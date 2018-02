Ger şi ninsori anunţate de meteorologi

« Alte stiri din categoria National

Meteorologii anunţă că ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din întregul sezon. Temperaturile vor scădea puternic de sâmbătă noaptea şi vor ajunge la -18°C luni dimineaţa. „Într-adevăr putem spune că de data asta masele de aer s-au aşezat specific iernii, din nefericire cam târziu, dar n-am putea spune că este anormal sau nemaiîntâlnit. Vorbim într-adevăr de o masă de aer rece, aer polar, este un semnal pentru că acest weekend va pătrunde pe teritoriul ţării noastre. Sâmbătă, în timpul zilei şi sâmbătă noapte vor apărea precipitaţii sub formă de ninsoare, la început în zona Moldovei, iar duminică în cea mai mare parte din ţară. Odată cu aceasta, temperaturile vor fi în scădere semnificativă, iar maximele vor coborî sub pragul gerului, sub -10°C în nordul Moldovei. Acest lucru se estimează a se întâmpla cel puţin în prima parte a săptămânii viitoare, atât duminică, cât şi luni, şi marţi temperaturile vor fi foarte scăzute”, afirmă Alina Şerban, meteorolog la Administraţia Naţională de Meteorologie.