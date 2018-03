Feminitatea a învins la Oscar

« Alte stiri din categoria Magazin

În cea mai importantă noapte din an pentru cinematografia mondială, actriţele au renunţat la negru, lăsând deoparte revendicările transmise la galele anterioare şi au sărbătorit feminitatea.

Defilarea pe covorul roşu este prima mare probă prin care trec vedetele în seara Premiilor Oscar, chiar înainte de a intra în sală. Ochii întregii lumi şi mai ales ai criticilor de modă au fost aţintiţi pe intrarea în teatrul Dolby de pe bulevardul Hollywood. Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie şi Lupita Nyong’o sunt printre actriţele lăudate pentru ţinuta aleasă în cea mai importantă seară a cinematografiei mondiale.

„Favorita mea a fost Allison Janney, deoarece cred că arată atât de încrezătoare, impunătoare şi superbă. Apoi am văzut-o pe Margot Robbie în rochie Chanel albă şi am zis că asta e favorită, apoi am văzut-o pe Jennifer Lawrence în Dior şi am zis că asta e favorita. Clar nu mă pot decide. Au fost multe ţinute grozave şi superbe”, spune Andrea Lavinthal, director la revista „People”.

La extrema cealalată, a celor mai prost îmbrăcate vedete, au fost Viola Davies, Emma Stone, Salma Hayek.

„În fiecare an este cineva care vine în pantaloni. Este mereu un moment controversat, deoarece unii vor spune că ar fi vrut o rochie de bal grandioasă sau o rochie cu mesaj. Alţii vor spune că e foarte chic. Mie îmi place în pantaloni pe covorul roşu. Mai mult decât orice, este o ţinută confortabilă. Nu poţi să critici pe nimeni că vrea să fie comod”, spune Andrea Lavinthal, în apărarea Emmei Stone.

Eleganţă fără cusur la categoria 60 plus

Totuşi, o actriţă a primit laude de la toată lumea. Rita Moreno, la cei 86 de ani ai săi, a venit îmbrăcată cu aceeaşi rochie ca în 1962, atunci când a câştigat Oscarul pentru rolul din West Side Story. (Un pic modificată, totuși, în partea de sus, acum lăsând umerii mult mai dezgoliți). „Aceasta este rochia pe care am purtat-o în 1962 atunci când am câştigat premiul Oscar”, a anunțat chiar Rita Moreno.

Şi Jane Fonda, la cei 80 de ani, a emanat eleganţă într-o rochie de la Balmain. În piept a avut o insignă cu mesajul „Time’s Up", pe care a purtat-o în sprijinul victimelor hărţuirii sexuale.

Fabuloasă a fost şi Helen Mirren. Rochia mulată pe corp, semnată Reem Acra, şi bijuteriile masive, cu diamante şi safire, au fost combinaţia câştigătoare pe covorul roşu. Actriţa a sfidat cei 72 de ani pe care urmează să-i împlinească. La sosire şi-a făcut curaj cu un shot de tequila. Alături de Jane Fonda, britanica a prezentat Oscarul pentru cel mai bun actor.

Apoi, Helen Mirren a apărut pe scenă, strălucitoare, în rolul de asistentă a lui Jimmy Kimmel. Actriţa a prezentat premiul acordat, în premieră, de organizatori pentru cel mai scurt discurs.

La 62 de ani, Meryl Streep nu s-a ferit să etaleze un decolteu adânc.

Vedete îmbrăcate de o româncă

Ca de obicei în ultimii ani, designerul român Lucia Maria Hohan a fost cooptat pentru a îmbrăca câteva dintre personaltățile care au pășit pe covorul roșu al Premiilor Oscar.

Una dintre cele care au ales MLH a fost actrița chiliană Daniela Vega, de 28 de ani, care a făcut istorie la această gală prin faptul că a fost prima prezentatoare transgender invitată pe scena Oscarurilor.

Actrița este eroina filmului chilian A Fantastic Woman, care a câștigat trofeul pentru cel mai bun film străin. Brunetei i-a venit de minune rochia într-o nuanță de fucsia creată de româncă.

O altă rochie Maria Lucia Hohan a fost aleasă de Erin Lim (27), prezentatoare a canalului TV E!, care a transmis sosirea vedetelor pe covorul roșu.

A treia apariție în rochie MLH a fost cea a jurnalistei Natalie Morales, de 45 de ani, care a transmis pentru NBC News.

În plus, și actrița Darby Stanchfield, de 46 de ani, cunoscută pentru rolul ei din serialul de succes Scandal, a îmbrăcat o superbă creație a Mariei, însă de data aceasta pentru o petrecere de după gala Oscarurilor.