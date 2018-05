Cluj-Napoca, perla Transilvaniei

« Alte stiri din categoria Magazin

Oraşul atrage anual mii de turişti din ţară şi străinătate, care vin aici pentru evenimente culturale sau sportive.

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai frumoase şi mai vizitate oraşe din Transilvania. Aici ajung anual zeci de mii de turişti, atât români, dar mai ales străini, aceştia fiind atraşi aici de evenimentele şi festivalurile internaționale care au loc aici, dar şi de istoria bogată a oraşului. Numărul turiştilor se aşteaptă să crească şi mai mult în oraş după ce, în anul 2015, Cluj-Napoca a fost desemnată Capitala Europeană a Tineretului.

Numeroase evenimente culturale

Revista britanică The Sun a desemnat Clujul ca primă destinație de vizitat, datorită numeroaselor activități, pentru toate vârstele, ce pot fi făcute aici, dar în special datorită culturii răspândite în tot oraşul. Astfel, turiştii pasionați de cultură pot vizita spațiul de artă contemporană Fabrica de Pensule, numeroasele galerii de artă, teatrele de stat şi independente, operele, dar şi muzeele din oraş.

În plus, turiştii au la dispoziție şi numeroase mijloace de transport cu care pot ajunge în oraşul din inima Transilvaniei. Astfel, ei pot opta pentru avion, autocar sau tren, iar odată ajunşi aici, pentru vizitarea obiectivelor turistice din jurul Clujului pot apela la firme rent a car. Eco rent a car Cluj este doar una dintre agențiile rent a car din oraş care oferă servicii de închiriere de maşini pentru turiştii români şi străini din toate colțurile lumii, care vizitează Transilvania.

Festivaluri cu succes în lumea întreagă

În ultimii ani, oraşul Cluj-Napoca a devenit cunoscut pe plan internațional şi datorită festivalurilor organizate aici, ce atrag zeci de mii de turişti anual. Printre cele mai cunoscute astfel de evenimente din oraş se numără Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), ce aduce la Cluj, actori, regizori şi alți oameni importanți din lumea cinematografiei internaționale, dar şi numeroşi cinefili din toată lumea.

Un alt festival clujean foarte cunoscut este Electric Castle, un eveniment muzical organizat pe unul dintre cele mai frumoase domenii nobiliare din Cluj, la Castelul Banffy din Bonțida. În 2014, festivalul a fost inclus pe lista scurtă a European Festival Awards la categoria Best Medium Size Festival, fiind considerat unul din primele 10 festivaluri din Europa, la această categorie.

Nu în ultimul rând, cel mai nou, dar şi cel mai popular festival din Cluj-Napoca a devenit festivalul de muzică electronică Untold. Prima ediție a adus festivalului clujean titlul de titlul de Best Major Festival (Cel mai bun festival de mari dimensiuni din Europa) la European Festivals Awards 2015. De asemenea, în 2016, Untold a fost inclus de celebra revistă Billboard pe lista festivalurilor europene de neratat.

Activități pentru tineri

Lonely Planet, unul dintre cele mai cunoscute ghiduri turistice din lume, a recomandat Transilvania, inclusiv Clujul, drept cea mai bună regiune din lume de vizitat. Conform descrierii făcute în ghidul de călătorii, Cluj-Napoca merită este un oraş ideal pentru tineri, datorită vieții de noapte, a prețurilor mici şi a numeroaselor activități dedicate acestora, dintre care cele mai cunoscute sunt jocuri de evadare.

Panoramă impresionantă de pe Cetăţuie

Cei care ajung la Cluj trebuie să urce pe Cetăţuie. Acolo găsesc şi hotelul Belvedere, unul dintre cele mai frumoase din Cluj. Plus câteva terase unde pot bea o cafea în timp ce au la picioare tot oraşul. Cetăţuia se află pe malul stâng al Someşului şi e o fortificaţie construită în perioada Habsburgică (în prima parte a sec. al XVIII-lea) în vârful dealului cu acelaşi nume. A fost clădită cu ziduri sub formă de stea, şanţ de apărare, cinci bastioane de colţ şi trei porţi. Din vechea cetăţuie au mai rămas doar o parte din ziduri, câteva clădiri, iar reduta a fost transformată în Turnul Paraşutiştilor. Ulterior, pe colina dealului a fost construit Hotelul Belvedere, în perioada anilor 1970, iar în 1995 a fost înălţată o cruce de fier, în locul celei distruse de comunişti în anii ’50. Crucea iniţială a fost ridicată în memoria celor întemniţaţi aici. Panorama de pe Cetăţuie e una dintre cele mai frumoase pe care o să le vezi vreodată într-un oraş din România. Parol! Şi dacă aveţi un iubit, musai să vă pupaţi sus, pe Cetăţuie. E o tradiţie pe care orice clujean v-ar îndemna s-o respectaţi.

Piaţa Unirii, una dintre cele mai vechi din Europa

Primul loc în care trebuie să ajungeţi o dată ce aţi pus piciorul în Cluj e Piaţa Unirii. E piaţa centrală a oraşului şi una dintre cele mai vechi din oraşele central şi est-europene. Pe cele patru laturi ale sale se găsesc case şi palate (neo)renascentiste, baroce şi eclectice, cum sunt Palatul Banffi (Muzeul de Artă, azi) şi fostul Continental. În mijlocul pieţei se află biserica gotică Sf. Mihail şi grupul statuar Matei Corvin; un alt grup statuar închinat eroilor-martiri ai Revoluţiei de la 1989, care au murit în această piaţă, se află într-un colţ al unei străduţe paralele. Piaţa Unirii e un fel de inimă a oraşului şi locul în care clujenii îşi dau întâlnire.

Grădina Botanică e, cu siguranţă, unul dintre cele mai îndrăgite obiective turistice din Cluj. Se întinde pe o suprafaţă de 14 hectare cu relief variat şi adăposteşte o colecţie impresionantă de plante (11 mii de specii) aduse de pe toate continentele. E considerată una dintre cele mai frumoase şi rare grădini botanice din sud-estul Europei. Acolo puteţi vizita şi Turnul de Apă, o grădină japoneză şi una romană, plus un nufăr uriaş.

Case refăcute în Parcul Etnografic

Parcul Vuia e secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, primul muzeu etnografic din România. Se întinde pe 16 hectare şi are aspectul unui sat, în care casele componente sunt exemplare superbe ale arhitecturii tradiţionale din diferitele zone ale Transilvaniei, cu biserici din lemn specifice acestor locuri precum şi instalaţii tehnice ţărăneşti şi ateliere meşteşugăreşti. Acolo o să aveţi ocazia să vedeţi şi o mulţime de mirese, pentru că peisajul şi căsuţele rustice sunt atât de frumoase, încât fiecare mireasă vrea neapărat să facă un photo shooting acolo.