Premiu câştigat cu pasiunea pentru artă

Rezultate bune au fost obţinute şi la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor. Organizată de Liceul de Artă „Corneliu Baba” din Bistriţa, faza naţională a reunit sute de elevi din ţară, care s-au întrecut în probele de animaţie, arhitectură, arte monumentale, arte textile - imprimeuri, ceramică, design vestimentar, grafică, istoria artei şi arhitecturii, modă, pictură de icoane, pictură de şevalet, proiectare ambientală, scenografie sculptură şi tapiserie.

Elevii botoşăneni s-au întors cu un premiu doi, cucerit de către Andreea Maică-Grimişteanu (clasa a XI-a) în proba de arte textile - imprimeuri. Eleva pregătită de profesorul Dumitru Agavriloaie a fost la doar două puncte de locul întâi, ea totalizând 98 de puncte. „Sunt foarte mulţumit de rezultatul obţinut de Andreea Maică-Grimişteanu, pentru că la Olimpiadă este o concurenţă uriaşă, aici participând cei mai buni copii ai secţiilor respective de la cele mai bune licee din ţară. Andreea este un copil cu reale posibilităţi creative. A făcut o adevărată pasiune pentru artă şi asta se vede şi prin rezultatele tot mai bune obţinute la concursurile la care participă”, a afirmat profesorul Dumitru Agavriloaie.

„Olimpiada a fost primul concurs la care am participat contra timp, iar pentru acest lucru a trebuit să mă mobilizez. Este o diferenţă extrem de mare dintre a face o compoziţie în şase ore şi în a face lucrarea acasă pictând câte două-trei ore pe zi, în decursul mai multor zile până o consider terminată. Cred că mi-am depăşit limitele, toată practica de până acum mi-a dat experienţa necesară pentru a-mi termina lucrarea în cinci ore, lucru de care nu mă credeam în stare. Pe viitor vreau să merg la Facultatea de Arhitectură din Cluj sau Bucureşti, iar pentru acest lucru am început să mă pregătesc încă de anul acesta”, a declarat Andreea Maică-Grimişteanu.

Punctaje mari la Olimpiadă au obţinut şi ceilalţi elevi botoşăneni participanţi: Manuela Andrea Cercel (clasa a XI-a - Seminarul Teologic) - pictură de icoane, profesor Ioana Şcarlii, Miruna Şmit (clasa a XII-a) - grafică, profesor Ciprian Andruşcă, Sabina-Nicole Isac (clasa a XI-a) - arte monumentale, profesor Alina Munteanu, Patricia Caliniuc (clasa a XII-a) - arte textile-imprimeuri, profesor Dumitru Agavriloaie, Ştefan Paviliuc (clasa a XII-a) - pictură de şevalet, profesor Genoveva Dolhescu, Bogdan-Vladimir Boca (clasa a XII-a) - istoria artei şi arhitecturii, profesor Angela Hreniuc, Georgiana Ciobanu (clasa a XII-a Seminarul Teologic) - pictură de icoane, profesor Ioana Şcarlii, Claudia Elena Vieriu (clasa a XI-a) - modă, profesor Adina Strungariu şi Elena Arcire (clasa a XI-a) - istoria artei şi arhitecturii, profesor Angela Hreniuc.

„Suntem mândri că avem atâţia copii buni, care ne reprezintă cu brio la fazele naţionale ale Olimpiadelor. Înainte de toate, noi suntem un liceu vocaţional, iar rezultatele la aceste importante competiţii demonstrează că aici, la Botoşani, colegii mei îi pregătesc cu foarte mult profesionalism şi seriozitate pe aceşti elevi care fac performanţă”, a concluzionat Beatrice Păpădie, directorul Liceului de Artă „Ştefan Luchian”.