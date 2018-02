Familia Ceauşescu i-a cucerit pe americani

« Alte stiri din categoria Magazin

Pentru vizita foştilor dictatori Ceauşescu, preşedintele american Richard Nixon a recreat, în 1973, în inima civilizaţiei, la Washington, atmosfera dintr-un stat totalitar.

Între 4 şi 10 decembrie 1973, Nicolae şi Elena Ceauşescu au efectuat o vizită oficială în SUA, la invitaţia preşedintelui de atunci Richard Nixon. Şeful de stat comunist mergea la Washington pentru a-l convinge pe Nixon să ceară Congresului SUA să acorde României clauza naţiunii celei mai favorizate, lucru care s-a şi întâmplat.

Pe 22 noiembrie 1973, gen. mr. Mihai Pacepa şi lt. col. Alexandru Aliman erau trimişi în SUA pentru stabilirea relaţiilor de siguranţă, protocol, dar şi pentru a verifica condiţiile de odihnă, igienico-sanitare în spaţiile ce le erau rezervate dictatorului şi consoartei lui. De asemenea, se urmărea efectuarea unui control asupra produselor agro-alimentare ce urmau să fie consumate de membrii delegaţiei din ţara noastră. În plus, Mihai Pacepa trebuia să se ocupe şi de instalarea în SUA a unei linii telefonice directe cu ţara.

Din cartea „Vizita oficială a tovarăşului Nicolae Ceauşescu în SUA“, apărută la Editura politică şi păstrată de asemenea în arhivele CNSAS, aflăm că plecarea soţilor Ceauşescu în SUA a avut loc duminică, 2 decembrie 1973, în uralele membrilor de stat şi de partid. Americanii se pregătiseră pentru venirea lui Ceauşescu, iar pe marele bulevard Pennsylvania şi în faţa Casei Albe au fost arborate drapelele de stat ale României şi SUA. Pe 4 decembrie, elicopterul special cu care călătoriseră Nicolae şi Elena Ceauşescu de la Camp David a aterizat aproape de Casa Albă. Oaspeţii au urcat într-o limuzină şi s-au îndreptat spre Casa Albă, în aplauzele populaţiei. La coborârea din limuzină, Richard şi Patricia Nixon i-au salutat călduros pe Elena şi pe Nicolae Ceauşescu şi au mers împreună pe podiumul de onoare, unde s-au rostit discursuri. Garda de onoare a prezentat onorul, după care toţi s-au restras în Salonul Albastru, unde au avut loc convorbirile oficiale.

Laude şi medalii pentru oaspeţi

Pe parcursul vizitei, oaspeţii au organizat ceaiuri şi dineuri oficiale în onoarea oaspeţilor. În toastul susţinut de Nixon, el le-a dezvăluit celor prezenţi motivele petru care a deschis larg uşa Casei Albe pentru preşedintele comunist: „Îmi pot imagina că mulţi dintre dumneavoastră, prezenţi aici, se întreabă despre ce am discutat. Desigur, nu vă pot dezvălui tot ceea ce am discutat, dar m-am gândit că ar fi interesant pentru dumneavoastră toţi cum preşedintele şi cu mine ne-am întâlnit pentru prima dată (…). În 1967, când nu deţineam această funcţie şi nu aveam nici o perspectivă să ajung să o deţin, am vizitat România, iar preşedintele a avut amabilitatea să mă primească. Mi-am amintit de temele pe care le-am discutat în 1967: războiul din Vietnam, care pe atunci părea fără sfârşit, relaţiile dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică, care erau pe atunci, în cel mai bun caz nu prea apropiate, relaţiile dintre Statele Unite şi Republica Chineză (…)”. Liderul american a mai precizat, în discursul de la acea întâlnire că „ceea ce vreau să spun, totuşi, este că distinsul nostru oaspete din seara aceasta, dintre toţi oamenii de stat din lume, a jucat unul din cele mai însemnate roluri ale unui om de stat de pe glob, prin faptul că a văzut ansamblul problemlor mondiale cu care suntem confruntaţi şi nu numai pe acelea care implicau propria sa ţară sau o altă ţară cu al cărui conducător el putea discuta într-un anume moment“.

Cu ocazia vizitei în SUA, Elena Ceauşescu a primit diploma de membru de onoare al Institutului american al chimiştilor „pentru contribuţia adusă la progresul cercetătorilor în domeniul chimiei“, devenind primul om de ştiinţă din afara hotarelor SUA care primea înalta distincţie.

Nici Ceauşescu nu a plecat cu mâna goală din SUA, el primind diploma de cetăţean de onoare al oraşului Cleveland, acolo unde a fost fondat, în 1906, primul ziar românesc din America. Aici era cel mai mare muzeu etnografic românesc din afara graniţelor ţării, iar în una dintre grădinile oraşului fusese ridicat bustul lui George Enescu. În cadrul vizitei în SUA, delegaţia română a mai vizitat firma General Electric din Wilmington, oraşul Hartford, capitala statului Connecticut, şi uzina de maşini-unelte Pratt Whitney din Hartford, aparţinând grupului Colt Industries. În ultima zi a viitei, Nicolae Ceauşescu s-a întâlnit cu Kurt Waldheim, secretarul general a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Declaraţia semnată de cei doi preşedinţi

În urma vizitei în SUA, cei doi şefi de stat, Ceauşescu şi Nixon, au semnat o declaraţie comună cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnică dintre cele două ţări, punându-se accent pe schimbul de informaţii economice, comerciale şi tehnice în domenii de interes reciproc. Totodată, s-a hotărât crearea Consiliului economic mixt româno-american, care să examineze problemele facilitării operaţiilor comerciale dintre cele două state.

România primea, în 1975, clauza naţiunii celei mai favorizate, acordată de SUA ţării noastre. În 1988, Nicolae Ceauşescu a anunţat autorităţile de la Washington că renunţă la acest avantaj, înainte ca SUA să apuce să informeze România de retragerea ei. Clauza era compromisă ca urmare a politicii regimului comunist de îngrădire a emigrărilor şi a nerespectării drepturilor omului. Clauza naţiunii celei mai favorizate era un privilegiu acordat României în relaţiile economice, în cadrul comerţului internaţional. Aceasta consta în a acorda avantaje egale cu cele ale naţiunii cele mai favorizate, în termeni de taxe vamale şi cote de import.

Vizitele de „pretenie” dintre Ceauşescu şi liderii americani

Nicolae Ceauşescu a făcut vizite de „pretenie“ în peste o sută de ţări cât timp a fost la conducerea Republicii Socialiste România, din 1965 până în decembrie 1989. Prima vizită pe „pământul făgăduinţei“ a avut loc în 1973. Cei doi preşedinţi: Richard Nixon şi Nicolae Ceauşescu erau la treia întrevedere: două se consumaseră în România şi una în SUA. O ultimă vizită pe care Ceauşescu a făcut-o în SUA a fost în primăvara anului 1978, când preşedinte era Jimmy Carter. Vizita a avut succes. Preşedintele american a cerut Congresului reînnoirea clauzei naţiunii celei mai favorizate acordate României, ceea ce s-a şi întâmplat. Aceasta a fost ultima vizită oficială la nivel de presedinţi ai României şi SUA până la venirea Revoluţiei din decembrie 1989, din ţara noastră. În vara anului 1978, Ion Mihai Pacepa, consilierul personal al lui Nicolae Ceauşescu, director adjunct al Departamentului de Informatii Externe al Securitatii, a fugit din ţară şi a obţinut azil politic în SUA. Acest fapt a îngheţat, de altfel, relaţiile dintre cele două state.