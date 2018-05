Zuckerberg le cere scuze europarlamentarilor

´╗┐

Mark Zuckerberg a prezentat ieri scuze pentru gre┼čelile comise de compania sa în contextul recentului scandal legat de folosirea datelor personale ┼či a dat asigur─âri c─â se angajeaz─â s─â fac─â schimb─âri în acest sens, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu lideri din Parlamentul European. „Nu am avut o viziune suficient de ampl─â în ce prive┼čte responsabilitatea noastr─â. Acest lucru a fost o gre┼čeal─â pe care o regret”, a declarat Zuckerberg. El a men┼úionat c─â este angajat s─â corecteze lucrurile ┼či s─â fac─â „investi┼úiile semnificative care sunt necesare pentru siguran┼úa oamenilor”. „A devenit clar c─â în ultimii ani nu am f─âcut suficient pentru a împiedica folosirea în scop negativ a instrumentelor pe care le-am construit. Fie c─â este vorba de ┼čtiri false, de ingerin┼úele în alegeri sau de utilizarea abuziv─â a datelor personale, nu am avut o perspectiv─â larg─â asupra responsabilit─â┼úilor. A fost o eroare ┼či îmi pare r─âu”, a afirmat Zuckerberg.

Miliardarul american a eviden┼úiat angajamentul Facebook fa┼ú─â de Europa, explicând c─â va avea 10.000 de angaja┼úi pe continent. „Cred profund în ceea ce facem. În abordarea provoc─ârilor cu care ne confrunt─âm, ┼čtiu c─â vom privi înapoi ┼či vom observa c─â ajut─âm oamenii s─â comunice, oferindu-le o voce ca for┼ú─â pozitiv─â în Europa ┼či în întreaga lume”, a spus Zuckerberg.

Instrument pentru politicieni

Zuckerberg a atras totodat─â aten┼úia asupra „rolului pozitiv” jucat de Facebook prin a le permite liderilor „s─â se conecteze direct cu aleg─âtorii”. „Facebook joac─â un rol pozitiv în derularea alegerilor în întreaga lume prin ajutarea liderilor politici s─â intre în contact direct cu aleg─âtorii. Sunt determinat s─â construiesc în continuare instrumente care s─â aduc─â oamenii împreun─â în moduri semnificative”, a declarat Mark Zuckerberg în Parlamentul European.

„În anul 2016, am ac┼úionat prea lent în identificarea ingerin┼úelor ruse prin Facebook în scrutinul preziden┼úial din SUA. La acea vreme, eram mai concentra┼úi pe contracararea atacurilor cibernetice tradi┼úionale. De atunci, am f─âcut investi┼úii semnificative pentru a îngreuna comiterea atacurilor de acest fel prin Facebook. Am avut activit─â┼úi mai bune începând din 2016, inclusiv în alegerile din Fran┼úa, în alegerile din Germania, în scrutinul special din Alabama”, a explicat Zuckerberg în cursul audierii în Parlamentul European.

Schimb─âri importante f─âcute de Facebook

Fondator ┼či CEO Facebook a mai afirmat c─â siguran┼úa utilizatorilor platformei de socializare va fi întotdeauna mai important─â pentru el ┼či echipa lui decât profitul.

Zuckerberg a f─âcut referire la mai multe schimb─âri pe care compania le-a f─âcut sau le-a promis în urma izbucnirii scandalului Cambridge Analytica. Între aceste schimb─âri, el a men┼úionat: limitarea volumului de date pe care le pot colecta aplica┼úiile, sf─âtuirea utilizatorilor s─â verifice set─ârile privitoare la siguran┼úa aplica┼úiilor pe care le folosesc ┼či anchetarea tuturor aplica┼úiilor care au primit multe date ale utilizatorilor înainte de izbucnirea acestui scandal.

Anchete în Europa ┼či America

Întâlnirea, la care a participat ┼či pre┼čedintele Parlamentului European ┼či raportorul comisiei LIBE, a avut loc în aceea┼či s─âpt─âmân─â în care intr─â în vigoare noul Regulament General privind Protec┼úia Datelor (GDPR), act care fixeaz─â un nou standard general pentru protec┼úia datelor consumatorilor.

Ini┼úial, aceast─â întâlnire ar fi trebuit s─â aib─â loc în spatele u┼čilor închise, dar majoritatea liderilor din Parlamentul European au fost de acord s─â cear─â pre┼čedintelui PE, Antonio Tajani, ca audierea lui Mark Zuckerberg s─â fie transmis─â live. Tajani l-a invitat pe Zuckerberg la aceast─â audiere, spunând c─â cei 2,7 de milioane de cet─â┼úeni europeni care au fost afecta┼úi în urma scandalului Cambridge Analytica merit─â o explica┼úie complet─â.

Acuza┼úii cu privire la culegerea ┼či manipularea datelor a 87 de milioane de utilizatori Facebook de c─âtre Cambridge Analytica - angajat─â de echipa de campanie a miliardarului republican Donald Trump în 2016 - au declan┼čat o serie de anchete atât în Statele Unite, cât ┼či în Europa.

Cambridge Analytica a fost înfiin┼úat─â în 2013 - la început punând accentul asupra alegerilor americane - cu o sus┼úinere în valoare de 15 milioane de dolari din partea miliardarului Robert Mercer, un donator al Partidului Republican. Numele firmei a fost ales de Steve Bannon, fostul consilier de rang înalt al pre┼čedintelui Donald Trump. Bannon a plecat de la Casa Alb─â în august 2017.