Simona Halep, model de revistă

« Alte stiri din categoria Magazin

Este numărul 1 în tenisul, iar în faţa fotografilor rivalizează cu cele mai experimentate fotomodele.

Simona Halep a surprins pe toată lumea cu un pictorial incendiar pe care l-a realizat recent pentru revista Elle România. Pe lângă fotografiile făcute în ipostaze decente, în numărul din mai al publicaţiei apar și mai multe informaţii despre ea, tenis, copilărie şi ce a învăţat de-a lungul anilor.

Sportiva din Constanţa nu a ezitat să vorbească despre cât ruşinoasă era în copilărie. “Nu prea am episoade din copilărie care nu sunt legate de tenis, pentru că toată a fost pe teren, în turnee. Nu mai ştiu exact ce vârstă aveam (8-10 ani), mergeam la turnee şi îmi era ruşine să mă încălzesc înainte de meciuri. Mergeam undeva în spatele terenurilor şi într-un colţ mă încălzeam. Am fost un copil foarte timid”, a declarat Simona Halep pentru Elle.

Numărul 1 mondial la tenis a mai spus că, în timp, a reuşit să scape de timiditate. „Mă simt pregătită pentru viaţă. Mi-a crescut încrederea în mine, de aceea am început să fiu altfel. Toţi ne schimbăm odată cu trecerea anilor. Nu am cum să rămân la fel ca acum câţiva ani, mai ales că sunt foarte dornică să învăţ. Mereu am ştiut ce vreau să spun, am ştiut ce vreau în viaţă, dar nu stăteam prea bine la partea de comunicare. Acum îmi este mai uşor şi încerc să fiu şi mai bine. Până la urmă, sensul vieţii este să vezi cât de bun poţi fi la toate capitolele”, mai spune Simona Halep în interviul acordat revistei Elle.