Elevii botoşăneni au dominat Festivalul "Jurjac"

Cei mai buni elevi pianişti şi violonişti din clasele I-VIII din judeţele Moldovei s-au întrecut la festivalul organizat de Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani.

Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani a găzduit recent cea de a IV-a ediţie a Festivalului-concurs „Jurjac”. Cu o participare regională, concursul este rezervat micilor artişti din liceele de artă şi nu numai. Aceştia au trebuit să interpreteze, la pian sau la vioară, în funcţie de instrumentul pe care-l studiază două piese dintre care una românească şi una la alegere din epoca barocă, clasică, romantică sau modernă.

Festivalul a reunit elevi din clasele I-VIII din judeţele Moldovei şi a fost numit „Jurjac” după cum era cunoscut marele compozitor şi interpret român în copilărie. „An de an, încercăm să identificăm elevii capabili de performanţă, care studiază vioara şi pianul în cadrul şcolilor şi liceelor de artă din ţară, atât în învăţământul de stat, cât şi în învăţământul particular sau în alte tipuri de unităţi şcolare, care studiază instrument în afara orelor de curs. De asemenea, ne-am propus şi cred că am reuşit să readucem în atenţia celor interesaţi activitatea de solist şi de compozitor a lui George Enescu”, a declarat prof. Alexandra Atudoroae, coordonatoarea concursului.

Competiţie dominată de elevii botoşăneni

Elevii Liceului de Artă „Ştefan Luchian” au dominat competiţia, câştigând trofeul „Jurjac”, majoritatea premiilor speciale şi numeroase premii I, II şi III. „Vreau să felicit toţii elevii care au participat la acest concurs pentru sârguinţa lor şi emoţia pe care ne-au transmis-o, să felicit profesorii îndrumători şi, de asemenea, părinţii ce i-au susţinut. Mă simt deosebit de onorată şi emoţionată să fiu preşedinta comisiei de jurizare, mai ales în această sală, unde şi eu ani la rând am participat la numeroase concursuri. Eu vă sfătuiesc să studiaţi cât mai mult la pian şi la vioară şi să participaţi la cât mai multe concursuri, că doar aşa puteţi evolua şi perfecţiona”, a declarat Bianca Elna Murariu, preşedintele juriului şi asistent universitar doctorand la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Din juriu au mai făcut parte: profesorii botoşăneni Alexandra Atudoroae (vicepreşedinte), Stela Şerpeanu, Adrian Moroşanu, Doiniţa Georgeta Şobachi şi profesorul Elena Andriescu de la Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu” Suceava. Aceasta din urmă, impresionată de elevii care au intrat în competiţie, a acordat, în nume personal, patru premii în valoare de câte 100 de lei. Trei dintre premianţi au fost botoşăneni: Maria-Luiza Munteanu (clasa I), Maria-Raluca Moțoc (clasa a III-a) şi Adrian Mircescu (clasa a VI-a). Cel de al patrulea premiu a fost cucerit de un elev din Suceava, care a concurat în proba de vioară.

Probă de virtuozitate în clasa III-a

Maria-Raluca Moțoc, elevă în clasa a III-a, pregătită de profesoara Ioana Botez, şi-a dat măsura talentului, impresionând juriul, care i-a acordat marele trofeu al Festivalului. „Deşi este încă mică, Maria-Raluca Moţoc are în palmares multe premii la concursurile din zonă. Ea a ajuns în acest an, primul în care a participat, şi la faza naţională a Olimpiadei de pian unde a avut o evoluţie meritorie. O felicit şi sunt convinsă că vom mai auzi de ea şi pe viitor, pentru că este foarte talentată şi foarte muncitoare”, a declarat profesoara Ioana Botez.

„Avem copii foarte buni şi dascăli dedicaţi, care merită felicitaţi, acum la final de an şcolar. Este o onoare pentru noi să organizăm acest concurs, prin care cinstim memoria marelui compozitor şi interpret George Enescu. De la an la an, concursul creşte în valoare, la fel şi numărul concurenţilor şi s-a impus în rândul competiţiilor de profil organizate de liceele de artă din regiune”, a declarat directorul Liceului de Artă „Ştefan Luchian”, Beatrice Păpădie.

Premiile adunate de elevii botoşăneni

Trofeul concursului: Maria-Raluca Moțoc (clasa a III-a - prof. Ioana Botez)

Premii speciale: Maria-Luiza Munteanu (clasa I - prof. Silvia Munteanu), Maria-Raluca Moțoc (clasa a III-a - prof. Ioana Botez), Maria Apătăchioae (clasa a IV-a - prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Adrian Mircescu (clasa a VI-a - prof. Raluca Ardelean)

Pian

u Clasa I

Premiul I: Ayanna Bonceag (prof. Ana-Maria Sorocan), Matei Horga (prof. Ioana Botez), Rareş Ilincaru (prof. Raluca Ardelean), Maria-Luiza Munteanu (prof. Silvia Munteanu), Anastasia Ojog (prof. Raluca Ardelean), Maria-Sofia Tudor (prof. Alexandra Atudoroae)

Premiul II: Sofia Costăchel (prof. Raluca Ardelean), Floriana Dragomir (prof. Roxana Bejinaru), Luca Ionescu (prof. Zoretta Dârzu), Sofia-Maria Iovu (prof. Emanuela Filimon), Daria-Nicola Păun (prof. Roxana Bejinaru), Sara Ursu (prof. Emanuela Filimon)

u Clasa a II-a

Premiul I: Octavian-Petru Ivănescu (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Ecaterina Mihăilă (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Diana Pantea (prof. Ana-Maria Sorocan), Sara-Ioana Pavăl (prof. Raluca Ardelean)

Premiul II: Alessio Ciorogar (prof. Alexandra Atudoroae), Alessia Iordăchescu (prof. Roxana Bejinaru), Denisa-Maria Martiniuc (prof. Zoretta Dârzu), Anastasia Rascarachi (prof. Ana-Maria Sorocan)

u Clasa a III-a

Premiul I: Sofia-Ioana Maga (prof. Alexandra Atudoroae), Anastasia Mihalachi (prof. Ana-Maria Sorocan), Maria-Raluca Moțoc (prof. Ioana Botez), Vladimir Pițu (prof. Adrian Moroșanu)

Premiul II: Jessika Ariton (prof. Emanuela Filimon), Macrina Cazaciuc (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Andreea Manole (prof. Ana-Maria Sorocan), Teodora-Anamaria Rusu (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru)

u Clasa a IV-a

Premiul I: Maria Apătăchioae (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Noa Livanu (prof. Roxana Bejinaru)

Premiul II: Iarina Lupu (prof. Ioana Botez)

Premiul III: Ecaterina Cărare (prof. Augustin Sălăvăstru)

u Clasa a V-a

Premiul III: Raisa Georgiana Ivănescu (prof. Roxana Bejinaru)

u Clasa a VI-a

Premiul I: Şerban Ioan Hăilă (prof. Stela Şerpeanu), Alexandra Marițencu (prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Adrian Mircescu (prof. Raluca Ardelean), Ligia Pleșca (prof. Stela Şerpeanu), Denisa Tudose (prof. Stela Şerpeanu), Elena Ungureanu (prof. Raluca Ardelean)

Premiul II: Vlăduț-Alexandru Purușniuc (prof. Alexandra Atudoroae)

u Clasa a VII-a

Premiul I: Iulia Şcarlii (prof. Stela Şerpeanu) şi Angel Cristian Babii (prof. Stela Şerpeanu)



Vioară

u Clasa I

Premiul II: Constantin-Iustin Borcoi (prof. Cătălin Şobachi, corepetitor: prof. Cristian Lungu)

Clasa a III-a

Premiul I: Kilimbar Ianis Cosmiță (prof. Doinița Georgeta Şobachi, corepetitor: prof. Marina Mihalenco-Prisacaru), Albert Manole (prof. Consuela Huștiuc, corepetitor: prof. Anamaria Andronic, Patrik Mihail Petrescu (prof. Cătălin Şobachi, corepetitor: prof. Marina Mihalenco-Prisacaru)