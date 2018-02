Tudorel Toader se întoarce de urgenţă în ţară

« Alte stiri din categoria National

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, întrerupe vizita oficială în Japonia pentru a se întoarce în ţară, cu trei zile mai devreme. Anterior, Tudorel Toader spusese că nu înţelege de ce trebuie să se întoarcă.

Decizia ministrului Justiţiei vine după ce premierul Viorica Dăncilă i-a cerut luni să se întoarcă de urgenţă în ţară, în contextul acuzaţiilor formulate la adresa DNA şi a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma şi procurorul Mihaiela Moraru Iorga.

Vizita în Japonia a ministrului Justiţiei trebuia să se termine pe 17 februarie. Tudorel Toader se întoarce însă cu trei zile mai repede ca să participe la şedinţa de guvern de mâine. Cel mai probabil va anunţa ce decizie a luat în legătură cu DNA. „Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară, consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea Inspecţia Judiciară pentru că, dacă aţi sesizat, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să aşteptăm soluţionarea, rezultatele verificării Inspecţia Judiciară... Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit şi îl pot prezenta oricând, există şi varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT-ul, DNA-ul... Nu are sens să mai aşteptăm Inspecţia Judiciară. Să ne spună ce? Să confirme a «n»-a oară ceea ce în realitate ştim, pe de altă parte să prelungească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm”, a declarat Toader, luni, la Antena 3.