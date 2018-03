Lupta anticorupţie, pusă sub semnul întrebării

« Alte stiri din categoria National

„2017 a fost un an dificil în lupta împotriva corupţiei, un an complicat, în care însuşi demersul de a lupta împotriva corupţiei a fost pus sub semnul întrebării”, a declarat procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, ieri, la prezentarea bilanţului activităţii parchetului anticorupţie în anul care a trecut.

Procurorul-şef al DNA a recunoscut că nu procurorii fac legea, ci ei doar o aplică. „Avem datoria de a spune ce riscuri sunt dacă anumite modificări legislative intră în vigoare. Ne opunem slăbirii legislaţiei. Ne opunem eliminării garanţiei legale a independenţei procurorului. Ne opunem eliminării dispoziţiilor legale care ne ajută să investigăm fapte grave care afectează societatea. Pledoaria noastră este pentru o legislaţie stabilă. Pledoaria noastră este pentru o legislaţie în care procurorii să fie independenţi”, a spus şefa DNA.

Ea a arătat de ce lupta anticorupţie a fost uneori greu de realizat, deşi procurorii anticorupţie descoperă şi trimit în judecată tot mai mulţi inculpaţi pentru fapte de corupţie.

„De cele mai multe ori, cei care au comis infracţiunile sunt tocmai cei care aveau ca principală atribuţie conducerea în mod corect a instituţiilor sau gestionarea legală a bugetelor. Funcţiile de conducere le-au permis să abuzeze de banul public, să aprobe investiţii inutile, să favorizeze firmele agreate. Sunt tipare pe care infractorii le cunosc, le dezvoltă şi le transmit mai departe. Sunt «reţete» folosite pentru fraudarea banului public. Sunt deja practici cunoscute de către firmele care vin la achiziţii publice”, a arătat Laura Codruţa Kövesi, oferind „cel mai dramatic exemplu”, cel din domeniul sănătăţii.

Există sectoare în domeniul achiziţiilor publice în care corupţia este generalizată. Se fac, uneori, plăţi pentru lucrări neefectuate. Statul plăteşte un preţ mai mare pentru unele produse sau servicii - sunt principalele concluzii pe care DNA le-a tras în urma analizării cazurilor de care s-a ocupat.

O altă situaţie gravă a fost semnalată de şefa DNA în ceea ce priveşte recuperarea banilor publici.

Activitatea DNA, în cifre

În 2017 au fost audiate de către procurorii anticorupţie peste 23.100 persoane, însemnând o medie 85 de persoane pe zi, şi au fost studiate peste 12 milioane de documente. Statisticile prezentate miercuri de şefa DNA sunt, de altfel, spectaculoase. „Am avut un dosar în care au fost audiaţi 1.053 martori şi 73 de suspecţi”, a exemplificat şefa parchetului anticorupţie.

În 2017 procurorii DNA au avut de soluţionat peste 11.200 de dosare. Deşi doar aproximativ 100 de procurori au desfăşurat efectiv activităţi de urmărire penală, s-au soluţionat peste 3.800 de dosare. Este cel mai mare număr de dosare soluţionate într-un an de la înfiinţarea instituţiei.

Au fost achitate 92 de persoane pe alte temeiuri decât dezincriminarea, iar 29 inculpaţi au fost achitaţi ca efect al deciziei Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu. Faţă de anul 2016, numărul persoanelor achitate în 2017 a scăzut cu 9%.

Trei miniştri şi şapte parlamentari, trimişi în judecată anul trecut

Trei miniştri şi şapte parlamentari au fost trimişi în judecată anul trecut de procurorii anticorupţie, se arată în sinteza raportului de activitate pe 2017.

Potrivit DNA, cauzele soluţionate prin rechizitoriu au vizat 13 demnitari, dintre care trei miniştri, un senator, cinci deputaţi şi un preşedinte al Camerei Deputaţilor, doi secretari de stat şi un secretar general din cadrul unui minister. În 2017 au mai fost trimişi în judecată 49 de primari, nouă viceprimari, trei preşedinţi de consilii judeţene, 23 de directori de instituţii publice şi 19 directori de companii sau societăţi naţionale. Lor li se adaugă persoane cu funcţii de conducere în domeniile educaţiei şi sănătăţii, dar şi alţi şefi de instituţii.

Cauzele finalizate prin rechizitorii au vizat şi inculpaţi care lucrau în instituţii implicate în aplicarea legii. Este vorba despre şase magistraţi, 14 avocaţi, 69 de poliţişti şi trei notari.

În total, procurorii DNA au dispus anul trecut trimiterea în judecată a 329 persoane care au ocupat funcţii de conducere, control, demnităţi publice ori alte funcţii importante.