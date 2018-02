Depozit de vitamine în pomelo

« Alte stiri din categoria Magazin

Pomelo, adesea confundat cu grepfrutul, de care se distinge prin mărimea impresionantă și gustul blând-dulce, este o sursă importantă de nutrienți și de vitamine, în special vitamina C, fapt care îl recomandă consumului în vederea combaterii infecțiilor.

Un sfert dintr-un Pomelo (152 grame) are 60 de calorii și oferă 130% din necesarul de vitamina C recomandată pentru o zi. Fructul conține luteină, betacaroten, vitaminele B1, B2, B3, B5 și B9, acid nicotinic, calciu, fosfor, potasiu, fier, magneziu, carbohidrați, etc. Pielea conține uleiuri volatile și glucozide etc. Semințele conțin ulei, cetonă, ester.

Pomelo poate fi consumat pentru prevenirea și în tratarea răcelilor și a gripelor. De asemenea, stimulează sistemul imunitar. Ajută în diverse boli, fiind folosit în prevenirea cancerului, în boli ale aparatului circulator sau în cazul varicelor, hemoroizilor și al durerilor articulare.

Fructul are proprietăți diuretice, ajutând la tratarea obezității, având puține calorii (42 calorii la 100g pulpă).

Un consum regulat al fructului ajută la prevenirea infecțiilor tractului urinar, la dezvoltarea colagenului, contribuie la ameliorarea sângerărilor gingivale, are un rol important în a proteja funcțiile inimii, contribuie la optimizarea nivelului de colesterol în organism, previne anemia, susține înlăturarea radicalilor liberi și previne apariția unor infecții bacteriene și alergii, crește rezistența osoasă, protejează celulele legate de procesele de îmbătrânire, combate ridurile și încetinește procesul de îmbătrânire.