Spune-mi dacă zâmbeşti

Apariţii editoriale

Eric Lindstrom

Parker Grant nu are nevoie de cine ştie ce ochelari ca să-şi poată da seama cum sunt oamenii. Pentru asta a inventat Regulile: nu vă purtaţi altfel cu ea doar pentru că e nevăzătoare şi nu profitaţi niciodată de ea. Nu veţi primi o a doua şansă. Ca să vă convingeţi, întrebaţi-l pe Scott Kilpatrick, băiatul care i-a frânt inima. Când acest băiat reapare în viaţa ei pe neaşteptate, după o absenţă de mai mulţi ani, Parker îşi dă seama că există o singură reacţie corectă - să-l respingă până când începe să-l doară. Oricum i se pare că are destule pe cap. De exemplu, vrea să se înscrie în echipa de alergări, le dă sfaturi afectuoase, dar dure, colegilor ei de o naivitate dureroasă şi are grijă să-şi dăruiască sieşi steluţe aurii pentru fiecare zi în care se abţine să plângă din cauza morţii tatălui său, survenită cu trei luni în urmă.

Romanul a fost publicat în colecţia „Young Adult” a editurii „Storia Books”.