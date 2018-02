Kovesi nu va demisiona

« Alte stiri din categoria National

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, a declarat, aseară, într-o conferinţă de presă, că în urma informaţiilor apărute în spaţiul public începând de duminică seară a solicitat DNA Ploieşti şi a primit, în cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosarelor vizându-i pe membrii familiei Cosma şi aspectele presupus nelegale. Ea a spus că a trimis acest raport şi procurorului general. Laura Codruţa Kövesi a adăugat că „atacul la adresa DNA nu este întâmplător şi că asistăm la un festival disperat al inculpaţilor”. Procurorul şef al DNA a demontat toate acuzaţiile aduse în ultima perioadă.

Întrebată dacă îşi va da demisia, procurorul şef al DNA a precizat că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, pentru că a respectat legea în tot ceea ce a făcut. „Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Am respectat legea în tot ce am făcut”, a declarat Laura Codruţa Kövesi, întrebată dacă va demisiona.

Kövesi a mai spus că nu a mai discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, de la şedinţa CSM în care s-a dezbătut raportul de control şi că acesta nu i-a solicitat nicio informaţie.

Întrebată dacă Toader ar avea motive pentru revocarea sa, ea a spus: „Ministrul trebuie să răspundă”.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, referindu-se la acuzaţiile vizând DNA, că nu sesizează Inspecţia Judiciară pentru că ar însemna o întârziere, spunând că are ca variante să prezinte oricând raportul privind DNA sau să prezinte în Parlament raportul privind Ministerul Public, conform legii. El a precizat că raportul va conţine o măsură, fără a spune care va fi aceasta.

Duminică seară, postul Antena 3 a difuzat o înregistrare prezentându-l pe Vlad Cosma, care a arătat că procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea şi poliţiştii Mihai Iordache şi Florea Gabriel au încercat să inventeze dosare în baza unor „probe fabricate” unor oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă. Totodată, fostul deputat a dezvăluit cum procurorul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar. Mai mult, aceştia l-ar fi ameninţat pe Vlad Cosma că îi vor aresta sora, pe Andreea Cosma.

Marţi seară, Realitatea TV a redat o nouă înregistrare telefonică, care a avut loc pe 31 ianuarie, între deputatul PSD Vlad Cosma şi procurorul Mircea Negulescu, despre găsirea lui Sebastian Ghiţă. Fostul deputat PSD era dispus să ajute la prinderea politicianului fugar.