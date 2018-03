Actriţă arestată după ce şi-a bătut iubitul

« Alte stiri din categoria Magazin

Vestita Heather Locklear a fost acuzată de violenţă domestică şi va trebui să se prezinte la tribunal pentru a da explicaţii.

Actriţa americană Heather Locklear (56 ani), una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost arestată în urma unor acuzaţii de violenţă domestică, dar şi din cauza unei agresiuni comise asupra unui poliţist. Se pare că are probleme în gestionarea furiei, lucru care i-a adus mai multe probleme în ultima perioadă.

Cel care a făcut anunţul privind arestul actriţei a fost şeriful comitatului Ventura. Potrivit acestuia victima agresiunii a fost iubitul artistei, care locuieşte împreună cu aceasta într-o casă din Los Angeles. Celebra actriţă a agresat şi un poliţist, atunci când a fost întrebată despre cele întâmplate.

Vedeta americană a fost între timp eliberată pe cauţiune şi va trebui să se prezinte la o audiere la tribunal, programată pentru data de 13 martie. Cea care a fost martoră la scandalul făcut de actriţă a fost chiar fiica acesteia, Ava, în vârstă de 20 de ani, care a asistat neputincioasă şi speriată la scenă. "A pocnit-o pe una dintre poliţiste în faţă şi i-a adresat cuvinte urâte. Apoi, i-a împins pe ceilalţi trei poliţişti, iar aceştia au fost nevoiţi să folosească forţa pentru a o linişti, a fost mărturia unuia dintre oamenii legii care au fost prezenţi la faţa locului", relatează dailymail.co.uk.

Heather are o istorie tumultoasă în ceea ce priveşte consumul de alcool. Anul trecut, în luna septembrie, a fost arestată din cauza faptului că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice la volan. Cu doar trei săptămâni înainte de acest incident, a fost implicată într-o altercaţie la o petrecere, unde a împărţit pumni şi picioare. În plus, este cunoscut faptul că o bună perioadă de vreme a fost dependentă de diferite substanţe interzise. Pentru a încerca să se distanţeze de probleme şi a găsi o soluţie pentru a-şi stăpâni furia s-a internat la o clinică în iunie 2017, însă rezultatele întârzie să se facă remarcate.