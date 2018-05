Femei subvenţionate pentru a fi mame

« Alte stiri din categoria Magazin

Infertilitatea este o boală ce a fost clasată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pe locul cinci în topul dizabilităţilor la nivel global. România însă a recunoscut-o abia la sfârşitul anului 2010.

Pentru unele cupluri, procedura de fertilizare in vitro este singura şansă de a avea un copil. Costurile pentru o astfel de intervenţie nu sunt deloc de neglijat. Şi, deşi la noi în ţară există un program naţional în sprijinul celor care se confruntă cu această problemă, fondurile nu ajung pentru toată lumea. Multe dintre costuri ajung să fie suportate tot de beneficiari. 12.000 lei costă o şansă pentru a începe o familie.

Statistic vorbind, în România, unul din patru cupluri nu poate avea copii pe cale naturală. Statul decontează anual 835 de proceduri, iar 5.000 de cupluri recurg la fertilizarea in vitro. Denisa a încercat acum doi ani să-şi depună dosarul pentru programul naţional de fertilizare in vitro. Aşteptarea a fost lungă şi fără rezultate.

„Nu am nimerit dosarul cu fonduri atunci şi a trebuit să mai aşteptăm încă un an de zile, nu aveam banii necesari pentru procedura normală şi la următorul an am avut noroc că am intrat printre primii, am nimerit dosarul, ne-a decontat statul, ne-a ajutat, dar, din păcate, nu am reuşit să rămân însărcinată”, a declarat Denisa Soare pentru Digi24.

Statul nu decontează decât o singură dată procedura. Denisa a reuşit abia din a treia încercare. Acum e însărcinată în şapte săptămâni.

Chiar şi cu ajutorul de la stat, şansa de a avea un copil se plăteşte scump. Preţurile la clinicile private ajung la 11.000, 12.000 de lei şi statul decontează 7.000, în concluzie sunt cheltuieli suplimentare pe care cuplurile şi le asumă. „Solictanţii trebuie să se încadreze în anumite condiţii pe care le cere statul şi să depună un dosar, se aprobă şi primesc un ajutor în jur de 7.000 de lei din partea Ministerului Sanatatii. Nu este decontată medicaţia, deci trebuie să plătească medicamentele din buzunarul lor şi de multe ori nu acoperă toată procedura”, au spus specialişti în obstetrică ginecologie.

Un cuplu din şase este infertil

În România, un cuplu din şase luptă cu această problemă. Statisticile mai arată că o treime dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, iar în rândul celor trecute de 40 de ani, infertilitatea este întâlnită la peste jumătate. În ultimii ani, şi numărul bărbaţilor care se confruntă cu această problemă a crescut.

În cele aproape trei decenii de democraţie, rata natalităţii în România a scăzut drastic. Dacă în anul 1990 în România se năşteau peste 300.000 de copii, în anii 2000 numărul nou-născuţilor a scăzut cu peste 80.000, pentru ca în 2016 să se nască doar 64% din numărul de copii născuţi în primul an de după căderea regimului comunist.

Măsuri aplicate în alte ţări

În Austria statul suportă, încă din anul 2000, 70% din costurile tratamentelor de infertilitate. Pe lângă medicamente, austriecii mai beneficiază şi de 4 proceduri de fertilizare in vitro, iar dacă apare sarcină, statul mai subvenţionează încă patru proceduri.

În Belgia statul decontează 6 cicluri de proceduri de reproducere umană asistată. Cuplurile sunt cele care aleg dacă vor inseminare artificială sau fertilizare in vitro. Pe lângă asta embriotransferurile sunt nelimitate şi gratuite.

În Spania şi Portugalia, procedurile de reproducere umană asistată sunt suportate 100% de către stat, cu o singură condiţie - totul să se desfăşoare în spitalele de stat.

Criteriile de includere în programul statului:

• vârsta femeii trebuie să se încadreze între 24-40 de ani (medicii specialişti au ales acest interval de vârsta pentru că rata de succes a intervenţiei este cea mai mare, de 28,2%);

• cel puţin un membru al cuplului trebuie să aibă cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România;

• cel puţin un membru al cuplului este obligat să deţină statutul de asigurat în sistemul public de sănătate de cel puţin doi ani;

• cuplul să fie stabil, căsătorit de cel puţin doi ani;

• niciunul dintre membrii cuplului să nu aibă copil;

• rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH sau AMH;

• femeia să nu fie malnutrită - indexul de masă corporală între 20-30.