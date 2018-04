Elevii muzicieni impresionează la olimpiadele naţionale

« Alte stiri din categoria Invatamant

Elevii de la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” şi-au dat măsura talentului la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare.

Recent, la Craiova, la Liceul de Artă „Marin Sorescu”, a avut loc Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale, rezervată elevilor din clasele IX-XII. La start s-au înscris sute de elevi, dar liceenii botoşăneni au revenit acasă încărcaţi cu lauri. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Eduard Gabriel Sandu, care s-a clasat pe primul loc în proba de trompetă, adunând din partea juriului punctajul maxim - 100. Elev în clasa a XII-a, Eduard Gabriel Sandu studiază instrumentul cu profesorul Ionuţ Manta, iar profesor corepetitor este Cristian Lungu.

„Acest premiu reprezintă rodul muncii mele şi a domnului profesor Ionuţ Manta, fără de care nu aş fi reuşit să ajung la această performanţă. Orele de studiu nu au fost în zadar, iar rezultatul nu a întârziat să apară. A fost o experienţă minunată, care a reuşit să mă motiveze şi mai mult. Vreau să-i încurajez pe toţi cei care vor să îmbrăţişeze această meserie şi să le transmit că orice lucru făcut cu voinţă nu va aduce niciodată eşecul, iar rezultatele vor fi pe măsură”, a declarat Eduard Gabriel Sandu.

La rândul său, profesorul Ionuţ Manta s-a declarat mândru de elevul său, care, în acest an, a câştigat cu punctajul maxim toate fazele olimpiadei. „Este un elev foarte bun, care a progresat de la an la an, anul trecut ocupând locul trei. Sunt convins că va deveni un instrumentist desăvârşit şi că vom mai auzi de el peste ani”, a precizat Ionuţ Manta.

Performanţă şi la clarinet

Ilie-Gabriel Cojocariu, elev în clasa a XI-a, pregătit de profesorul Costel Druţu, a obţinut menţiune în proba de clarinet. Rezultatul este o confirmare a valorii, elevul botoşănean, al cărui profesor corepetitor este Adrian Moroşanu, obţinând acelaşi rezultat şi la Olimpiada naţională de anul trecut. „Sunt mulţumit de comportarea lui Gabriel. A cântat bine. Au fost şi emoţiile fireşti unei astfel de competiţii, dar a fost bine, chiar foarte bine. În muzică nu este ca la matematică sau fizică, să existe un barem clar, ci jurizarea este subiectivă şi a plătit tribut acestui fapt. Rezultatul este unul foarte bun şi poate că la anul va reuşi să urce pe podium”, a afirmat Costel Druţu.

Premiu special la flaut

Alexandra Sabina Brai, o obişnuită a podiumurilor competiţiilor muzicale, s-a întors de la Craiova cu premiul special al juriului probei de flaut. Elevă în clasa a X-a, ea este pregătită de profesor Cristina Ivănescu, iar profesor corepetitor este Cristian Lungu. „Alexandra este unul dintre elevii deosebiţi de la clasa de flaut, extrem de talentată, ambiţioasă, perseverentă şi dornică tot timpul de a se autodepăşi. Îi place foarte mult ceea ce face şi lucrul acesta se vede în momentul în care intră pe scenă. Emoţia, curajul şi bucuria cu care cântă sunt întotdeauna apreciate de cei care o ascultă. Alexandra are în palmares peste 20 de premii la olimpiade şi concursurile de specialitate, iar acest premiu special nu face decât să confirme valoarea şi talentul ei”, a spus Cristina Ivănescu. Ea a ţinut să sublinieze importanţa acestor premii. „Am intrat într-un clasament alături de Cluj, Bucureşti, Oradea şi Iaşi, ceea ce spune foarte mult despre performanţa care se face la Liceul de Artă din Botoşani”.

Rezultate bune şi pentru alţi elevi

Punctaje foarte mari au obţinut şi ceilalţi elevi participanţi la faza naţională a Olimpiadei. Este vorba de Cristian Ştefan Ungureanu (clasa a IX-a) la fagot - profesor Ioan Mutihac, profesor corepetitor Cristian Lungu; Alexandru Brai (clasa a XII-a) la clarinet - profesor Costel Druţu, profesor corepetitor Adrian Moroşanu, şi Mădălina Teodora Rusu (clasa a XI-a) la studii teoretice muzicale - profesor Cătălina Şobachi.

„Pentru noi a fost o provocare participarea la faza naţională a olimpiadei, de unde ne-am întors cu un punctaj onorabil. Deşi nu a urcat pe podium, experienţa dobândită reprezintă un plus în formarea Mădălinei ca muzician, prin faptul că a ieşit din zona de confort, cea a concursurilor zonale. Ea este o fire ambiţioasă şi serioasă, s-a pregătit intens pentru olimpiadă, progresând din punct de vedere profesional, iar eu sunt convinsă că va avea rezultate foarte bune pe viitor”, a menţionat profesorul Cătălina Şobachi.