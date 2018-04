Paşte mascat cu demonstraţii

« Alte stiri din categoria Magazin

Zeci de mii de tineri erau atraşi ladefilările organizate pe vremea comuniştilor, exact în timpul sărbătorilor pascale. Era modul prin care Nicolae Ceauşescu încerca să-i îndepărteze pe români de credinţă, de biserică.

Paştele aşa cum îl sărbătorim astăzi era doar un vis frumos în comunism, mai marii zilei făcând tot posibilul să îndepărteze populaţia de la orânduirea strămoşească. Cu un dictator declarat ateu, românii şi-au păstrat în suflete credinţa, chiar dacă plăteau uneori cu pretul vieţii pentru aceasta.

Dincolo de represaliile securităţii regimului comunist care a închis în temniţe numeroşi slujitori ai Bisericii, şi restul populaţiei era determinată să îşi ascundă înclinaţiile religioase de ochii vigilenţi ai conducătorilor Partidului Comunist Român.

Sărbătoarea Învierii aduna, atât în sate, cât şi în mediul urban, numeroşi credincioşi în lăcaşurile de cult, însă politica comunistă pusese la punct numeroase strategii pentru a distrage populaţia de la aceste practici. De exemplu, exact în zilele Sfintelor Paşti, comuniştii organizau evenimente sportive, baluri sau alte manifestaţii specifice tinerei generaţii, pentru a o determina să renunţe la Slujba de Înviere.

Radioul, televiziunea nu pomeneau nimic de sărbătorile de Paşti, cum nu pomeneau nimic de sărbătoarea de Crăciun.

„Toată societatea trăia o viaţă dublă pe vremea aceea. Manifestările nu erau interzise în sensul strict al cuvântului cum nu erau interzise nici cultele. Ele nu erau susţinute sau încurajate. Erau ani în care li se spuneau elevilor sau studenţilor că nu e bine să se ducă la slujba de Înviere”, povesteşte regizorul Andrei Ujică.

Regizorul vorbeşte despre experienţele prin care a trecut familia lui, în momentul în care mama sa a fost numită la conducerea unei ferme din Timiş: „Atunci când a fost numită şefă la ferma care era foarte mare, de atunci nu am mai putut să merg cu ea la slujba de Înviere şi mergeam numai cu bunică-mea”.

Biserici demolate cu zecile de mii

În pofida interdicţiilor mai mult sau mai puţin directe, în magazine se găseau vopsele pentru ouă şi mai multe alimente decât în mod obişnuit. Orice român dorea să sărbătorească Paştele cu miel sau cozonac putea să o facă. Chiar şi în familia dictatorului se pregăteau mâncăruri tradiţionale în această perioadă. Singura diferenţă între românii de rând şi membrii de partid era faptul că cei din urmă nu mergeau la slujbă. În noaptea de Înviere bisericile din toată ţara erau pline.

În perioada comunistă, peste 40 de mii de lăcaşuri de cult au fost demolate sau mutate de pe amplasamentul original. Pe locul în care acum se află Palatul Parlamentului se aflau cinci biserici. Au fost demolate pe vremea lui Ceauşescu şi a început construcţia a ceea ce se numea Casa Poporului.

Construcţiile care au scăpat de lama buldozerelor au fost mutate şi ascunse în spatele blocurilor. Este şi cazul Mănăstirii Mihai Vodă, din Bucureşti. Ctitorită de Mihai Viteazul în anul 1594, mănăstirea a fost deplasată 289 de metri.

În cei 45 de ani de comunism, mulţi preoţi au căzut victime ale regimului totalitar. Dar, în ciuda opresiunilor, a demolărilor bisericilor şi mănăstirilor, poporul român nu şi-a pierdut credinţa.

Mieii erau "transportaţi" cu sicriul

Prezentă în studioul Digi24, istoricul Lavinia Betea a descris atmosfera din timpul sărbătorilor pascale din perioada comunistă.

„Trebuie să fim cinstiţi şi să recunoaştem că religia a fost lăsată, preoţii erau plătiţi în continuare de stat, în fiecare slujbă duminicală, în textul rostit de preoţi era şi cel în care credincioşii erau îndemnaţi să se roage pentru conducătorul ţării. Deşi erau lucruri care nu s-au făcut cunoscute, se căuta ca vacanţa de iarnă să conţină Crăciunul, cea de primăvară să înglobeze şi Paştele”, a spus Lavinia Betea.

„Până şi pe masa lor existau acele bucate zise tradiţionale, erau şi miel şi ouă. Nu se salutau cu Hristos a înviat, niciun profesor nu ar fi spus asta a doua zi de Paşte. Nici în birourile de funcţionari, dar mergeau şi ei pe ideea că respectă tradiţiile”, a povestit Lavinia Betea.

Totodată, aceasta s-a referit la cât de greu putea fi cumpărată carnea de miel de Paşte, în condiţiile în care, în anii 80 era intezis transportul alimentelor dintr-un judeţ în altul.

„În comerţul socialist nu existau miei, dar nimeni nu te oprea să cumperi din gospodăria individuală. Dacă în Arad, spre exemplu, un orăşean putea să cumpere un porc sau un miel din satul părinţilor, pentru bucureşteni era greu să se ducă şi să îşi viziteze părinţii sau bunicii în alt judeţ, pentru că nu aveau voie să circule cu alimente, cu carne. Oamenii ajungeau la lucruri inimaginabile. Un prieten povestea că se uneau două - trei familii, îşi procurau un sicriu, îl puneau pe maşină şi nu îi oprea nimeni, nu li se cereau documente. Aşa călătoreau cu acel sicriu, cumpărau miei şi împărţeau după aceea între ei”, a adăugat istoricul.

Paştele în familia dictatorului

Deşi singura dintre membrii familiei Ceauşescu ce ţinea post şi se ruga era fiica dictatorului, Zoia, odqtă cu venirea Paştelui, toţi se bucurau de mese îmbelşugate şi petreceri atent organizate. Desi nu celebrau o simbolistică religioasă, Ceauşescu declarându-se ateu convins, membrii familiei petreceau în aceste zile pentru a nu intra în conflict cu doctrina marxist-leninistă, în cazul unei expuneri oficiale.

Suzana Andreiaş, fost administrator al reşedinţelor prezidenţiale din Bucureşti şi Snagov, a explicat într-un articol pentru „Adevărul“ că de Paşte şi de Crăciun în familia lui Nicolae Ceausescu erau nelipsite preparatele culinare specifice sărbătorilor.

Mai mult, apropiaţii copiilor familiei susţin că Zoia Ceauşescu era o fire foarte religioasă şi că ţinea toate posturile de peste an, rânduite de Biserică: "Să ştiţi că ţineau sărbătorile astea, Paştele, Crăciunul. Mâncau ce mânca toată lumea: carne de miel, ouă roşii, cozonac. Să ştiţi, la ei în casă se făceau întotdeauna ouă roşii"

Suzana Andreiaş şi-a amintit că, într-un an, pregătise cozonac doar pentru ea. "Pentru mine pregătisem cozonac, dar pentru ei nu. Şi în ziua aceea, de Paşte, au venit la Snagov. Ouă roşii făcusem şi pentru ei, şi pentru mine. În casă era cozonac de la Sector, frumos aranjat pe tavă şi, când a venit tovarăşul, mi-a fost rusine să-i spun că pentru mine am făcut şi pentru ei nu. «Uite, noi mergem să ne plimbăm şi tu ne faci cozonac până ne întoarcem!" au spus. În două ore am făcut cozonac acolo, în vilă, în cuptor. I-au pus în maşină şi i-au luat cu tot cu tăvi la Bucureşti. A treia zi de Paşte, când am ajuns la Bucureşti, am mai văzut doar unul în bucătărie, iar celelalte fete din casă mi-au spus că soţii Ceauşescu mâncasera deja cozonacii", a povestit Suzana Andreiaş.