria Andronic

Menţiune

u Vladimir Piţu (clasa a III-a) - pian - profesor Adrian Moroşanu

Rezultate Olimpiadei Zonale - secţiunea vioară

Locul I

u Robert Manuel Şchiopu (clasa a VII-a) - vioară - profesor Cătălin Şobachi, profesor corepetitor Cristian Lungu (finalist)

u Amalia Ailoaie (clasa a VII-a) - vioară - profesor Raul Chiş, profesor corepetitor Ana Maria Sorocan

Locul II

u Filip Petric (clasa a IV-a) - vioară - profesor Cătălin Şobachi, profesor corepetitor Cristian Lungu

Menţiune

u Teodora Grumezea (clasa a VI-a) - vioară - profesor Cristina Chiş, profesor corepetitor Cristian Lungu

Rezultate Olimpiadei Zonale - secţiunea corzi grave

Locul I

u Andrei Piţu (clasa a VI-a) - chitara - profesor Carmen Cojocaru

Rezultate Olimpiadei Zonale - Secţiunea instrumente de suflat din lemn şi instrumente populare

Locul I

u Tudor-Cosmin Constantinică (clasa a VII-a) - clarinet - profesor Costel Druţu, profesor corepetitor Adrian Moroşanu (finalist)

u Sara-Cristiana Andronic (clasa a IV-a) - flaut - profesor Alina Dumbrăvanu, profesor corepetitor Anamaria Andronic

u Loredana Dănilă (clasa a V-a) - oboi - profesor Emil Vasilache, profesor corepetitor Cristian Lungu

u Dario Huţanu (clasa a VI-a) - fagot - profesor Ioan Mutihac, profesor corepetitor Anamaria Andronic

u Clara Apachiţei (clasa a VIII-a) - flaut - profesor Cristina Ivănescu, profesor corepetitor Cristian Lungu

u Alexandru Damian (clasa a V-a) - clarinet - profesor Marius Havîrneanu, profesor corepetitor Anamaria Andronic

u Irina Grădinaru (clasa a VIII-a) - flaut - profesor Cristina Ivănescu, profesor corepetitor Cristian Lungu

Locul II

u Gabriel Cosmin Siminiceanu (clasa a VII-a) - clarinet - profesor Costel Druţu, profesor corepetitor Adrian Moroşanu