Expertă în sex, candidată la şefia statului New York

Actriţa Cynthia Nixon, care şi-a câştigat popularitatea prin rolul din serialul Totul despre sex / Sex and the City, intră serios şi în politică. Ea candidează pentru funcţia de guvernator al statului New York.

Artista a făcut anunţul oficial printr-o postare pe contul său de Twitter.

"Iubesc New York-ul şi, astăzi, îmi anunţ candidatura mea la funcţia de guvernator", a scris Cynthia Nixon. Mesajul său e însoţit de un clip electoral, cu care a dat startul campaniei.

Postarea confirmă zvonurile care apăruseră în ultima vreme în presa americană. Actriţa va candida din partea Partidului Democrat. Pentru a ajunge însă în etapa finală a scrutinului, ea trebuie să câştige mai întâi cursa electorală din formaţiunea sa.

Astfel, Cynthia Nixon se va angaja mai întâi în alegerile primare din Partidul Democrat pentru statul New York şi îl va înfrunta chiar pe actualul guvernator, Andrew Cuomo.

Pentru a câştiga în faţa experimentatului politician, ea şi-a atras în echipă foşti colaboratori ai fostului primar democrat al New York-ului, Bill de Blasio.

În vârstă de 51 de ani, Cynthia Ellen Nixon a câştigat un premiu Emmy pentru rolul Miranda Hobbes din Totul despre sex.