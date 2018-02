« Alte stiri din categoria Magazin

Merge un ardelean la oraş şi peste tot se descurcă el, dar când ajunge la un semafor se opreşte.

- Oare cum se face aici? Ia să întreb pe cineva?

- Domnule, dacă nu e cu supărare, cum se trece pe aici?

- Păi, la roşu trec proştii şi la verde deştepţii...

Stă ardeleanul şi se gândeşte: apoi nu is eu aşa deştept... Dar când vede că toţi trec, îşi ia inima în dinţi şi traversează.

Pe când ajunge la mijloc, surpriză: semaforul se schimbă în roşu.

Îşi zice ardeleanul:

- No măi, ia, că m-o prins!

Ion şi Gheo se întâlnesc în pădure. Gheo ducea în braţe un dihor viu.

Ion:

-Mă, Gheo, ce faci mă, cu dihorul?

Gheo:

-Apăi, mă, la iarnă, când o fi frig, îl pun la picioare să-mi fie cald.

Ion:

-Mă, da pute, mă!

Gheo:

-No, las, că se obişnuieşte el...

- Mamă, e adevărat că am fost adus de o barză?

- Da, dragule !

- Deci tata este impotent...

Un om sună isteric la 112:

- Vă rog să veniţi repede! Maria naşte! Travaliul este foarte intens!

- E primul ei copil?

- Nu, imbecilule! Eu sunt Ion, soţul ei!

Tatăl către fiu:

- Fiule, ai fost adoptat!

- Ce?! Ştiam eu! Vreau să-mi cunosc imediat părinţii biologici !

- Noi suntem părinţii biologici. Cei adoptivi te vor lua în 10 minute.

Soţia unui manelist merge la teatru. La întoarcere soţul o întreabă:

- Cum a fost la teatru?

- Bine! La intrare, toată lumea ţinea biletele în mână, aşa că l-am scos şi eu. La uşă, unul mi-a rupt biletul. Am vrut să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici eu. Am intrat, m-am aşezat pe scaun şi deodată s-a stins lumina. Am vrut să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici eu. La un moment dat, unul de lângă mine, mi-a băgat mâna între picioare. Am vrut să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici eu.

- Lasă asta, piesa cum a fost?

- Mult mai mare decât a ta!

Un manelist o sună pe vecina:

- Alo, sărut-mâna, ce mai faceţi ?

- Ce să fac, sunt singură, soţul e pe teren de-o lună...

- Atunci poate îmi permiteţi să trec pe la dumneavoastră, bem o cafeluţă, facem amor...

- Vai, domnule, credeţi că sunt prostituată?

- Da’ cine a pomenit de bani?

Un băieţel de trei ani, în timp ce face baie, se uită între picioare şi întreabă:

- Mami, ăştia sunt creierii mei?

- Nu încă, dragul meu!

Nevasta unui deţinut în audienţă la directorul penitenciarului:

- Domnule director, vă rog să-i daţi soţului meu o muncă mai uşoară.

- Dar el mătură prin curte. Este destul de uşor.

- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel...

Într-un avion, o stewardesă, cu un decolteu devastator, se apleacă deasupra unui moldovean care moţăia şi-l întreabă încetişor:

- Doriţi lapte sau ceai?

- În care este lapte şi în care este ceai?

La masă, soţia către soţ:

- E bună ciorba?

Soţul:

- Ai chef de ceartă?

Un bătrân octogenar vine la doctor.

- Doctore, mâine o să mă însor!

- Bine, şi câţi ani are mireasa?

- 20.

- Trebuie să vă avertizez. Orice activitate sexuală ar putea fi fatală.

Bătrânul cade pe gânduri:

- Asta e! Dacă moare... moare!

Pe stradă era un bărbat orb, care cerşea:

- Aveţi milă, sunt orb şi am 15 copii!

O doamnă care era în trecere, s-a oprit şi l-a întrebat:

- Băiat sărman, cum de ai 15 copii?!

- Păi, draga mea, crezi că eu văd ce fac?

- Dragul meu, îţi aminteşti, toamna când ai fost la pescuit?

- Da, şi?

- A sunat ştiuca să-ţi spună că e însărcinată!

Trei lilieci pe-o creangă. Primul zboară, după o oră vine înapoi, plin cu sânge şi le spune celorlalţi:

- Vedeţi turma aia de vaci? Praf am făcut-o.

Al doilea zboară şi după 30 de minute vine înapoi plin de sânge:

- Vedeţi turma aia de miei? Praf i-am făcut.

Al treilea zboară, după două minute vine înapoi plin de sânge:

- Vedeţi turnul de la biserică?

- Da, răspund ceilalţi.

- Eu nu l-am văzut, zise el.

Un om intră în curte la un prieten. Bate la uşă şi iese câinele. Se ridică în două picioare şi spune:

- Stăpânul nu este acasă!

Ăla, de spaimă, leşină După cinci minute se scoală şi-l întreabă pe câine:

- Dacă eşti câine nu ar trebui să latri?

La care câinele:

- Ba da, dar nu am vrut să te sperii..