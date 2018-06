Liceană calificată la un concurs internaţional de limba latină

« Alte stiri din categoria Invatamant

Maria Pînzaru, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „A.T. Laurian” va reprezenta România la Concursul Internaţional „Certamen Ovidianum Sulmonese”, o olimpiadă a iubitorilor de limba latină. Concursul va avea loc în mai 2019, la Sulmona, Italia, locul unde s-a născut poetul latin Publius Ovidius Naso. Ea a reuşit această performanţă participând la Concursul de limba latină Ovidianum Ponticum, organizat în perioada 25-27 mai, la Constanţa.

Competiţia a ajuns în acest an la a XXV-a ediţie şi se adresează elevilor de liceu, pasionaţi de literatura ovidiană şi interpretarea acesteia.

„În loc să mă relaxez, de cele mai multe ori îmi petreceam după-amiaza la şcoală, cu doamna profesoară şi cu ceilalţi elevi şi lucram. Nu am avut foarte mult timp la dispoziţie, dar a fost suficient. Eram lângă doamna profesoară când s-au citit, în ordine crescătoare, cei şase elevi care vor reprezenta România la Sulmona. După ce au fost anunţaţi trei dintre ei, mi-am auzit numele. Am rămas şocată, pentru că nu m-am aşteptat niciun moment şi am început să plâng de fericire împreună cu doamna profesoară. Mă simt specială, deoarece, spre deosebire de alţi adolescenţi de vârsta mea, învăţ o limbă clasică, ceea ce nu este deloc uşor”, a declarat Maria Pînzaru.

La acelaşi concurs, Iustina Pavel, clasa a XII-a, a obţinut premiul III şi premiul de fidelitate, deoarece a participat la acest concurs în fiecare an, iar Maria Buduruţă, elevă în clasa a IX-a, premiul special.

Toate cele trei eleve învaţă la Colegiul Naţional „AT Laurian” şi sunt pregătite de profesor doctor Coca Dorica.