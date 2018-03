Spioni scăpaţi din armata dictatorului

« Alte stiri din categoria Magazin

Foştii ofiţeri de Securitate care au trădat şi au fugit din ţară şi, ulterior, au fost condamnaţi la moarte de regimul comunist nu scăpau de mâna lungă a Securităţii. După ce erau identificaţi, o echipă pleca după ei pentru a-i ucide.

După fuga lui Mihai Pacepa în vara anului 1978 în Statele Unite ale Americii, Securitatea a demarat o anchetă fără precedent, care a dezvăluit cât de putred era sistemul armatei secrete a dictatorului, că adjunctul şefului Direcţiei Generale de Informaţii Externe şi totodată mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu îi protejase pe cei care reuşiseră să fugă înaintea lui.

Unul dintre cazurile cele mai răsunătoare este cel al lui Constantin Răuţă, românul condamnat la moarte de regimul comunist pentru trădare în 1974. Constantin Răuţă a fost locotenent major de securitate şi a deţinut funcţia de inginer principal la UM 0920/M – 500. El a dezertat în 1973, când a fugit în SUA. De profesie electronist, în anul 1971 a devenit proiectant la IPROCHIM Bucureşti, iar ulterior a fost transferat la Direcţia Organizare şi Control din Ministerul Industriei Chimice. Aici a fost selecţionat pentru a fi încadrat la respectiva unitate. Un an mai târziu a fost trimis la Roma, la specializare. Numai că odată ajuns în capitala Italiei, el nu s-a prezentat la firma unde a fost repartizat, pe motiv că a fost bolnav. Securitatea a aflat însă că în această perioadă Răuţă s-a întâlnit cu o româncă care se afla la specializare în Italia, pe care a dus-o şi la sediul agenţiei economice a ţării noastre, deşi nu avea voie. Drept urmare, el a fost rechemat în ţară, unde a fost anchetat pentru abateri. Surprinzător, nu numai că nu a fost scos din rândurile securităţii, ci a fost trimis într-o nouă misiune, în cadrul unei grupe care trebuia să efectueze un control şi o revizie tehnică a aparaturii din dotarea lectoratelor Washington şi New York, în 1973.

Odată ajuns pe Tărâmul Făgăduinţei, românul nostru a dezertat pe aeroport luând cu el o servietă cu scule şi aparatură şi un plic cu corespondenţă diplomatică. Câteva zile mai târziu, americanii au informat statul român că fugarul a luat hotărârea de a rămâne în SUA, restituind însă plicul diplomatic cu menţiunea că nu a fost violat. Un an mai târziu, Tribunalul Militar l-a condamnat la moarte pe fugar, prin sentinţa nr. 133. În ţară, el mai avea soţia, un copil şi un frate. Pe urmele fugarului, Securitatea din România a pus informatori. Sursa Felix i-a aflat domiciliul, locul de muncă, drumul de acasă până la muncă, schiţa imobilului în care locuia şi modul de pătrundere în el. „Având toate aceste date s-a organizat acţiunea de lichidare a trădătorului, lăsându-se impresia că este jefuit“, se arată în raport. Numai că în momentul în care acţiunea era în desfăşurare, sursa Felix a primit ordin să se stopeze acţiunea de lichidare. Nu se ştie cine a dat acest ordin.

Securitatea îl voia mort

Pentru ca şi familia lui să ajungă în SUA, Răuţă a intervenit pe toate planurile: a demonstrat public, iar intervenţiile s-au făcut inclusiv la Nicolae Ceauşescu, în timpul vizitei pe care acesta a făcut-o în SUA în 1978. Întrebat despre fugar, dictatorul a răspuns: „Cum ar rezolva guvernul american trădarea unui ofiţer al Statelor Unite. Cei care au pus întrebarea probabil că nu cunosc aceste lucruri, de aceea despre trădătorii jurământului militar nu doresc să vorbesc“. Părerea securităţii era aceea că fugarul a fost racolat de serviciile de informaţii occidentale, încă din perioada în care se afla în Italia. Deşi trădătorul se afla pe teritoriul altui stat, pentru Securitatea de la noi nu era o problemă de aducere la îndeplinire a unei condamnări la moarte. În raport, se propunea „deplasarea în zonă a unei echipe formată din ofiţeri pregătiţi special care să execute sentinţa de condamnare la moarte a lui Răuţă Constantin“. Românul nu numai că nu a putut fi ucis, dar el s-a judecat mulţi ani cu statul român. După Revoluţie, el a încercat să se reabiliteze şi a demarat procedurile de revizuire a hotărârii prin care a fost condamnat la moarte. Dosarele s-au plimbat de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Tribunalul Militar Bucureşti. În 2010, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a anulat mandatul de executare a sentinţei de condamnare la moarte. Totodată, i s-a redat cetăţenia română. Căutându-i dosarul, am descoperit că pe 6 martie 2012, magistraţii de la Tribunalul Militar Bucureşti au respins ca inadmisibilă cererea de reviziure formulată de el privind sentinţa penală din 1974 a Tribunalului Militar Teritorial. „Modul secret de desfăşurare a şedinţei de judecată, lipsa de cunoaştere a acuzaţiilor ce mi-au fost aduse, imposibilitatea exercitării dreptului la apărare, precum şi a căii de atac a recursului, încalcă în mod evident dispoziţiile Codului de procedură penală, precum şi drepturile omului“, se arată în sesizarea depusă de Constantin Răuţă la Parchetul Militar.

Strungarul care a păcălit două Securităţi

Mandache D. Gheorghe, fost căpitan de Securitate şi lucrător operativ în cadrul Direcţiei Germania, a dezertat în RF Germania în 1959, în timp ce se afla într-o misiune. De profesie strungar, era căsătorit şi avea în ţară un copil. În 1951 a fost încadrat la MI cu gradul de plutonier. După doi ani a fost mutat în DGIE, apoi a fost trimis în URSS la specializare. După ce a revenit în ţară, consilierul sovietic, care „l-a recomandat ca fiind un om capabil şi cu aptitudini pentru munca nelegală“ a propus ca lui Mandache să i se facă o pregătire de câteva luni şi apoi să fie trimis în RDG, sub o alt identitate, unde să înveţe limba şi modul de viaţă al nemţilor, pentru ca ulterior, să fie trimis în RFG, evident sub o nouă identitate. Întregul plan a fost pus la punct împreună cu Securitatea din RDG. Numai că românul nostru le-a dat tuturor planurile peste cap. Ajuns în RDG cu numele de Rudolf Bauman, în 1959, împreună cu logodnica sa Bruntsch Kathe, au dispărut în RFG, unde s-au predat Serviciului de contrainformaţii, trădând misiunea şi adevărata lui biografie. În 1973, o sursă externă a descoperit că românul nostru trăieşte sub numele de Bruchner Rudolf, în oraşul Neuss. I se ştiau domiciliul, locul de muncă, localuri frecventate, date despre cei doi copii. Securitatea a tras concluzia că el a fost pregătit de sovietici pentru această misiune.

Spion primit de Franţa cu braţele deschise

Un alt om al Securităţii care a trădat a fost Mihai Atanasie, care a dezertat în Franţa în anul 1969. Lt. maj. s-a născut la Buzău în 1932. După ce a fost pregătit ca cetăţean francez, el a fost trimis în misiune în Paris. În 1969, autorităţile franceze l-au arestat, iar după ce el şi-a dezvăluit adevărata identitate a fost luat sub protecţie, primind inclusiv locuinţă, loc de muncă şi cetăţenie franceză. În ţară, el a fost condamnat la moarte. Securitatea care a plecat pe urmele lui a descoperit că era căsătorit cu o franţuzoaică cu care are şi un copil şi că locuiesc împreună la 30 de kilometri de Paris. Îi cunoşteau inclusiv numărul de înmatriculare al autoturismului, iar în raport se spunea că se dispune executarea sentinţei.