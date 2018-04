Hit câştigat la proces de Loredana

« Alte stiri din categoria Magazin

Artista a fost acuzată pe nedrept că a folosit ilegal o piesă, care i-ar fi aparţinut lui Gabi Luncă.

Loredana Groza (47 de ani) a câştigat procesul intentat de Gabi Luncă în 2012, în care cântăreaţa de muzică lăutărească a acuzat-o pe vedeta de la Pro TV că a folosit fără drepturi o piesă din repertoriul ei. După mai bine de şase ani de procese intentate de Gabi Luncă împotriva dreptului Loredanei de a cânta piesa „Într-o zi la poarta mea“, instanţa i-a dat dreptate Loredanei: piesa este din folclorul românesc deci poate fi cântată de oricine. Decizia este definitivă, iar Gabi Luncă este obligată de instanţă să-i plătească Loredanei atât cheltuielile de judecată din instanţa de fond, cât şi cele din recurs, suma totală ridicându-se la 102.000 lei (aproximativ 22.000 euro).

Disputa dintre cele două cântăreţe a început în octombrie 2012, când Gabi Luncă a acuzat-o pe Loredana că i-ar fi preluat piesa „Cip-Cirip“ şi a inclus-o pe materialul ei discografic „Agurida“ (2001) sub numele de „Într-o zi la poarta mea“. Solista de muzică lăutărească a menţionat, la acea vreme, că Loredana nu i-ar fi cerut acordul, măcar telefonic, în condiţiile în care această piesă este în repertoriul ei încă din anii tinereţii. În consecinţă, Gabi Luncă a dat-o în judecată pe Loredana, cerând o despăgubire de 50.000 de euro. „Nu am comentat niciodată public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Luncă de a mă da în judecată. Am un mare respect pentru munca fiecărui artist din orice domeniu, cum am un respect şi o dragoste imensă pentru folclor, pe care mi-am dorit mereu să-l aduc în actualitate, să-l fac „cool“ şi pentru generaţiile noi. Folclorul reprezintă identitatea şi rădăcinile noastre şi-l cânt cu o mare bucurie în faţa publicului de toate vârstele. În instanţă au fost specialişti care au vorbit despre originile acestei piese şi despre dreptul public de a fi folosită“, a spus Loredana.

Piesa a fost adusă în prim-plan de Romica Puceanu

În instanţă, dr. Marian Lupaşcu, cercetător ştiinţific grad I cu activitate de peste 25 de ani în domeniul cercetării patrimoniului cultural imaterial, recunoscut şi apreciat de comunitatea ştiinţifică internaţională, secretar ştiinţific al Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual a Academiei Române, a spus că mai multe piese asemănătoare, aparţinând speciei cântec de mahala, circulă în folclorul urban din Muntenia, variantele fiind atestate de la jumătatea secolului al XX-lea sub titlurile „Aseară, la poarta mea“, „Într-o zi, la poarta mea“, „Într-o zi, în calea mea“, „Ciririp“, „Cip-cirip“. „Prioritatea indubitabilă a înregistrării aparţine variantei Romica Puceanu şi este evidenţiată şi de indicativele matriţelor. Dacă piesa ar fi fost compoziţie proprie, Romica Puceanu ar fi declarat-o ca atare, în 1982, însă Romica Puceanu a declarat-o, fapt consemnat în arhive, ca făcând parte din folclor. Este demonstrat că piesa în litigiu aparţine folclorului urban şi, din 1982 până astăzi, în toate cataloagele muzicale şi pe toate site-urile de specialitate, indiferent de titlul variantei sau interpret, la provenienţa piesei este menţionat: folclor”, a precizat dr. Marian Lupaşcu. Specialistul a mai precizat că având în vedere toate acestea, Gabi Luncă nu a putut în 1983 şi nici astăzi nu poate să declare că piesa este compoziţie proprie. În consecinţă, nu are niciun drept asupra ei şi nici căderea să-i revendice paternitatea.