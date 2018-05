« Alte stiri din categoria Magazin

Nevasta unui popă nu prea bogat vine de la oraş cu o rochie nouă. Când vede chitanţa de trei sute de lei, popa se face foc şi pară:

- Eu pun bani deoparte să avem mâncare şi să întreţin casa şi tu?

- Bărbate, nu m-am putut abţine, tentaţia era prea mare. Ca şi cum un demon mi-ar fi şoptit: "Îţi stă bine! Îţi stă bine!"

- Păi şi de ce nu ai zis cum te-am învăţat eu: "Îndepărtează-te, Satană, de mine!"

- Aşa am zis, dar el a continuat: "Şi de la distanţă îţi stă bine!"

- Salut, am nevoie urgent de niște bani. Sunt la bowling club și întâmplător am scăpat bila pe tejgheaua barului...

- Și ce s-a întâmplat?!?

- Strike!!!

Badea Gheorghe mergea pe uliţă liniștit, cântând la frunză. La un moment dat se întâlneşte cu Badea Ion, care vorbea singur. Badea Gheorghe îl oprește și îl întreabă:

- Măi omule, ce-i cu tine mă? Vorbești de unu sângur?”

La care Badea Ion:

- Nu, mă, de doi din sat de la mine.

Soția către soț:

- O să fiu sinceră cu tine....De când am rămas însărcinată, mă tot gândesc că nu mă mai placi pentru că sunt grasă și mi-e frică să nu te combini cu vreo fată mai slăbuță. Ție de ce ți-e frică?

Soțul:

- De urși.

Vine Dumnezeu la italieni şi zice:

- Vreţi să vă dau poruncile mele?

- Dă-ne, Doamne, un exemplu!

- Să nu ucizi!...

- Imposibil, Doamne, nu le vrem!

Se duce Dumnezeu la francezi:

- Vreţi să vă dau poruncile mele?

- Dă-ne, Doamne, un exemplu!

- Să nu preacurvesti!...

- Asta nu se poate, Doamne, nu le vrem!

Se duce la ţigani:

- Vreţi să vă dau poruncile mele?

- Dă-ne, Doamne, un exemplu!

- Să nu furi!...

- Imposibil, Doamne, nu le vrem!

Se duce Dumnezeu la evrei:

- Vreţi să vă dau poruncile mele?

- Cât costă, Doamne!

- Sunt pe gratis!?!

- De necrezut, atunci dă-ne, Doamne, zece!!!

Trei bărbaţi ajung la poarta Raiului. Îi ia Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian:

- Ia zi, tu cum ai murit?

- Păi mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut să iau o curbă, am intrat în parapet şi am murit pe loc.

-Bine, poţi să intri.

Al doilea, un german:

-Tu cum ai murit?

-Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostradă, o cisternă a pus frână brusc în faţa mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc...

- Bine, poţi intra şi tu.

Al treilea, un român:

- Tu ce ai păţit?

- Mi-am luat un BMW X5 şi am murit de foame!

Un bărbat moare şi ajunge în rai. După o lună de plictiseală totală i se adresează Domnului:

- Doamne, vreau să văd şi Iadul. Se uită în iad, iar acolo – fete, distracţii, băutură, ţigări, droguri etc.

- Imposibil, tu ai trăit o viaţă fără păcate, nu pot să te trimit în Iad, tot ce pot să fac, e să te învii pentru o săptămână.

A înviat bărbatul şi imediat s-a apucat de băut, să se distreze cu fetele, să înjure, să bată pe oricare prinde. Pentru siguranţă, la sfârşitul săptămânii a violat şi o băbuţă de vreo 80 de ani. Moare şi se trezeşte iarăşi în rai.

Dumnezeu: - Tu desigur, ai păcătuit foarte mult şi ai dus o viaţă în desfrâu, dar nu te pot trimite în iad.

- De ce, Doamne?

- Băbuţa aia, o ţii minte? Şi acum se roagă pentru tine şi îmi mulţumeşte că te-am trimis.

La starea civilă, departamentul Căsătorii, ofiţerul de serviciu se adresează viitoarei mirese:

- Domnişoară, vă rog să nu mai veniţi cu domnul în aşa stare… E a patra oară luna asta când vine beat mort…

- Îmi cer scuze, dar când e treaz, nu vrea să mai vină …

Mama îşi întreabă fiica proaspăt căsătorită:

- Cum te tratează soţul tău?

- Foarte bine mamă, îmi cumpără tot ce îi cer!

- Înseamnă că ceri puţin…

Doi tineri proaspăt căsătoriţi stau de vorbă:

- Draga mea eu am regulile mele. Dimineaţa la ora 8 să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina sa fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înţeles?

- Da, am înţeles. Am şi eu o singura regulă: luni, miercuri şi sâmbătă fac sex, indiferent dacă eşti acasă sau nu…