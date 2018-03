Cea mai mică bancnotă din lume, tipărită în România

« Alte stiri din categoria Magazin

România a stabilit în ultimele decenii o serie de recorduri legate de tradiţii sau mâncare. Multe altele sunt, însă, necunoscute.

Ţara noastră figurează în documente cu date şi recorduri prăfuite de vreme. Astfel, unul dintre cele mai interesante este că bancnota de 10 bani pusă în circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă din lume. Dimensiunile acesteia sunt de doar de 2,75 x 3.80 centimetri.

Muzeograful Mircea Radu Iacob de la Muzeul de Istorie al Sighişoarei a prezentat, pentru AGERPRES, istoricul acestei celei mai mici bancnote, intrată în Cartea Recordurilor, şi cum s-a ajuns ca aceşti bani, care până atunci erau bătuţi în bronz, apoi în nichel, să fie imprimaţi pe o hârtie de asemenea dimensiuni.

După ofensiva germană împotriva Bucureştiului, în 1916, partea de sud a Vechiului Regat a fost evacuată de către autorităţile române la Iaşi. Banca Naţională, în acel moment o instituţie cu capital privat, şi-a instalat, la rândul ei, sediul central la Iaşi, a explicat muzeograful.

"Starea de război şi ocuparea de către inamic a unei părţi importante din teritoriul naţional au dereglat toate mecanismele vieţii economice. Circulaţia monetară a fost afectată profund, iar după intrarea trupelor germane în Bucureşti, în 23 noiembrie 1916, acest palier al vieţii economice a cunoscut o nouă lovitură: emiterea unui nou mijloc de plată de către Banca Generală Română, cu capital german. Noua monedă, care a purtat tot denumirea de "leu" a fost instituită prin Ordonanţa din 18 ianuarie 1917 de către Comandamentul Militar German, prin care această bancă era însărcinată cu "aprovizionarea cu mijloace de plată a teritoriilor ocupate". Astfel - deşi se încălca legislaţia care prevedea dreptul de emisiune exclusiv al Băncii Naţionale - Banca Generală Română a primit o secţie de emisiune şi a fost împuternicită să emită bancnote cu valori nominale de 0,25, 0,50 lei, 1 leu, 20 lei, 100 lei şi 1000 lei. A doua zi după publicarea ordonanţei, a sosit la Bucureşti un prin transport cu aceste bancnote. De la Berlin s-au primit cu regularitate acele bilete până la 7 octombrie 1918", a susţinut muzeograful.

Potrivit acestuia, Regatul României a retras ulterior aceste bancnote, până la 1 decembrie 1919. Până în 1920, când a avut loc unificarea monetară, au circulat în paralel cu cele de pe teritoriul naţional. Legea pentru tipărirea, de către Ministerul Finanţelor, a bancnotelor de 10, 25 şi 50 de bani a fost promulgată de Regele Ferdinand la data de 9 iunie 1917.

Dacă până în 1900 aceşti bani erau bătuţi în bronz, iar ulterior s-a introdus nichelul, în perioada războiului s-a decis folosirea acestui metal în industria de armament, astfel că s-a recurs la hârtie.

"Bancnota de 10 bani, emisă în 1917, a înlocuit moneda de 10 bani, care circulase pe teritoriul României începând cu anul 1867 şi care a fost bătută în Anglia. Aceasta este bancnota cu cea mai mică valoare emisă în România, fiind concepută de către desenatorul Horaţiu Sava Dimitriu (...) Am verificat în Cartea Recordurilor şi am descoperit că bancnota de 10 bani are dimensiunea cea mai mică din lume", a susţinut Mircea Radu Iacob.

Bancnota a fost tipărită pe hârtie albă şi are pe avers, pe un fond brun-verde-galben, un desen floral şi cercuri cu valoarea "10", inscripţia frontală "ROMANIA", dedesubt "MINISTERUL FINANŢELOR", iar pe părţi, "1917". În câmp, pe medalion rotund, se află efigia regelui Ferdinand, flancată de cifrul regal şi dedesubt valoarea nominală "10 BANI", iar în stânga şi în dreapta funcţiile şi semnăturile. În afara chenarului din stânga, jos, se află înscris H. SAVA DUMITRU INV.

Pe revers frontal se află valoarea nominală "10 BANI", dedesubt stema ţării şi textul penalităţii dispus pe 8 rânduri. În afara chenarului e înscris "Serviciul Geografic al Armatei".

Bancnota de 10 bani din anul 1917 nu are serie, număr sau filigran.

Bancnota de 25 de bani are culoarea brună, iar cea de 50 de bani, cenuşiu-verde şi textul penalităţii dispus pe nouă rânduri.

Toate bancnotele au fost tipărite de către Serviciul Geografic al Armatei şi au ca element comun portretul Regelui Ferdinand, fiind primele bancnote româneşti pe care s-a regăsit chipul unui monarh.

Acestea pot fi văzute la Sighişoara.

Biserică vizibilă de la kilometri

Tot în România se află şi cea mai înaltă biserică de lemn din lume. Aceasta se află la Săpânţa – Peri şi atrage anual sute de vizitatori. Biserica a fost construită după modelul bisericilor maramureşene, care se află în patrimoniul UNESCO, iar cu cei 78 de metri înălţime, se crede că este cea mai înaltă biserică din lemn din lume. Turla mănăstirii este vizibilă de la o distanță de cinci kilometri peste Tisa și poate fi admirată de românii din Transcarpația, regiune a Maramureșului istoric rămasă în Ucraina.

Informaţia nu a fost confirmată de o autoritate în domeniu, însă nici nu a infirmat-o nimeni niciodată, iar ctitorul ei, preotul paroh Grigore Luţai, spune că din cunoştinele sale nu există o altă biserică din lemn mai înaltă. ”Este unică prin mărimea ei, prin înălţime. Nu mai există o biserică atât de înaltă”, precizează el. Construcţia a început în 1997, din dorinţa preotului de a face ceva memorabil pentru comunitatea sa şi s-a terminat în 2003. ”Partea de sus este din lemn masiv, nu există în Europa sau în lume o biserică atât de masivă prin construcţia ei, scara, paraclisul de sus, înălţimea pe care o are – peste 400 metri cub de lemn de stejar şi brad - la 78 m înălţime”, mai spune preotul paroh, arătând că pentru acoperiş a fost folosit lemn de brad.

Ziar vândut cu aproape un milion de euro

Cel mai scump ziar din lume este un ziar românesc. Zimbrulu și Vulturulu, gazetă bisăptămânală politică și literară și primul ziar de orientare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași.

Un exemplar din 1858, expediat către un destinatar din Galați, a fost achiziționat în anul 2007 de către colecționarul londonez Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro).

Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că acesta are aplicate pe prima pagina opt timbre din cea de a doua emisiune Cap de bour(unele dintre cele mai valoroase timbre din lume).

O altă minune de pe teritoriul României este Canalul Dunăre-Marea Neagră. Acesta se află pe locul trei în lume în topul celor mai lungi căi de navigație create de mâna omului (după Canalul Suez și Canalul Panama). Pentru construcția sa au fost excavați 294 milioane metri cubi la canalul principal și alte 87 milioane metri cubi la ramura nordică, Poarta Albă-Midia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la Canalul Suez și cu 140 milioane decât la Canalul Panama).