Elena Băsescu îşi riscă viaţa cu o nouă sarcină

« Alte stiri din categoria Magazin

Mare bucurie în familia fostului președinte al României, Traian Băsescu. Acesta va deveni bunic a patra oară. La vârsta de 37 de ani, Elena, fiica cea mică a fostului preşedinte, va deveni mămică a treia oară. Ea este însărcinată în șase luni cu bărbatul cu care este împreună de aproape un an. Numele acestuia este Cătălin Tomata, are 25 de ani și este patronul unui restaurant de fițe din Capitală. ”În doar trei luni, mi se va îndeplini astfel dorinţa de a avea cel puţin trei copii. Eu şi Cătălin suntem foarte bucuroşi şi, fără să aveţi parte de imagini de la nuntă, deoarece am trăit o experienţă de genul acesta şi-mi ajunge, vom fi doi părinţi foarte buni pentru copilul nostru.Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune, iar, când vor fi lucruri importante de comunicat, ca şi până acum, le voi comunica eu”, a scris Elena Băsescu pe pagina ei de socializare. După cum se știe, mezina lui Băsescu a trecut prin moment grele după ce a divorțat în urmă cu doi ani de Bogdan Ionescu, cu care are doi copii, un băiețel pe nume Traian și o fetiță Sofia.

Medicii spun că a treia operație de cezariană este, însă, deosebit de delicată din pricina posibilității mari de rupere a țesuturilor uterului, ceea ce duce inevitabil la înlăturarea chirurgicală a acestuia.