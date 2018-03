Record doborât de Doctor Quinn

« Alte stiri din categoria Magazin

Actriţa Jane Seymour arată că o femeie poate fi sexy la orice vârstă. Pentru a convinge o lume întreagă că este aşa, a pozat în Playboy la 67 de ani.

Actrița britanică Jane Seymour a devenit cea mai în vârstă femeie care pozează pentru Playboy, după ce a apărut în paginile cunoscutei reviste la 67 de ani.

După moartea fondatorului revistei, Hugh Hefner, pe 27 septembrie 2017, Playboy nu şi-a pierdut din inventivitate. După primul pictorial al unei playmate transgender, în octombrie 2017, revista face loc unei legende, Jane Seymour, eroina serialului "Dr Quinn".

La 67 de ani, actriţa s-a decis să se dezbrace a treia oară pentru cititorii Playboy, potrivit unui anunţ al acesteia publicat pe platforma Instagram. Actriţa a publicat cu această ocazie şi o fotografie, în care apare îmbrăcată într-un furou şi o jachetă din lână.

"Sunt încântată să împărtăşesc cu voi acest lucru. Am fost recent fotografiată şi intervievată, în casa mea, de cei de la revista Playboy. Am făcut dezvăluiri despre cariera mea, familie şi despre faptul că mă simt mai bine ca oricând la 67 de ani... şi dincolo de asta!", a scris actriţa, care a adăugat că se simte "mai sexy ca oricând".

Jane Seymour s-a născut pe 15 februarie 1951, în Hayes, Middlesex, Marea Britanie. În 1973, a fost fata Bond în filmul "Pe cine nu laşi să moară", unde a jucat alături de Roger Moore, apoi a fost distribuită în serialul "The Odine Line" (1973) şi, în acelaşi an, a apărut în seria "Frankenstein: The True Story". În 1982, a câştigat un Glob de Aur pentru interpretarea din miniseria de televiziune "La est de Eden", iar, în 1988, un Emmy pentru rolul din "Onassis: The Richest man in the World".

Între 1993 şi 1998 a jucat în serialul de succes "Dr.Quinn", unde a interpretat o femeie-doctor din secolul al XIX-lea, rolul aducându-i un Glob de Aur în 1996.

Actrița are patru copii: Katherine, 36 ani, Sean, 32 ani, și gemenii Kristopher și John, 22 ani.

Jane Seymour a mai apărut în Playboy în 1973 și 1987.