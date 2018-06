Cursuri festive pentru absolvenţii de liceu

« Alte stiri din categoria Invatamant

Absolvenţii celor 10 clase terminale ale Colegiului Naţional „A.T. Laurian” au sărbătorit în mod deosebit încheierea liceului sau a gimnaziului.

„Gaudeamus igitur” este cântecul pe care l-au ascultat în aceste zile miile de absolvenţi de liceu din Botoşani. Elevii Colegiului Naţional „A.T. Laurian” au fost printre aceştia, în această perioadă desfăşurându-se cursurile festive ale absolvenţilor celor 10 clase terminale ale colegiului botoşănean. Festivităţile au demarat cu cei mai mari, peste 200 de absolvenţi ai claselor a XII-a participând la arborarea drapelului Colegiului Naţional „A. T. Laurian”. La catarg, lângă directorii Mihaela Prăjinariu şi Ioan Onofrei, au fost invitaţi absolvenţii ce au încheiat liceul cu media 10.

Aula Magna a fost luată cu asalt de părinţi, prieteni, profesori şi mai ales de absolvenţii ce s-au auzit strigaţi la catalog pentru ultima dată. Daria Ichim, şefa de promoţie a laurienilor, a transmis mesajul proaspetei generaţii, explicând o parte dintre sentimentele şi stările trăite în aceste momente unice şi hotărâtoare pentru etapele vieţii ce abia aşteaptă să înceapă.

Şi absolvenţii gimnaziului de la „Laurian” au avut partea lor de festivitate, cele două clase de a VIII-a fiind fraţii mai mici din familia laurienilor. Şeful de promoţie a fost Ştefan Creţu, cel ce a absolvit toţi cei patru ani cu media 10 şi care i-a făcut pe mulţi botoşăneni mândri prin premiile câştigate la olimpiadele naţionale.

„Vă aşteptăm să vă reîntoarceţi pe băncile „Colegiului A.T. Laurian”, ca elevi în clasele a IX-a, ca părinţi de elevi, ca bunici sau chiar ca străbunici de elevi ai acestui colegiu. Pentru că mulţi dintre noi, odată ce am intrat în familia laurienilor, am păstrat această apartenenţă şi am transmis-o generaţiilor de după fiecare din noi”, a fost unul dintre mesajele transmise de conducerea unităţii botoşănene cu o istorie de aproape 160 de ani.