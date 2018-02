Haos pe litoral din cauza supraaglomeraţiei de turişti

« Alte stiri din categoria Magazin

Un dosar „strict secret“ întocmit de fostul şef al Miliţiei Constanţa arată cum, în vara lui 1977, se stârnise un haos generalizat pe litoral.

Nemulţumirile celor care veneau, în „Epoca de Aur“, pe litoralul românesc nu scăpau de urechile informatorilor. Într-un raport „strict secret“ întocmit în anul 1977 de către şeful de atunci al Inspectoratului de Miliţie Constanţa şi ofiţer în cadrul fostei Securităţi, colonelul Victor Burlacu, pe baza informaţiilor primite de la sursa cu nume conspirativ „Dobrogeanu“, apar şi interceptările, cu lux de amănunte, făcute în vara acelui an, ale discuţiilor purtate de turişti. Ce a stat la baza acestui dosar „strict secret“? În luna mai a anului 1977, veniseră foarte puţini turişti pe litoral, motiv pentru care biletele nevândute la începutul sezonului estival au fost reportate pentru iunie. A urmat un haos care a dat, atunci, peste cap Securitatea şi Miliţia.

Igrasie în loc de hotel de lux

Conform dosarului din arhivele CNSAS, sursa „Dobrogeanul“, citată de fostul şef al Miliţiei Constanţa, reproduce în detaliu discuţiile pe care le aveau turiştii în camerele de hotel. „Microfoane erau peste tot în hoteluri: în camere, la recepţie, în restaurante“, dezvăluie Cristina Anisescu, coordonator ştiinţific proiect din cadrul CNSAS. De exemplu, Turista Corina L., care, în iunie 1977, a fost cazată în Costineşti, apare în dosarul secret povestindu-i unui prieten din Rădăuţi: „Am ajuns în Eforie Sud la ora 8.30, am mers pe jos până la cazare şi, acolo, am putut sta… în picioare. Prin ce am trecut nu poate fi exprimat în cuvinte, dar voi încerca să vă povestesc. Sute de oameni încercau să pătrundă la cele patru ghişee, care, de fapt, nu funcţionau. Lumea înnebunită de nesomn şi oboseală a început să strige şi să ceară socoteală. Era culmea! Funcţionarii ne explicau că nu sunt locuri. Şi aşa am răbdat până la ora 14.00, când a venit un autocar cu un delegat să ne lămurească să mergem la Costineşti, pentru că nu se mai găsea niciun loc pe tot litoralul”.

Aceeaşi turistă Corina L., spionată de informatorii fostei Securităţi, mai apare în dosarul din ’77 spunându-i aceluiaşi prieten că: „alături de alţi copii care plângeau, Camelia m-a rugat să accept, pentru că nu mai rezistă, şi aşa m-am trezit la Costineşti, în căsuţe de piatră. Când am intrat în camera repartizată, era umedă şi plină de igrasie, am izbucnit în plâns… Era o cameră cu mozaic pe jos, uşa lângă grupul sanitar şi cu un perete de sticlă la care perdeaua nu ajungea. (…) Iar masa „copioasă“ era formată dintr-o bucată de carne şi patru bucăţi de cartofi fierţi în apă simplă. Nu ai voie să ceri salată sau apă potabilă pentru că nu intră în preţul derizoriu al biletului. Alături, însă, străinii mănâncă veseli, beau şi cântă. N-avem nici locuri la masă, trebuie să aşteptăm până termină străinii. Am lacrimi în ochi. La fiecare pas mă simt umilită şi am sentimentul de ruşine că sunt româncă intrusă“.

Străinii se plângeau că-s trimişi în Bulgaria

Nu doar turiştii români erau ascultaţi de Securitate. Informatorii erau şi pe urmele turiştilor veniţi de peste hotare. În acelaşi dosar, întocmit în anul 1977, apar şi două păreri ale unor turişti străini. Un belgian, cazat la Hotelul Steaua de Mare din Eforie Nord, a fost într-o excursie în Delta Dunării. La întoarcere, el le-a povestit prietenilor despre frumuseţile acestui colţ de ţară. Iată ce a transmis mai departe informatorul, care a tras cu urechea la convorbirile străinilor: „Statul român ar putea obţine sume importante de valută din turism, aşa cum fac alte ţări, exemplu Spania. Dar turismul nu este bine organizat şi nici nu li se arată turiştilor numeroasele frumuseţi ale României“. Litoralul bulgăresc era, se pare, şi atunci preferat de străini. Aşa reiese din interceptarea unui turist turc, care era cazat, tot în iunie 1977, la Hotelul Venus. Referindu-se la neajunsurile privind deservirea turiştilor, el a spus: „Cum se poate explica faptul că voi, care aveţi nevoie de valută, trimiteţi turiştii la plimbare, îi culcaţi în corturi, pe holurile hotelurilor sau îi trimiteţi în Bulgaria? Ce fel de planificare aveţi, dacă nu sunteţi în stare să cunoaşteţi sosirile, ca să evitaţi scandalul produs de turiştii străini şi români veniţi pe litoral? Am văzut că aţi vândut cupoane hoteliere în străinătate şi, când vin turiştii aici, nu le puteţi onora. Probabil că, la anul, nu veţi avea turişti, dacă vă purtaţi aşa cu ei“.

Raţia străinilor, de trei ori mai mare

Turiştii români primeau în farfurii ce era mai ieftin, iar produsele considerate atunci ca fiind de lux - salamul de Sibiu, caşcavalul şi apa minerală - erau destinate doar străinilor. „Existau baremuri la masă: cei care veneau prin sindicate aveau o cotă de 34 de lei, iar restul turiştilor români de 45 de lei. Străinii aveau o cotă de 110 lei, iar cei care veneau prin Automobil Clubul Român şi mai mare, de 160 de le lei. „Ce puteai să le oferi de 34 de lei turiştilor români? Evident că erau nemulţumiţi de faptul că ei mănâncă crenvurşti, iar străinii salam de Sibiu“, spune Linica Stan, directorul societăţii Turism, Hoteluri, Restaurante (THR) „Marea Neagră“, care administrează 23 de unităţi de cazare din sudul litoralului.

Raţia la lumină: stingerea la ora 22.00

Oamenii de pe litoral aveau mult de furcă pentru a-i mulţumi pe turişti, în condiţiile în care erau probleme în aprovizionarea cu alimente. „Într-o vară, vagonul încărcat cu apă minerală a rămas blocat în triaj mai multe zile“, îşi aminteşte directorul THR „Marea Neagră“. Apoi, prin anii 80, se primise cotă de energie electrică şi toate restaurantele şi cluburile de noapte trebuiau închise la ora 22.00. „Se închideau restaurantele, dar unele cluburi de noapte rămâneau deschise. Aşa era clubul «Paradis», din sudul litoralului. Rămânea deschis cu acordul tacit al tuturor“, îşi aminteşte Linica Stan.

150.000 de turişti pe serie

Petre Stancă, fost director general al Direcţiei Comerciale a Judeţului Constanţa, care, în vremea comunismului, se ocupa cu aprovizionare în staţiunile de pe litoral, spune că în perioada anilor ‘70 -’80, litoralul găzduia 150.000 de turişti pe serie. În medie, fiecare serie era programată pentru zece zile. La acea vreme, repartiţiile turiştilor la hoteluri se făceau de către Ministerul Turismului. Astfel, erau hoteluri în care erau cazaţi doar turişti străini şi hoteluri unde ajungeau numai românii. Mai mult, în unele unităţi de cazare, românii erau primiţi în două serii, doar la începutul şi la sfârşitul sezonului estival, iar în restul timpului camerele erau rezervate doar străinilor.