Elevi premiaţi la programe europene

Cinci elevi botoşăneni au participat la Concursul naţional „Made for Europe”, aflat la ediţia a XII-a.

În perioada 11-15 aprilie, s-a desfăşurat la Constanţa, etapa naţională a Concursului de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe”. La acest concurs au participat cinci elevi din judeţul Botoşani.

„Concursul naţional «Made for Europe», aflat la ediţia a XII-a, este cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în anul şcolar 2017-2018 şi este organizat în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale”, a declarat Ciprian Manolache, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

După vizitarea expoziţiei, membrii Comisiei naţionale de concurs au evaluat produsele finale, în sesiune publică, având în vedere relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea produsului, caracterul practic (utilitatea produsului educaţional), caracterul valorizator al produsului final şi calitatea prezentării produsului educaţional.

Premiile obţinute de elevii botoşăneni la etapa naţională a Concursului „Made for Europe”:

Premiul I:

- Alexia-Janice Pughiuc, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială 7 Botoşani; CD - Portofoliu "Tehnici de lectură utilizabile în activităţile cu copiii care nu citesc", proiecteTwinning;

Menţiuni:

- Tudor Moldovanu, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială 7 Botoşani; videoclip “We are friends!”, proiect eTwinning;

- Luca Stelian Ţifrea, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială 17 Botoşani; Twinspace “The Magic Crew”, proiect eTwinning;

- Iulia-Maria Antochi, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi; "SOS - sick or sound” - broşură finală, proiect Erasmus+, KA2.

Alexia Janice Pughiuc este „veterana” competiţiei

Alexia Janice Pughiuc participă încă de când era în clasa a V-a, din anul 2015, la concursului „Made for Europe”.

„Am reuşit în fiecare an să mă calific la etapa naţională, având-o ca şi coordonatoare pe doamna profesoară Loredana Carcea, care îmi este şi dirigintă, dar şi profesoară de limba română, un om genial care poate face ca o prezentare să nu mai fie doar o prezentare, o persoană cum rar mai găseşti fără de care nimic din ce pot eu oferi nu ar mai fi fost pus în valoare şi nu s-ar mai fi ajuns să vă povestesc eu acum despre toate acestea Eu sunt pânza albă pe care ea pictează, şi cu ce talent!”, a declarat Alexia Janice Pughiuc. Pentru eleva botoşăneană participarea la concursul din acest an a fost cea mai interesantă, luând în calcul şi locaţia aleasă de organizatorii concursului, dar şi persoanele cu care s-a întâlnit.

În fiecare vară ea participă, alături de profesorul Loredana Carcea, la Concursul Naţional Lecturiada, organizat la Cluj, o întrunire a cititorilor din toată ţara, unde participă scriitori, oameni creativi şi specialişti în diferite domenii (ilustratori, muzeografi, profesori universitari etc.). „De ceva timp, scriu poezii pe care multă lume le apreciază şi pe care le-am trimis deja pe la vreo trei concursuri de creaţie literară. Şi la concursul de recitare «Grigore Vieru, poet al sufletului românesc» m-am bucurat în fiecare an de premiul I. Acum, lucrez la un alt proiect creativ: un book trailer şi abia aştept să văd ce iese! Ştiu că tot ce sunt şi tot ce am făcut se datorează părinţilor mei, doi oameni în adevăratul sens al cuvântului: Mama - modelul meu în tot ceea ce fac, care şi-a bătut capul cu fiecare mic detaliu şi care m-a scos din tiparul aproape inevitabil al societăţii; Tata - inspiraţia mea şi cel care mi-a oferit mereu stropul de culoare şi iubire fără de care te pierzi în mulţime! Le mulţumesc din suflet! Sper că voi reuşi şi de acum înainte să-mi folosesc creativ resursele, deşi înţeleg că fără oamenii potriviţi, nimic nu mai este la fel”, a concluzionat Alexia Janice Pughiuc.