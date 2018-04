Performanţă făcută cu muzica

« Alte stiri din categoria Invatamant

Liceul de Artă „Ştefan Luchian” a avut reprezentanţi la Olimpiada naţională de muzică instrumentală pentru clasele III-VIII de la Baia Mare.

Elevii de la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” s-au întors cu două menţiuni de la Olimpiada naţională de muzică instrumentală pentru clasele III-VIII de la Baia Mare, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. Este vorba Robert Manuel Şchiopu (vioară) şi Tudor-Cosmin Constantinică (clarinet), ambii elevi în clasa a VII-a, pregătiţi de profesorii Cătălin Şobachi, respectiv Costel Druţu.

Robert Manuel Şchiopu a reuşit să obţină menţiune chiar la prima sa participare la faza naţională a Olimpiadei de vioară. „Această menţiune este un rezultat foarte important pentru noi, ţinând cont de faptul că la faza naţională au participat cei mai buni elevi din liceele de artă din întreaga ţară. Concursul de la Baia Mare a fost ultima etapă a unui drum lung, dar frumos, ce a început cu etapa judeţeană, urmată de cea zonală, unde au participat elevi din toată Moldova. Pentru faza naţională Manuel s-a pregătit foarte mult şi dacă la etapa judeţeană a fost destul de emoţionat, la faza naţională a cântat cu zâmbetul pe buze. Este un câştig enorm. Aceste ieşiri la concursuri în afara judeţului întăresc legătura dintre elev şi profesor şi ne-au dat curajul şi puterea de a munci în continuare”, a declarat profesorul Cătălin Şobachi.

Un rezultat foarte bun a obţinut şi Tudor-Cosmin Constantinică. El studiază clarinetul doar de doi ani, până atunci studiind vioara. A desluşit repede tainele acestui instrument cu profesorul său, Costel Druţu, iar săptămâna trecută a ajuns printre cei mai buni din ţară. „Este un copil foarte talentat. A cântat bine şi poate merita mai mult, dar este bine şi aşa. Este tânăr şi are timp să câştige multe concursuri de acum înainte, mai ales că are valoarea necesară. Anul trecut a obţinut premiul doi la faza zonală, iar acum a fost primul din judeţele Moldovei, cu 100 de puncte. Va face o carieră frumoasă în muzică dacă va continua în acest ritm, dacă va munci mult şi cu seriozitate”, a declarat profesorul său, Costel Druţu.

Tudor-Cosmin Constantinică îşi doreşte să desluşească toate tainele instrumentului şi la finalul liceului să urmeze cursurile conservatorului Deşi este foarte fericit de rezultatul obţinut, Tudor le-a promis părinţilor că „la anul sigur se va întoarce cu un premiu”.

Participare meritorie şi pentru micii pianişti

Printre cei mai buni copii instrumentişti din ţară s-au înscris şi cei trei mici pianişti care au participat la faza naţională a Olimpiadei, Maria Raluca Moţoc (clasa a III-a) şi Bianca Andreea Havîrneanu (clasa a IV-a), ambele pregătite de profesoara Ioana Botez, precum şi Adrian Mircescu, elev în clasa a VI-a, pregătit de Raluca Ardelean. Ei au reuşit, cu interpretările pe care le-au avut, să adune câte 85 de puncte fiecare, din maximum 100. „Raluca şi Bianca sunt la început de drum. Au avut o evoluţie foarte bună, care, în timp, prin muncă, poate deveni una fără cusur. Să fii printre primii copii din ţară nu este la îndemâna oricui. Sunt convinsă că peste ani, dacă vor continua aşa, vom mai auzi de ele în contexte dintre cele mai fericite”, a declarat profesoara Ioana Botez.

La rândul său, profesoara Raluca Ardelean a ţinut să-l felicite pe Adrian Mircescu, care şi-a demonstrat valoarea. Tânărul pianist, de altfel ca şi colegele sale mai mici, a plătit tribut subiectivismului jurizării. „Noi ne-am făcut treaba. Adrian a cântat bine şi a demonstrat că locul său este printre cei mai buni din ţară. În ritmul în care progresează, sigur va ajunge să un pianist remarcabil”, a declarat profesoara Raluca Ardelean.

„An de an, Liceul de Artă «Ştefan Luchian» propune elevi instrumentişti de calitate. Nu am făcut excepţie nici în acest an. Ţin să-i felicit pe cei mici, pe profesorii lor, dar şi să le urez succes elevilor de liceu, care, în aceste zile, ne vor reprezenta la faza naţională a Olimpiadei de muzică instrumentală pentru clasele IX-XII de la Craiova”, a declarat Beatrice Păpădie, directorul Liceului de Artă „Ştefan Luchian”.