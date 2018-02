ÃŽnsÄƒrcinatÄƒ cu gemeni, Udrea a ajuns Ã®n Costa Rica

« Alte stiri din categoria National

Elena Udrea a anunţat, sâmbătă, la Antena 3, că se află în Costa Rica, unde a mers pentru a vizita nişte prieteni şi unde intenţionează să mai rămână, ulterior, urmând să meargă în Grecia. Totodată, Udrea a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi speră să aibă doi băieţi.

„Costa Rica este o ţară frumoasă şi prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o ţară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am vizitat nişte prieteni foarte buni. Am găsit nişte vechi cunoştinţe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut Capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din ţară, dar când lucrurile par ascunse dau naştere la tot felul de scenarii”, a spus Udrea.

Aceasta a explicat că intenţionează să mai stea, iar ulterior va merge la Atena pentru o procedură medicală.

În Costa Rica a fugit din ţară şi Alina Bica, prietena Elenei Udrea, a cărui proces de corupţie se apropie de sfârşit.

Totodată, a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi speră că va avea doi băieţi. „Am gemeni, sarcina evoluează bine”, a mai spus Udrea.

Întrebată dacă se teme să ajungă din nou la puşcărie, Udrea a confirmat, dar a spus că „până la urmă din puşcărie se iese”.

Udrea a vorbit şi despre scandalul DNA, afirmând că cei care fac acuzaţiile la adresa procurorilor au probe şi, totuşi, „nu s-a întâmplat nimic”.